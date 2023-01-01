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Ekonomi

Türkiye'den enerjide rotayı güneşe çevirdi: Yüzde 450 artırılacak

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte dünya genelinde elektrik ve enerji maliyetlerinin artması, güneş enerjisi santrali yatırımlarını tetikliyor. Türkiye Ulusal Enerji Planı’na göre, 2022 sonunda 9.4 gigavat olan güneş enerjisi kapasitesini 2035’e kadar yaklaşık yüzde 450 artırarak 52,9 gigavata ulaştırılması hedefleniyor.

12:17 . 23/01/2023 Pazartesi
DHA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Enerji sektöründe zorlu geçen bir yıl henüz geride kalmışken, birçok ülke hem maliyetten tasarruf etmek hem de sürdürülebilir bir yaşam inşa etmek için güneş enerjisine odaklanıyor. Türkiye de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın geçtiğimiz günlerde yayımladığı Türkiye Ulusal Enerji Planı’na göre, 2022 sonunda 9.4 gigavat olan güneş enerjisi kapasitesini 2035’e kadar yaklaşık yüzde 450 artırarak 52,9 gigavata ulaştırılması hedefleniyor.


Ekonomik dalgalanmalar neticesinde enflasyonun yükselmesi ve Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte dünya genelinde elektrik ve enerji maliyetlerinin artması, güneş enerjisi santrali (GES) yatırımlarını tetikliyor.

Güneş enerjisinin en yüksek kurulu güce sahip kaynak haline getirilmesi planlanırken, geçtiğimiz aylarda yürürlüğe giren “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”teki maddeler ise güneş enerjisi yatırımcılarının gündeminde önemli bir yer işgal ediyor.


"YÖNETMELİKTEKİ DEĞİŞİKLERİN 2019’A KADAR UZANMASI YATIRIMCILAR İÇİN TEHDİT OLUŞTURUYOR”

GES yatırımcılarının yatırımını mevzuattaki değişiklikleri dikkate alarak planlamasının ilerleyen dönemlerde karşılaşabilecekleri risklere karşı bir önlem niteliği taşıdığını söyleyen sektör temsilcilerinden Osman Tokluman şu açıklamada bulundu:

“GES yatırımları, son dönemde elektrik fiyatlarındaki artışla birlikte paralellik gösteriyor. Ancak GES yatırımcılarının, yatırım yaparken göz önünde bulundurması gereken bazı yenilikler söz konusu. Özellikle Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’teki değişen hususlardan bazılarına açıklık getirmek ve tartışmaya açmak önemli bir aşamayı oluşturuyor. Çünkü GES’lerden üretilen enerjinin ihtiyaç fazlasının ücretsiz dağıtılmasına ilişkin kararların 2019’a kadar uzanması, yatırımlar için avantajları olduğu kadar, bazı tehditleri de beraberinde getiriyor. Bu maddeleri inceleyen yatırımcılar değişikliklerin arka planındaki mantık ve yönelim doğru olsa da kapsama zamanında ve usulünde ortak akıl ürünü bir düzenleme bekliyor.


“BAZI YATIRIMCILAR ‘2 ÜRET, 1’İNİ TÜKET, 1 İNİ SAT’ KURALININ DIŞINDA KALIYOR”

Yatırımcının GES kurulumlarında hangi planla hareket etmesi gerektiğine karar verirken ilk başvurması gereken maddenin yönetmeliğin ‘Lisans alma ile şirket kurma muafiyeti’ başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrası olduğunu söyleyen Tokluman,
“Yatırımcılar genelde bu maddenin 1. fıkrasının c, ç ve h bentleri dahilinde ilerliyor. Ancak örneğin 'ç’ bendinde yatırım yapmış olan bir yatırımcı, henüz uygulanmaya başlayan ‘2 üret, 1’ini tüket, 1 ini sat’ kuralının dışında kalıyor. Üstelik mevzuat uyarınca tüketim fazlası enerjisi YEKDEM’e bedelsiz bir şekilde veriliyor. Bu noktada tüm yatırımcıların bu gibi durumlara karşı önlem olarak yatırım kararı alırken, sadece bugünkü yatırım durumunu düşünmeyip, ileride doğabilecek ihtiyaçlarına istinaden de planlama yapması gerekiyor.” dedi.
#Rusya-Ukrayna savaşı
#Enerji
#Güneş enerjisi
#Elektrik
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Türkiye'den enerjide rotayı güneşe çevirdi: Yüzde 450 artırılacak
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