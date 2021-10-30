Ekonomi ABde enflasyon13 yılın zirvesinde
DÜNYA EKONOMİSİ

AB’de enflasyon 13 yılın zirvesinde

Uzun yıllar düşük enflasyonla yaşayan Avrupa ülkelerinde küresel tedarik krizi ve enerji arzında yaşanan sorunlar nedeniyle ciddi fiyat artışları dikkat çekiyor. Son 13 yılın zirvesine çıkan enflasyon Almanya’da %4,6, İspanya’da %5,5 ve Belçika’da %5,4’e yükselmiş durumda. Avro bölgesinde büyümenin yavaşlaması da dikkat çekiyor.

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Orhun Orhan Ünal Yeni Şafak
AB’de enflasyon 13 yılın zirvesinde
İspanya’da rekor seviyelere ulaşan zamları ve elektrik başta olmak üzere enerji fiyatlarındaki artışları protesto etmek için başkent Madrid’de gösteri düzenlendi.

Pandemi sürecinde aşılamanın etkisi ve yasakların gevşemesiyle küresel çapta artan mal ve hizmet talebinin yeterince karşılanamaması enflasyonist dönemi başlattı. Birçok ekonomiste göre; koronavirüsün ekonomik mirası enflasyon olacak. Tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar, çip krizi, dünyanın önemli küresel tedarikçilerinden olan Çin’in iç piyasaya dönmesi ve son haftalarda derinleşen enerji krizi gibi nedenler gelişmiş ve gelişmekte olan piyasalarda belli bir süre enflasyon ile yaşanacağını gösteriyor. Avro Bölgesi’nde, ekim ayında yıllık enflasyon ortalama yüzde 4,1’e yükseldi.

EN BÜYÜK ETKEN ENERJİ SORUNU

Nitekim, uzun yıllardır fiyat artışlarını belli bir seviyenin altında tutan Avrupa ekonomilerini ciddi enflasyon tehlikesi ile karşı karşıya. Ekim ayında enflasyon, Almanya’da yüzde 4,6, İspanya’da 5,5 ve Belçika’da 5,4’e yükselirken, bu rakamlar Temmuz 2008’den beri ölçülen en yüksek seviyeyi gördüğü anlamına geliyor. Söz konusu yükselişte enerji krizinin etkili olduğunu söylemek mümkün. Avro Bölgesi’nde ekim ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 23,5 ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi, yüzde 2,1 ile hizmetler, yüzde 2 ile enerji dışı sanayi ürünler ile gıda, alkol ve tütün ürünleri izledi.

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İSPANYOLLAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Litvanya’da 8,2 ve Estonya’da yüzde 7,4’a çıkan enflasyon, Avrupa Birliği’nin küçük ülkelerinde ciddi rahatsızlığa neden oluyor. Avrupa’da enerji ürünleri başta olmak üzere genel fiyat artışı dikkati çekerken, birlik gündeminin en önemli maddesi fiyat artışları olacak gibi görünüyor. İspanya başta olmak üzere farklı ülkelerde akaryakıt başta olmak üzere fiyat artışlarına karşı gösteriler başladı.

Lagarde: Enflasyon daha da yükselecek

  • Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, enflasyonun; enerji fiyatlarındaki artış, ekonomik toparlanma ile birlikte talebin artması ve tedarik sıkıntılarından kaynaklandığına dikkat çekti. ECB’nin aylık faiz toplantısının ardından değerlendirmelerde bulunan Lagarde, “Enflasyonun yakın vadede daha da yükseleceğini ancak önümüzdeki yıl içinde düşüşe geçeceğini öngörüyoruz” dedi.

Büyüme performansı düşük seyrediyor

Avrupa’da ekonomik büyümenin yavaşlaması da dikkat çekiyor. Avro Bölgesinin büyümesi üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2,2 ile sınırlı kaldı. 19 üyeli Avro Bölgesi’nde mevsimsellikten arındırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), 2021’in üçüncü çeyreğinde 2020’nin aynı dönemine göre ise yüzde 3,7 yükseldi. AB’de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, bu yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2,1, 2020’nin üçüncü çeyreğine göre de yüzde 3,9’luk artış gösterdi.

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