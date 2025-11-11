Piyasanın kimyasını değiştirecek yatırım

Rönesans Grubu; Adana’daki Ceyhan Polipropilen (PP) Üretim Tesisi ve Sıvı Yük Terminali’nden oluşan toplam 2 milyar dolarlık yatırımla inşa ediyor. Petrokimya alanında dışa bağımlılığı azaltacak tesis, Türkiye’nin cari dengesine yıllık 300 milyon dolar katkı sağlayacak. Bu önemli yatırıma ilişkin son bilgileri Rönesans Holding Onursal Başkanı Dr. Erman Ilıcak ile konuştuk. İstanbul’daki sohbet toplantısında sorularımızı cevaplandıran Ilıcak, yurt içinde ve yurt dışında devam eden yatırımlarını anlattı. Ilıcak, “Rönesans olarak 32 yıldır yurtdışında en zor ve en rekabetçi koşullarda çalışıyoruz. 30’dan fazla ülkede operasyonu olan global bir şirketiz. Yaklaşık 35 bin kişiyi istihdam ediyoruz. Gelirlerimizin yarısından fazlasını yurt dışından elde ediyoruz. Yurtdışında 50 milyar dolarlık projeyi başarıyla tamamladık. Ülkemizde son 20 yılda yaklaşık 10 milyar dolar tutarında yatırım yaptık” şeklinde konuştu.

700 MİLYON $'I ÖZ SERMAYEDEN

Altyapı ve kamu-özel ortaklı projelerin yanı sıra yenilenebilir enerji ve ticari gayrimenkul tarafında da yatırımlara devam ettiklerini açıklayan Ilıcak, şöyle devam etti: “Bunun en yeni örneğini Ceyhan’da hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. 1,3 milyar doları uluslararası finansman olmak üzere 2 milyar dolarlık bu yatırımla 472 bin 500 ton kapasiteli bir polipropilen üretim tesisi ve sıvı yük terminali kuruyoruz. PDHPP tesisi için Cezayirli Sonatrach, sıvı yük terminali için Norveçli Stolt-Nielsen ile ortaklık kurduk. Ortaklarımızla birlikte 700 milyon dolar öz sermaye yatırımı yaptık.”

REKABET GÜCÜMÜZÜ ARTIRACAK

Türkiye’nin bugün yılda 8 milyon ton plastik hammadde ithal ettiğine dikkat çeken Ilıcak, şu değerlendirmede bulundu: “Bu miktarla, Çin’den sonra dünyanın en büyük plastik hammadde ithalatçısı konumundayız. Polipropilen ve polietilen, dış ticaret açığımızda en büyük paya sahip ürünler arasında. Polipropilenin yalnızca yüzde 4’ü yerli üretimle karşılanıyor, yüzde 96’sı ithalatla geliyor. Bu durum sanayiciye stok yükü, tedarik ve vade riski getiriyor. Bu yatırım, Türkiye’nin ithalata bağımlılığını azaltacak, sanayimizin gelişimini hızlandıracak. Bu yatırımla iç talebin %17'sini yerli üretimle karşılamış olacağız." Yatırımın yer aldığı bölgenin denize kıyısı sayesinde güçlü lojistik avantajı, hammaddeye erişimi, Gaziantep, Adana ve Kayseri gibi tüketimin yoğun olduğu pazarlara kısa mesafede oluşunun avantajlarına da değinen Ilıcak, “Sonatrach ile uzun vadeli propan tedarik anlaşması imzalayarak hammaddeyi güvence altına aldık. Sıvı yük terminalinde ise Norveçli Stolt-Nielsen ile ortaklık kurduk. Yatırımlarımızı 2027 sonunda tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.

YATIRIMI 14 MİLYAR DOLARA ULAŞACAK

Kalıcı bir büyüme için yüksek katma değerli ve yüksek teknoloji ürünleri ülkemizde üretmemiz gerektiğini vurgulayan Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erman Ilıcak, şöyle devam etti: "Biz, kendi adımıza, yurtdışında kazandığımızı ülkemize yatırmaya devam edeceğiz. Devam eden yatırımlarımızla birlikte, önümüzdeki üç yıl içinde Türkiye’deki toplam yatırımımızı 14 milyar dolara çıkaracağız. Ülkemize inanıyoruz.”

KAPIMIZ HERKESE AÇIK

Polipropilen tesislerinin de içinde yer alacağı Doğu Akdeniz Petrokimya Kümelenmesi ve Limanı’nın (DAPEK), Türkiye’nin en büyük endüstri bölgelerinden birine dönüşme potansiyeline sahip olduğunu ifade eden Ilıcak, “Biz bir ‘altyapı belediyesi’ gibi elektrik, doğalgaz, su, tren yolu bağlantısı gibi kritik altyapılar oluşturulmasına öncülük ediyoruz. Ayrıca endüstri bölgesine 1 ila 1.5 milyar dolar arasında ek yatırım yapmak üzere fizibilite çalışmalarına da başladık. Türkiye’nin bu stratejik endüstri bölgesinde yatırım yapmak isteyen herkes için kapımız açık” diye konuştu.

Bölgenin petrokimya üssü olacak

DAPEK’in 15 ila 20 milyar dolar büyüklüğünde bir endüstri bölgesine dönüşmesini amaçladıklarını aktaran Erman Ilıcak, “Altyapısı, lojistik imkanları, teknolojisi, hatta teşvik imkanlarıyla hazır bir bölge. Yatırımcıların uzaklara bakmalarına gerek yok. Bu işi, küresel iş ortaklarıyla birlikte beraber büyüteceğiz. Bu bölge, Adana ve çevresi başta olmak üzere Türkiye’nin petrokimyada üretim ve istihdam üssüne dönüşsün” çağrısında bulundu.

Türk çalışan olmazsa başaramayız

Toplam istihdamın yüzde 65’ini bölgeden sağladıklarına dikkat çeken Ilıcak, şu bilgileri verdi: “Ceyhan Kaynakçı Okulu’ndan 2022’den bu yana 400’e yakın mezun verdik. Geçen yılı yaklaşık 4 milyar euro ciroyla kapattık. Gelirlerimizin yaklaşık %50’si yurtdışından geliyor. Dünyada 30’dan fazla ülkedeyiz. Afrika’da 5 ülkedeyiz. Hollanda'da, Almanya'da, İsviçre'de çok ciddi operasyonlarımız var. Dünyanın en derin, Avrupa’nın ise en uzun tünelini; yine Avrupa'nın en yüksek binasını biz yaptık. Şimdi Orta Asya ülkelerindeyiz. Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan büyük pazarlarımız. Tek kriterimiz var o da Türk mühendislerini ve işçilerini götürebileceğimiz destinasyonlar seçmek. Onlar olmadan başarılı olmamız mümkün değil.”

Sağlık modelimiz dünyaya örnek

Rönesans, Türkiye’nin sağlık dönüşümünde en büyük oyunculardan. Toplam 18 şehir hastanesinin 6’sı Rönesans tarafından Meridiam, Sojitz, Samsung C&T gibi ortaklarla yürütüldü. Bunlardan Elazığ projesi yeşil bono ile finanse edildi. Konunun önemine dikkat çeken Ilıcak, “Türkiye’de gerçekleştirdiğimiz şehir hastaneleri, deprem ve pandemi dönemlerinde ne kadar stratejik ve hayati yatırımlar olduğunu bir kez daha gösterdi. Sağlıkta getirdiğimiz mühendislik ve finansman standartlarını bugün Kazakistan’a taşıdık. Farklı bölgelerde de bunun model olacağına inanıyoruz” dedi.











