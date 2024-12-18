ABD ekonomisi rekora tersten koşuyor: 310 milyar dolar cari açık verdi

Bu dönemde rekor seviyeye yükselen cari açığa ilişkin piyasa beklentisi, 286 milyar dolar olması yönündeydi. ABD'nin cari açığı yılın ikinci çeyreğinde 275 milyar dolar olmuştu. Ülkenin cari açığının GSYH'ye oranı ise üçüncü çeyrekte yüzde 4,2 olarak hesaplanırken, bu değer 2022'nin birinci çeyreğinden bu yana kaydedilen

en yüksek oran oldu.