9 aylık cari açığın yüzde 54’ü altından

Türkiye’de toplam 40 milyar 835 milyon dolar olarak hesaplanan 9 aylık cari açığın yüzde 54’ü altın ithalatından kaynaklandı. Makroekonomik gösterge hedefleri arasında yer alan cari açığın azaltılmasına ilişkin hazırlanan yol haritasında altın ithalatı önemli konular arasında bulunuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, geçtiğimiz aylarda işlenmemiş altın ithalatının cari açık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak, Türkiye'nin döviz rezervlerini desteklemek için yeni uygulamaları hayata geçirmişti.

YÜZDE 20 ORANINDA EK VERGİ GETİRİLDİ

Bazı altın ürünlerinin ithalatına yüzde 20 ek vergi uygulanması kararlaştırılırken, üretim ve ihracatın teşvik edilmesi hedeflendi. Kotaların, Borsa İstanbul üyesi kıymetli madenler aracı kuruluşları tarafından yapılan ithalatta geçerli olacağı bildirildi. Alınan önlemlere rağmen cari açığın büyümesinde en önemli etkeni yine yüksek seyreden altın ithalatı oluşturdu.

EYLÜLDE 1,8 MİLYAR DOLAR FAZLA

Bu yıl cari dengede; ocakta 10 milyar 494 milyon, şubatta 9 milyar 117 milyon, martta 4 milyar 720 milyon, nisanda 5 milyar 362 milyon, mayısta 7 milyar 762 milyon dolar açık meydana geldi. 19 aylık kesintisiz açık sürecinin ardından yalnızca haziranda 716 milyon dolar cari fazla görüldü. Cari fazla trendi devam etmedi ve temmuz ayındaki açık 5 milyar 605 milyon doları buldu. Ağustosa ait daha önce 619 milyon dolar olan cari açık verisi de 357 milyon dolara revize edildi. Eylül ayına gelindiğinde cari işlemler hesabı 1 milyar 876 milyon dolarla son 2 yılın en yüksek fazlasını verdi.

22,1 MİLYAR $'LIK İTHALAT YAPTIK

Ancak dokuz aylık cari açık toplam 40 milyar 835 milyon dolarla geçen yılın aynı döneminin yüzde 6,9 üzerinde gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye’nin, altında 2 milyar 409 milyon dolarlık ihracata karşılık 24 milyar 541 milyon dolarlık ithalat yaptığı görüldü. Orta Vadeli Program’da (OVP) bu yılın tümünde 27,3 milyar dolar seviyesinde tahmin edilen net altın ithalatı ilk dokuz ay itibarıyla 22 milyar 132 milyon dolara çıktı. Böylece ocak-eylül döneminde toplam 40 milyar 835 milyon dolar olarak hesaplanan cari açığın yüzde 54’ü altın ithalatından kaynaklandı.

Jeopolitik risklere YAKIN TAKİP

Türkiye’nin son yıllarda dramatik biçimde artarak dış ticaret ve cari işlemler açıklarını büyüten altın ithalatı, getirilen bazı kısıtlayıcı önlemlere rağmen artış ivmesini koruyor. Ticaret Bakanlığı'nın öncü verileri; Türkiye'nin altın ithalatının ekim ayında da yüksek seyrettiğine işaret ediyor. Verilere göre; 10 ayda altın ithalatının 30 milyar dolara yükselmesi bekleniyor. Son haftalarda jeopolitik gelişmelere karşılık küresel talebe ilişkin endişelerin etkisiyle gerileyen petrol fiyatlarının ve altın ithalatının önümüzdeki dönemdeki seyri cari denge görünümü açısından yakından izlenmeye devam edilecek.







