Bu kadarına da pes: Ayakkabının fiyatını 1 milyon 88 bin lira gösterip 13 bin liraya düşürdüler

Önce zam sonra indirim





Ülkede genellikle yapılan indirimlerin aldatıcı ve yanıltıcı olduğuna dikkati çeken Ağaoğlu, "Önce bindirip sonra indiriyorlar. Yasal mevzuata göre son 10 gün boyunca uygulanmış en düşük fiyattan indirim yapılabilir. Tüketici bu durumda malı satın alırsa indirimden önceki fiyatı satıcı ispatlamak zorunda. Aksi takdirde ödediği bedelin indirim oranı kadarını geri alabilir" diye konuştu.





Ağaoğlu, bu konuda Ticaret Bakanlığının 11 Kasım indirimlerine dikkati çektiğini hatırlatarak, "Hem yanıltıcı reklam yapanları uyardı hem de tüketicileri dikkatli olmaya çağırdı. Şüpheli durumları tüketicilerin ihbar etmelerini istedi" ifadesini kullandı.