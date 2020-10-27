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Ekonomi 9 ayda 736 bin yeni araç trafiğe çıktı
OTOMOTİV

9 ayda trafiğe kaydı yapılan araç sayısı 736 bin 543 oldu

9 ayda 736 bin yeni araç trafiğe çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Trafiğe kayıtlı araç sayısı, eylül sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,12 artarak 23 milyon 854 bin 820'ye çıktı. Aynı dönemde kaydı silinen taşıt sayısı ise 35 bin 995 adet oldu.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu'nun eylül ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerine göre, eylül sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,12 artarak 23 milyon 132 bin 670'den 23 milyon 854 bin 820'ye yükseldi.

Bu araçların yüzde 54,1'ini otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,6'sını motosiklet, yüzde 8,1'ini traktör, yüzde 3,6'sını kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

EYLÜLDE 105 BİN 732 ARAÇ KAYDOLDU

Eylülde trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 105 bin 732 oldu. Bu taşıtların içinde otomobil yüzde 51,7 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 22,6 ile motosiklet, yüzde 16,4 ile kamyonet, yüzde 5,1 ile traktör takip etti. Araçların yüzde 2,5'i kamyon, yüzde 0,7'si minibüs, yüzde 0,6'sı özel amaçlı taşıtlar, yüzde 0,4'ü otobüslerden oluştu.

KAMYONDA YÜZDE 49 ARTIŞ

Bu ayda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 1,8 arttı. Kamyonda yüzde 49,2, kamyonette yüzde 26,8, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 16,7, traktörde yüzde 16,1, minibüste yüzde 5,2 artış, otobüste yüzde 15,8, motosiklette yüzde 6,2 ve otomobilde yüzde 3,3 azalış görüldü.

Söz konusu ayda, yıllık bazda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 101,6 artış oldu.

Bu artış; özel amaçlı taşıtlarda yüzde 1360, kamyonda yüzde 271,1, kamyonette yüzde 256,4, traktörde yüzde 104,2, otomobilde yüzde 90,3, motosiklette yüzde 65,3 minibüste yüzde 18,6 ve otobüste yüzde 11 olarak kayıtlara geçti.

  • Ocak-eylül döneminde 736 bin 543 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 35 bin 995 taşıtın kaydı silindi. Böylece, trafikteki toplam taşıt sayısı 700 bin 548 arttı.

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Devri yapılan araçlar

Eylülde devri yapılan toplam 916 bin 48 taşıt içinde otomobil yüzde 70,7 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili, yüzde 15,5 ile kamyonet, yüzde 6,1 ile motosiklet, yüzde 2,9 ile traktör, yüzde 2,2 ile kamyon ve yüzde 2 ile minibüs, yüzde 0,5 ile otobüs ve yüzde 0,1 ile özel amaçlı taşıtlar takip etti.

Ocak-eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan 409 bin 538 otomobilin yüzde 49,6'sının benzin, yüzde 41,7'sinin dizel, yüzde 5,6'sının LPG yakıtlı, yüzde 3,1'inin elektrikli veya hibrit olduğu görüldü. Eylül sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 907 bin 648 otomobilin ise yüzde 38,3'ü dizel, yüzde 37'si LPG, yüzde 24,3'ü benzin yakıtlı, yüzde 0,2'sinin elektrikli veya hibrit olduğu belirlendi. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,3 oldu.

Eylül ayında 54 bin 705 otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 20,3'ü Fiat, yüzde 17,4'ü Renault, yüzde 8,6'sı Toyota, yüzde 6,1'i Volkswagen, yüzde 4,8'i Skoda, yüzde 4,7'si Hyundai, yüzde 4,6'sı Ford, yüzde 3,8'i Honda, yüzde 3,3'ü Nissan, yüzde 3,0'ı Seat, yüzde 2,9'u Peugeot, yüzde 2,5'i BMW, yüzde 2,5'i Audi, yüzde 2,4'ü Opel, yüzde 2,4'ü Mercedes-Benz, yüzde 2,4'ü Kia, yüzde 2,2'si Dacia, yüzde 2,1'i Citroen, yüzde 0,8'i Volvo, yüzde 0,6'sı Jeep ve yüzde 2,8'i diğer markalardan oluştu.

Ocak-eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 30,9'u 1401-1500, yüzde 24,9'u 1501-1600, yüzde 23,3'ü 1300 ve altı, yüzde 14,4'ü 1301-1400, yüzde 5,5'i 1601-2000, yüzde 0,9'u 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip araçlar oldu.

Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerden yüzde 48'i beyaz, yüzde 26,5'i gri, yüzde 7,1'i mavi, yüzde 7'si siyah, yüzde 6,9'u kırmızı, yüzde 1,6'sı turuncu, yüzde 1,4'ü kahverengi, yüzde 0,7'si sarı, yüzde 0,2'si yeşil renkli iken yüzde 0,6'sı diğer renklerden oluştu.

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