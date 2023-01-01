Türkiye'den enerjide rotayı güneşe çevirdi: Yüzde 450 artırılacak

Yatırımcının GES kurulumlarında hangi planla hareket etmesi gerektiğine karar verirken ilk başvurması gereken maddenin yönetmeliğin ‘Lisans alma ile şirket kurma muafiyeti’ başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrası olduğunu söyleyen Tokluman,

“Yatırımcılar genelde bu maddenin 1. fıkrasının c, ç ve h bentleri dahilinde ilerliyor. Ancak örneğin 'ç’ bendinde yatırım yapmış olan bir yatırımcı, henüz uygulanmaya başlayan ‘2 üret, 1’ini tüket, 1 ini sat’ kuralının dışında kalıyor. Üstelik mevzuat uyarınca tüketim fazlası enerjisi YEKDEM’e bedelsiz bir şekilde veriliyor. Bu noktada tüm yatırımcıların bu gibi durumlara karşı önlem olarak yatırım kararı alırken, sadece bugünkü yatırım durumunu düşünmeyip, ileride doğabilecek ihtiyaçlarına istinaden de planlama yapması gerekiyor.” dedi.