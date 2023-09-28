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Ekonomi

AB yönetimi ABD Başkanı Biden ile görüşecek

Avrupa Birliği (AB) kurumlarının başkanları, ABD Başkanı Joe Biden'la Ukrayna, Rusya, ekonomi ve teknoloji konularının görüşüleceği bir zirve gerçekleştirecek.

15:43 . 28/09/2023 Perşembe
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

AB Konseyi, 20 Ekim tarihinde Beyaz Saray'da ABD Başkanı Biden, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in katılımıyla ABD-AB Zirvesi yapılacağını duyurdu.


Açıklamada, liderlerin AB ve ABD arasındaki iş birliğini, Ukrayna'ya verilecek desteği ve Rusya'ya yönelik yapılması gerekenleri değerlendireceği kaydedildi.


Güvenli ve dayanıklı tedarik zincirleri kurulması ile küresel temiz enerji ekonomisini hızlandırma çabalarının da görüşüleceğine dikkat çekilen açıklamada, AB ve ABD arasında dijital altyapı ve yapay zeka da dahil olmak üzere kritik ve yeni gelişen teknolojilerde iş birliğinin ele alınacağı belirtildi.


Açıklamada, ekonomik dayanıklılığı artıracak ve sınamalara karşı atılacak ortak adımların gözden geçirileceğine vurgu yapıldı.

Bir önceki AB-ABD Zirvesi Haziran 2021'de Brüksel'de yapılmış, toplantıda AB ve ABD arasında Airbus-Boeing sübvansiyonları konusundaki ticari anlaşmazlık giderilmişti.


Taraflar, Ekim 2021'de ise 3 yıldır devam eden çelik ve alüminyum gümrük vergileri ihtilafında çözüm bulmuş, yeni bir küresel sürdürülebilir çelik düzenlemesi üzerinde birlikte çalışmaya başlamıştı.




#ABD-AB Zirvesi
#Avrupa
#Charles Michel
#Joe Biden
#Ursula von der Leyen
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