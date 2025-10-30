Büyük Kasım ayı indirimlerini kaçırmamak için yapılması gerekenler

Uzmanlara göre 2025 Kasım döneminde Türkiye’deki e-ticaret hacminin geçtiğimiz yıla göre en az yüzde 30 artması bekleniyor.
Kasım ayı, her yıl olduğu gibi bu yıl da e-ticaret dünyasının en hareketli dönemi olmaya hazırlanıyor. Tüketiciler, yaklaşan Black Friday ve Muhteşem Cuma indirimleriyle birlikte, farklı alışveriş sitelerinde en uygun fiyatları aramaya başladı. Ancak bu yıl dikkat çeken yeni bir platform, bu süreci kullanıcılar için oldukça kolaylaştırıyor:
Yeni kurulan bu internet sitesi,
indirimleri için farklı pazaryerlerinde yer alan kampanyaları tek bir çatı altında toplayarak tüketicilerin zaman kaybetmeden kampanyaları takip etmesini sağlıyor. Site, kullanıcıların belirledikleri ürünleri otomatik olarak izleyip fiyat değişimlerini tespit ediyor. Ürün indirime girdiğinde ise kullanıcıya SMS yoluyla bilgilendirme gönderiliyor.
İndirim aramak yerine indirim seni bulsun
Her yıl milyonlarca kişi,
döneminde farklı sitelerde fiyat karşılaştırması yapmak için saatlerini harcıyor. MuhteşemCuma.com, bu alışkanlığı tersine çevirerek “indirim aramak yerine, indirimin seni bulduğu” bir model sunuyor.
Platformda kullanıcılar sadece takip etmek istedikleri ürün ve alışveriş sitesini seçiyor. Ardından sistem, bu ürünün fiyatını otomatik olarak izlemeye başlıyor. Bu yöntem, özellikle
indirimleri döneminde yoğun kampanya trafiği arasında fırsat kaçırmak istemeyenler için dikkat çekici bir çözüm olabilme potansiyeli taşıyor.
Kasım ayında E-Ticaret trafiği rekor bekliyor
Uzmanlara göre 2025 Kasım döneminde Türkiye’deki e-ticaret hacminin geçtiğimiz yıla göre en az %30 artması bekleniyor. Özellikle elektronik, giyim ve kozmetik kategorilerinde yüksek indirim oranlarının rekabeti artıracağı belirtiliyor. Bu yoğun rekabetin ortasında tüketicilerin fiyat takibi yapabilecek araçlara olan ilgisi de hızla artıyor.
Tüketici dostu mecralara olan ihtiyaç artıyor
Henüz yeni açılmış olmasına rağmen sosyal medyada kısa sürede dikkat çeken
, kullanıcı deneyimini merkeze alan yaklaşıma sahip ve girişim, herhangi bir üyelik ücreti talep etmiyor. Kasım ayının alışveriş maratonunda tüm kampanyaları tek bir yerden takip etmek isteyenler için bu tarz platformların tüketicilere fayda sağlaması bekleniyor. Tüketici dostu mecralara olan ihtiyaç özellikle bilgi karmaşasının olduğu kasım ayı indirimleri gibi dönemlerde gerçek indirimleri sahte indirimlerden ayırmak içinde kullanılabiliyor ve tüketicilerin bu tarz kendilerine fayda sağlayan platformlara talebi ve ihtiyacı artıyor.
