Ekonomi ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan görüştü
DÜNYA EKONOMİSİ

ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan görüştü

ABD Ticaret Temsilcisi (USTR) Katherine Tai ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan video konferans yöntemiyle görüştü. Görüşmede, çeşitli sektörlerde pazar erişimini artırma fırsatları dahil karşılıklı çıkarları ilgilendiren temel ticari konular ele alındı

Haber Merkezi AA
ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan görüştü
Ruhsar Pekcan

Temsilcilikten yapılan açıklamada, söz konusu görüşmede Tai ve Bakan Pekcan'ın, ikili ilişkiler ile düzenli iletişimin önemini vurguladığı, çelik ve alüminyumda küresel kapasite fazlası, dijital hizmetlerin vergilendirilmesi ve çeşitli sektörlerde pazar erişimini artırma fırsatları da dahil karşılıklı çıkarları ilgilendiren temel ticari konularda koordinasyon sağlama yollarını ele aldığı belirtildi.

Türkiye, ABD'deki yönetim değişikliğinin ardından 18 Mart'ta görevine başlayan Tai'nin ilk görüştüğü ülkeler arasında yer aldı.

İhracat salgına rağmen arttı

Türkiye'nin ABD'ye ihracatı salgına rağmen 2020'de yüzde 13,5 artarak 10,1 milyar dolara ulaşmıştı. Türkiye ve ABD arasındaki ticaret hacmi, geçen yıl 22,1 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

ABD'de yeni yönetimin göreve başlamasının ardından Başkan Joe Biden, ticaret konularını yönetmesi için ABD Ticaret Bakanlığına Gina Raimondo'yu, ABD Ticaret Temsilciliğine ise Katherine Tai'yi getirmişti.

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