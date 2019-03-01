AB sözünü tutmuyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye ile iş birliğine vardığı birçok konuda üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemesini eleştirdi. Türkiye’nin hukukun üstünlüğünden bir gün bile taviz vermeden son 2-3 yıldır demokrasisini çok daha güçlü bir şekilde yeniden canlandırdığını aktaran Albayrak, “Aynı zamanda sadece bölgesine değil AB’ye de özellikle mülteci krizinde destek oluyor. Maalesef AB mültecilere yardım, vize serbestisi ve Gümrük Birliği gibi konulardaki sözünü henüz tutmadı” diye konuştu.

YÜKSEK DÜZEYLİ EKONOMİ ZİRVESİ

AB-Türkiye Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisinde gerçekleştirildi. Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın yanı sıra AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, AB’nin Ulaştırmadan Sorumlu Komiseri Violeta Bulc, Avrupa Komisyonu Kabine Başkanı Matej Zakonjsek katıldı.

SERBEST TİCARETTE İŞ BİRLİĞİ ÖNEMLİ

Toplantının açılışında konuşan Albayrak, bu toplantının kendileri için çok anlamlı olduğunu belirterek, bugünlerde ticaret savaşlarıyla ilgili herkesin endişesi olduğunu ve ekonomik iş birliği, serbest ticaret gibi konuların her taraf için sinerji oluşturabileceğini dile getirdi. Bakan Albayrak, Türkiye’nin son 15 senesinde AB ile ilişkilerin, ticaret hacminin anlamlı şekilde arttığını ve iş birliğinin, bölgedeki herhangi bir ülkeden çok daha fazla entegrasyon oluşturduğu önemli bir sonuç oluşturduğunu aktararak, “Türkiye ile AB’nin ekonomik ilişkileri diyaloğu iş dünyası ve devlet sektörü arasındaki bu önemli görüşmeleri ve tartışmaları yaptıktan sonra, iş birliğinin her boyutunda ve seviyesinde önemli bir katkı oluşturacağını umuyorum” dedi.

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AB’YE ‘MISIR’ TEPKİSİ

Bakan Albayrak, AB heyetinin Mısır’ı ziyaret etmesine ilişkin ise “AB, geçen hafta Mısır’daydı. TV’de gördük, maalesef geçen hafta Mısır hükumeti dokuz genci idam etti. Bugünlerde demokrasiye her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var” dedi. AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Katainen, Mısır’da yaşanan olaylara ve 9 gencin idam edilmesine Avrupa Birliği’nin sessiz kalmasına dair, “Mısırla diyaloğumuz var ama yaptıkları her şeyi destekliyoruz demek değil bu” savunmasını yaptı.

Ticari ortaklık sürecek

Berat Albayrak (Solda) ve Jyrki Katainen (Sağda)

AB-Türkiye Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı’nda konuşan AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Katainen, bütün vize serbestliği kriterlerini yerine getirdiği anda Türkiye ile AB arasında herkesin rahatça ve serbestçe vizesiz seyahat edebileceğini aktarırken, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi gerektiğini de dile getirdi. Katainen, şunları kaydetti: “AB tarafı olarak her zaman iş birliğini ilerletmeye ve Türk makamlarıyla konuşmaya istekli olduğumuzu belirtmek istiyorum. Diplomatik olarak hareket etmemiz gerekmediğine inanıyorum. Birbirimizi geçmişten tanıyoruz, ticaretimiz gelişmiş durumda ve Türkiye AB’nin beşinci en büyük ticaret ortağı ve AB’de Türkiye’nin en büyük ticaret ortağı. Dolayısıyla bunları bildiğimiz için biz birbirimizle konuşmaya devam etmeliyiz.”