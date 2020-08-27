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Ekonomi ABden zayıf halkaya can simidi En kırılgan ülkeye milyarlarca avro kredi verecekler
DÜNYA EKONOMİSİ

​AB’den zayıf halkaya can simidi: En kırılgan ülkeye milyarlarca avro kredi verecekler ​

AB’den zayıf halkaya can simidi: En kırılgan ülkeye milyarlarca avro kredi verecekler

Avrupa Birliği ‘SURE’ adını verdiği istihdam korunma programı kapsamında birliğin en kırılgan ülkesi İspanya’ya 21,3 milyar avroluk kredi verecek. Kredi ile İspanya’nın geçici istihdam sistemi olan ‘ERTE’nin finanse edilmesi bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: arşiv
Fotoğraf: arşiv

Avrupa Birliği Komisyonu, İspanya'nın geçici istihdam sistemi olan ERTE'yi finanse etme talebini onayladı. Bu doğrultuda İspanya’ya 21,3 milyar avroluk kredi verilmesi kararlaştırıldı. İspanya 27,4 milyar avro kredisi onaylanan İtalya’nın ardından 21,3 milyar avro en büyük kredinin sağlandığı ikinci ülke oldu. Hemen her ülke istihdamı korumaya yönelik adımlar atarken, Avrupa Birliği Komisyonu üye ülkelere kısa süreli çalışma programları ve ücret destek programlarında kullanılmak üzere uygun koşullu kredi sağlama kararı aldı. AB üyesi ülkelerin şu ana kadar yaptığı başvurular sonucu 15 ülkeye 81 milyar avro uygun koşullu kredi verilmesi planlanıyor.

İSPANYA EKONOMİSİ BAŞ AŞAĞI GİDİYOR

Koronavirüs nedeniyle ekonomik kriz yaşayan İspanya’da işçiler daha önce krizin kendilerine yüklenmesine karşı eylem düzenlemişti. İspanya, Kovid-19'dan ekonomisi en fazla zarar görecek ülkelerin başında gösterilirken, Uluslararası Para Fonu (IMF), 2020 yılsonu tahminlerinde İspanyol ekonomisinin yüzde 12,8 daralacağını öngördü. İspanya'da kısa adı "ERTE" olarak bilinen Kısa Çalışma Ödeneği benzeri haktan 570 bin kadar şirket ve 3,4 milyon işçi yararlanıyor.

81 MİLYAR AVROLUK PAKET

  • AB Komisyonu, İtalya ve İspanya’nın yanı sıra, Polonya’ya 11,2 milyar, Belçika’ya 7,8 milyar, Romanya’ya 4 milyar Yunanistan’a 2,7 milyar, Çekya’ya 2 milyar, Slovenya’ya 1,1 milyar, Hırvatistan’a 1 milyar, Slovakya’ya 631 milyon, Litvanya’ya 602 milyon, Bulgaristan’a 511 milyon, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne 479 milyon, Malta’ya 244 milyon ve Letonya’ya 192 milyon avro olmak üzere yaklaşık 81 milyar avro kredi verecek. Ayrıca Portekiz ve Macaristan da değerlendirilmek üzere resmi başvurularını konseye sundu.

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