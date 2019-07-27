9 yeni ülkeye daha girecek

Yılın ilk yarısını geçen yılın aynı dönemine göre ciro bazında toplam yüzde 30’luk bir büyüme ile kapatarak 2.1 milyar lira ciroya ulaşan FLO, sadece ilk altı ayda 600 yeni istihdam yarattı ve yılsonuna kadar bin 20 yeni istihdam sağlamış olmayı hedefliyor. İlk 6 ayda 554 mağazaya ulaşan FLO; sene sonuna kadar toplam 600 mağazaya ulaşacak. E-ticaret alanında da bütünsel müşteri deneyimine odaklanan FLO’nun, online satışlarının perakende satışlarına oranı yüzde 11’e ulaşacak. FLO Mağazacılık CEO’su Burak Övünç, yılsonunda toplam 140 milyon liralık yeni yatırımla 4,6 milyar lira ciroya ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

YÜZDE 158 BÜYÜDÜ

Burak Övünç, yurt dışında 2019’un ilk yarısını, franchise mağazalar dahil toplam ciro bazında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 158’lik bir büyüme ile kapattıklarını açıkladı. Övünç “Doğu Avrupa ve Afrika’da büyümeye devam ediyoruz. Fas, Kenya, Nijerya, Katar, Lübnan, Afganistan, Karadağ, Bulgaristan ve Romanya ile 9 yeni ülkeye gireceğiz. Yurt dışında toplam mağaza sayımız yılsonunda 120 olacak” diye konuştu.