Yatırım yarısı yeşil enerjiye

Türkiye’nin elektrik kurulu gücü 2025 sonunda 121 bin 175 megavat, 2026’da ise 128 bin 925 megavat seviyesine ulaşacak. Bu artış, ülkenin enerji arz güvenliği ve üretim çeşitliliği açısından stratejik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Elektrik üretimi de bu dönemde 373 bin 774 gigavatsaatten 387 bin 291 gigavatsaate yükselecek. Önümüzdeki yıl enerji alanındaki yatırımların yarısı yenilenebilir kaynaklara yapılacak.

GÜNEŞ PARLAYACAK RÜZGAR ESECEK

2026’da yenilenebilir enerji kaynakları, toplam kurulu gücün en dinamik bileşeni olacak. 2025’te 74 bin 852 megavat olan yenilenebilir kurulu güç, 2026’da 80 bin 402 megavata çıkacak. Böylece yenilenebilir enerji, toplam kapasitenin yüzde 62’sinden fazlasını oluşturacak. Kaynak bazında bakıldığında, hidrolik enerji kurulu gücü 33 bin 395 megavata, rüzgar enerjisi 16 bin 300 megavata, güneş enerjisi ise 26 bin 100 megavata çıkacak. Yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektrik miktarı da bu büyümeye paralel artacak. 2025'de 178 bin 535 gigavat saatlik üretim, 2026’da 191 bin 105 gigavatsaate yükselecek. Bu artışta özellikle güneş ve rüzgar santrallerinin üretim kapasitesindeki sıçrama belirleyici rol oynayacak.

DOĞAL GAZDA ARTIŞ HEDEFİ

Termik santrallerin toplam kurulu gücü 2025 sonunda 46 bin 323 megavat, 2026’da ise 48 bin 505 megavat olarak öngörülüyor. Bu kategorideki en dikkat çekici değişim doğalgaz santrallerinde yaşanıyor. Doğal gaz santralleri 2025’te 24 bin 160 megavat iken 2026’da 25 bin 160 megavata ulaşacak. Yerli kömür santralleri 11 bin 475 megavat seviyesini, ithal kömür santralleri ise 10 bin 456 megavat seviyesini koruyacak. Termik kaynaklardan elektrik üretimi ise 2025’te 195 bin 239 gigavatsaat iken 2026’da 196 bin 186 gigavatsaate çıkacak.

İHRACATÇI KONUMUNU KORUYACAK

Elektrik tüketiminin 2025’te 371 bin 312 gigavatsaat, 2026’da 387 bin 291 gigavatsaat seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu artışta sanayi üretimindeki büyüme, dijitalleşmenin hız kazanması ve elektrikli araçların yaygınlaşması gibi etkenler belirleyici rol oynuyor. Dış ticaret tarafında ise Türkiye, elektrik alanında net ihracatçı konumunu koruyacak. 2025’te 2 bin 128 gigavatsaat elektrik ithalatına karşılık 4 bin 590 gigavatsaat ihracat öngörülürken, 2026’da ithalat ve ihracatın eşitlenerek, 4 bin 756 gigavatsaate ulaşması bekleniyor.

Akkuyu’da ilk ünite devreye giriyor

2026 yılı, Türkiye enerji tarihinde bir ilk olacak. Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde ilk ünitenin devreye girmesiyle 1.200 megavat kurulu güce sahip nükleer enerji sistemi üretime başlayacak.







