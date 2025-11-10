SYS Grup ihracattaki başarısını Dış Ticaret Zirvesi’ne taşıdı

“SYS Grup olarak biz bu dönüşümün sadece bir parçası değil, öncülerinden olmayı hedeflemekteyiz. Her bir üretim hattımızda, her bir ihracat sözleşmemizde şu inancı taşıyoruz: Birlikte çalışarak, birlikte üreterek sürdürülebilir dış ticaret fazlası veren Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz.”