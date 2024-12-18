ABD ekonomisi rekora tersten koşuyor: 310 milyar dolar cari açık verdi

ABD, üçüncü çeyrekte 310,9 milyar dolar cari açık verdi.
ABD'de cari işlemler açığı, yılın üçüncü çeyreğinde 310,9 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydetti.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ticaret Bakanlığı, temmuz-eylül dönemine ilişkin cari işlemler dengesi verilerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, ülkenin cari işlemler açığı, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 13,1 artışla
310,9 milyar dolara çıktı.
Beklentilerin 24 milyar dolar üzerinde
Beklentilerin 24 milyar dolar üzerinde
Bu dönemde rekor seviyeye yükselen cari açığa ilişkin piyasa beklentisi, 286 milyar dolar olması yönündeydi. ABD'nin cari açığı yılın ikinci çeyreğinde 275 milyar dolar olmuştu. Ülkenin cari açığının GSYH'ye oranı ise üçüncü çeyrekte yüzde 4,2 olarak hesaplanırken, bu değer 2022'nin birinci çeyreğinden bu yana kaydedilen
en yüksek oran oldu.
Söz konusu oran, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,7 seviyesindeydi.
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