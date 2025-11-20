Yeni Şafak
ABD borsalarına yatırım köprüsü

Akın Ali Polat
04:0020/11/2025, Perşembe
G: 20/11/2025, Perşembe
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan BtcTurk Yönetim Kurulu Üyesi Tevfik Kınık, yeni hizmetin hibrit yatırımcıların beklentilerine yönelik tasarlandığını söyledi.
BtcTurk Hisse, yatırımcılara Nasdaq ve New York Borsası’nda yıl sonuna kadar sıfır komisyonla işlem yapma imkânı sunmaya başladı. Türkiye’nin ilk Bitcoin alım-satım platformu olan BtcTurk, hisse tarafında sunduğu hizmetleri genişleterek ABD borsalarında işlem yapma imkânı sağlamaya başladı. BtcTurk Hisse uygulamasıyla yatırımcılar artık Nasdaq ve New York Borsası’nda işlem gören hisselere hızlı ve güvenli şekilde ulaşabilecek. Şirket, yıl sonuna kadar ABD işlemlerinden komisyon almayarak yatırımcılara maliyet avantajı sunuyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan BtcTurk Yönetim Kurulu Üyesi Tevfik Kınık, yeni hizmetin hibrit yatırımcıların beklentilerine yönelik tasarlandığını söyledi.


İSTEYEN AYNI GÜNDE SATIŞ BEDELİNE ULAŞABİLECEK

Kınık, “Hem Bitcoin ve kripto para hem de hisse yatırımlarını aynı platformda yönetme ihtiyacı büyüyor. Biz bu dönüşümü ‘tek deneyim-tüm varlıklar’ yaklaşımıyla karşılıyoruz. 2025 sonrası yatırım fonları ve türev ürünlerin entegre edilmesiyle yatırımcılara tam portföy görünürlüğü sağlayacağız” dedi. BtcTurk Hisse CEO’su Murat Bitirici ise Borsa İstanbul’daki T+2 takas sürecine alternatif olarak, talep eden yatırımcıların pay satış bedellerini T+0 (aynı gün) hesaplarına aktarabildiğini belirterek, “ABD borsalarını platformumuza eklemek yatırım deneyimini daha güçlü ve tamamlayıcı hâle getirdi” dedi.


#ABD
#borsa
#yatırım
