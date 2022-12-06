98 ülkeye tavuk eti ihracatı

Türkiye, kanatlı hayvan (tavuk, hindi vb) ihracatında yıllık 1.5 milyar dolar seviyesine yaklaştı. Bu yılın ilk 11 ayında 98 ülkeye 848 bin ton kanatlı hayvan eti ihraç edildi. En çok ihracat Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne yapıldı. Türkiye menşeili ürünlerin satıldığı ülkeler Gana’dan Umman’a, Danimarka’dan, Madagaskar’a, Hollanda’dan Vietnam’a kadar birçok ülkeye yayıldı. Gıda amaçlı olarak satışı yapılan kanatlı hayvanlardan elde edilen gelir 1 milyar 419 milyon doları buldu. 2021 yılında ihracat 632 bin ton olurken 2022 yılının ilk 11 ayında 848 bin tona çıkarak geçen yıla göre yüzde 35 artış yaşandı. En fazla ihracat 146 bin ton ile mart ayında yapılırken, en az ihracat 66 bin ton ile mayıs ayında yapıldı.

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HEDEF YENİ PAZARLAR

Önümüzdeki dönemde yeni pazarlar hedeflenirken ürünlerin yüzde 90’ından fazlasını tavuk eti oluşturuyor. Hindi, ördek ve diğer kanatlı hayvanların üretiminin artmasıyla yeni pazarlarda payın artması öngörülüyor. Son 20 yıldır bütün dünyada kanatlı eti üretimi ve tüketimi sürekli bir artış eğilimi gösteriyor. Türkiye de bu büyüyen pazarda en büyük 7’nci üretici olarak göze çarpıyor. Son 10 yılda 20’nci sıradan 7’nci sıraya kadar yükselen Türkiye’de kanatlı hayvan yetiştiricilerine, projelerine göre 50 bin liraya kadar destekler veriliyor.