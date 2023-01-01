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Ekonomi

AB ülkeleri arasında en yüksek borç oranı Yunanistan'da: Yüzde 178'i aştı

Avro Bölgesi'nde kamu borcunun Gayrisafi Yurt içi Hasıla'ya (GSYH) oranı, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 93 seviyesinde ölçüldü. AB üyesi ülkeler arasında 2022 yılının üçüncü çeyreğinde kamu borcunun GSYH'ye oranının en fazla olduğu ülke ise yüzde 178,2 ile Yunanistan oldu

14:39 . 23/01/2023 Pazartesi
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin 2022 yılı üçüncü çeyrek kamu borcu ve bütçe açığı verilerini açıkladı.


Buna göre, Avro Bölgesi'nde ikinci çeyrekte yüzde 94,2 olan kamu borcunun GSYH'ye oranı, üçüncü çeyrekte yüzde 93 oldu.

AB'de ise ikinci çeyrekte yüzde 86,4 olan kamu borcunun GSYH'ye oranı üçüncü çeyrekte yüzde 85,1 seviyesinde belirlendi.

Söz konusu oran 2021'in üçüncü çeyreğinde AB'de yüzde 89,7, Avro Bölgesi'nde yüzde 97,3 olarak tespit edilmişti.

Öte yandan toplam kamu borcu Avro Bölgesi'nde 12 trilyon 152 milyar avro, AB'de de 13 trilyon 180 milyar avro seviyesini buldu.


En yüksek borç oranı Yunanistan'da

AB üyesi ülkeler arasında 2022 yılının üçüncü çeyreğinde kamu borcunun GSYH'ye oranının en fazla olduğu ülke yüzde 178,2 ile Yunanistan oldu. Yunanistan'ı, yüzde 147,3 ile İtalya, yüzde 120,1 ile Portekiz, yüzde 115,6 ile İspanya, yüzde 113,4 ile Fransa ve yüzde 106,3 ile Belçika izledi.


Söz konusu dönemde kamu borcunun GSYH'ye oranının en az olduğu ülkeler ise yüzde 15,8 ile Estonya, yüzde 23,1 ile Bulgaristan ve yüzde 24,6 ile Lüksemburg olarak belirlendi.

AB kurallarına göre, normal şartlarda üye ülkelerin kamu borçlarının GSYH'lerinin yüzde 60'ını geçmemesi gerekiyor. Bu sınır aşıldığında uygulanacak tedbirlerin AB Komisyonu'na bildirilmesi ve etkin mücadelenin yapılması gerekiyor.


AB'de bütçe açığı yüzde 3'ü aştı

AB'de geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1,8 olan bütçe açığının GSYH'ye oranı, üçüncü çeyrekte yüzde 3,2 seviyesine çıktı.

Avro Bölgesi'nde de bütçe açığının GSYH'ye oranı aynı dönemde yüzde 2'den yüzde 3,3'e yükseldi.



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#AB
#Avro bölgesi
#Avrupa
#çeyrek
#Eurostat
#GSYH
#Kamu borcu
15 dakika önce
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AB ülkeleri arasında en yüksek borç oranı Yunanistan'da: Yüzde 178'i aştı
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