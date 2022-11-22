​ABD: 2 Estonyalı 575 milyon dolarlık kripto para dolandırıcılığından tutuklandı

Seattle'daki ABD Bölge Mahkemesinde ortaya çıkan bir iddianame, her ikisi de 37 yaşındaki Estonya vatandaşları Sergei Potapenko ve Ivan Turogin'i elektronik dolandırıcılık ve kara para aklamak için komplo kurmakla suçladı. Estonya, Beyaz Rusya ve İsviçre'de yaşayan diğer dört kişi de suçlandı ancak kimlikleri açıklanmadı.

Savcılar, zanlıların 2015'ten 2019'a kadar yüz binlerce insanı HashFlare adlı bir kripto para madenciliği hizmeti için sözleşme satın almaları ve Polybius Bank adlı bir sanal para bankasına yatırım yapmaları için kandırdıklarını söyledi.

Tutuklananlar, dolandırıcılık gelirlerini aklamak ve gayrimenkul ve lüks araba satın almak için paravan şirketleri kullanmakla suçlanıyor. Adalet Bakanlığı, ikilinin ABD'ye iade edilene kadar Estonya'da gözaltında olduğunu söyledi.

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