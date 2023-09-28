AB yönetimi ABD Başkanı Biden ile görüşecek

Açıklamada, liderlerin AB ve ABD arasındaki iş birliğini, Ukrayna'ya verilecek desteği ve Rusya'ya yönelik yapılması gerekenleri değerlendireceği kaydedildi.

Güvenli ve dayanıklı tedarik zincirleri kurulması ile küresel temiz enerji ekonomisini hızlandırma çabalarının da görüşüleceğine dikkat çekilen açıklamada, AB ve ABD arasında dijital altyapı ve yapay zeka da dahil olmak üzere kritik ve yeni gelişen teknolojilerde iş birliğinin ele alınacağı belirtildi.