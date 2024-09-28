89 milyar TL gübre desteği verdik

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gaziantep’te ziyaret ve incelemelerde bulundu. Şahinbey Belediyesi’nin gübre ve tohum dağıtımı törenine katılan Yumaklı, yaptığı konuşmada, tohumdaki yerlilik oranının yüzde 97 olduğunu söyledi. Yumaklı şunları kaydetti: "Dünyanın 117 ülkesine tohum ihraç eden bir ülkeyiz. Türkiye'nin tohum anlamında, tohumculuk anlamında hiçbir problemi yoktur. Gübre konusunda son 22 yılda 89 milyar liralık destek verdik."

Türkiye'nin tarımsal üretimin 2022 yılında 129 milyon ton, 2023’te ise 139 milyon tona yükseldiğini açıklayan Yumaklı, “Üretim planlaması çok önemli, sözleşmeli üretim çok önemli. Başta buzağı destekleri ve bitkisel ürün sigorta destekleri konusunda 2 milyar 900 milyon liranın üreticilerimizin hesaplarına bugün (dün) itibarıyla yatırılacağının da haberini buradan vermek istiyorum" şeklinde konuştu. Bakan Yumaklı, 1 Ocak itibarıyla 5 yıllık bir hayvancılık yol haritası açıkladıklarını da sözlerine ekledi.