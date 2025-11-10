SYS Grup ihracattaki başarısını Dış Ticaret Zirvesi’ne taşıdı

Türk savunma sanayisinin ulaştığı seviyeyi 80’den fazla ülkeye yaptığı ihracatla uluslararası alanda başarıyla temsil eden SYS Grup, ihracat vizyonunu II. Dış Ticaret Zirvesi’nde paylaştı.
Dış Ticarete Yön Verenler Derneği (DIŞYÖNDER) tarafından düzenlenen II. Dış Ticaret Zirvesi, CANiK markasının da bağlı bulunduğu Samsun Yurt Savunma (SYS Grup) ana sponsorluğunda İstanbul Kültür Üniversitesi Akıngüç Oditoryumu’nda 7 Kasım’da gerçekleştirildi.
Türkiye’nin son yıllarda yapmış olduğu sanayileşme hamleleri ile bu dönüşümün eşiğinde olduğunu vurgulayan Aral, ülkenin artık emek yoğun değil, bilgi ve teknoloji yoğun üretim modeliyle büyüyen bir ekonomi olma yolunda kararlı adımlar ile ilerlediğini belirtti.
Savunma sanayisinin yüzde 80’lere yaklaşan yerlilik oranı, yüksek teknolojiye dayalı yıllık 10 milyar doları aşan ihracatı, ileri mühendislik, malzeme bilimi, yapay zeka ve mekatronik temelli çözümleriyle, sadece ihracat kalemi değil, katma değerin ana kaynağı haline geldiğini dile getiren Aral, her bir ihracat ürününün, Türkiye’nin fikri sermayesinin, Ar-Ge gücünün ve bağımsızlık vizyonunun bir dışa yansıması olduğuna işaret etti.
Didem Aral, savunma sanayisinin Türkiye için artık sadece “koruyan” değil; sürdürülebilir büyümeyi ve hedeflenen dış ticaret fazlasına katkı sağlayacak bir sektör haline geldiğini belirtti.