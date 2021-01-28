Ekonomi ABDli hava yolu şirketlerini salgın vurdu Peş peşe zarar açıkladılar
DÜNYA EKONOMİSİ

ABD'li hava yolu şirketlerini salgın vurdu: Peş peşe zarar açıkladılar

ABD'nin iki büyük hava yolu şirketi American Airlines ile Southwest Airlines, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle 2020'de zarar etti. American Airlines, geçen yıl 8,9 milyar dolar zarar açıkladı. Southwest Airlines da 2020'de 3,1 milyar dolar zarar etti

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

American Airlines ve Southwest Airlines, 2020'nin son çeyreğine ilişkin bilançolarını açıkladı.

American Airlines'tan yapılan açıklamaya göre, şirket geçen yılın dördüncü çeyreğinde 2,2 milyar dolar zarar etti. Firma, bir önceki yılın aynı döneminde 414 milyon dolar kar elde etmişti.

Hava yolu şirketi, 2020 yılı genelinde ise 8,9 milyar dolarlık zarar açıkladı. American Airlines, 2019'da 1,7 milyar dolar kar elde etmişti.

American Airlines'ın geçen yılın son çeyreğindeki geliri ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 64,4 azalışla 4 milyar dolara indi. Şirketin 2019'un aynı dönemindeki geliri 11,3 milyar dolar olmuştu.

American Airlines'ın geliri 2020 genelinde ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 62,1 azalışla 17,3 milyar dolar oldu. Şirket, 2019'da 45,8 milyar dolar gelir elde etmişti.

American Airlines Üst Yöneticisi Doug Parker, şirketin tarihindeki en zorlu yılı tamamladığını, 2021'in ise bir toparlanma yılı olacağını kaydetti.

ABD’de sağlık skandalı: Sahte korona aşısını 1000 dolara sattı
KORONAVİRÜS
ABD’de sağlık skandalı: Sahte korona aşısını 1000 dolara sattı

Southwest Airlines'ın 1972'den bu yana ilk zararı

Southwest Airlines'tan yapılan açıklamaya göre, şirket geçen yılın dördüncü çeyreğinde 908 milyon dolar zarar etti. Firma, bir önceki yılın aynı döneminde 514 milyon dolar kar elde etmişti.

Hava yolu şirketinin zararı 2020 yılı genelinde ise 3,1 milyar dolar olarak hesaplandı. Şirket, 2019'da 2,3 milyar dolar kar açıklamıştı.

Firmanın geçen yılın son çeyreğindeki geliri yüzde 64,9 azalarak 2 milyar dolara geriledi. Şirketin 2019'un son çeyreğindeki geliri 5,7 milyar dolar olmuştu.

Southwest Airlines'ın geliri 2020 genelinde ise bir önceki yıla göre yüzde 59,7 azalarak 9,1 milyar dolara geriledi. Şirket 2019'da 22,4 milyar dolarlık gelir elde etmişti.

Southwest Airlines Üst Yöneticisi Gary Kelly, Kovid-19 salgınının dünyayı mahvettiğini belirterek, "Özellikle hava yolu sektörü 2020'de darbe aldı ve 1972'den bu yana ilk yıllık zararımızı yaşadık." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'li hava yolu şirketlerinden United Airlines da 21 Ocak'ta açıkladığı bilançosunda, geçen yıl 7,1 milyar dolar zarar ettiğini duyurmuştu.

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 435 bin 540'a yükseldi
KORONAVİRÜS
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 435 bin 540'a yükseldi

Abone Ol Google News
Peş peşe zarar açıkladılar

Peş peşe zarar açıkladılar

​ABD'li hava yolu şirketlerini salgın vurdu.
Telegramdan önemli çözüm

Telegram'dan önemli çözüm

​WhatsApp sohbetlerini Telegram'a aktarma özelliği geldi.
Haklarımızı korumakta kararlıyız

Haklarımızı korumakta kararlıyız

​Yılın ilk MGK toplantısı sona erdi.
Umutlandıran tablo

Umutlandıran tablo

​Sağlık Bakanlığı son tabloyu açıkladı.
Hırsıza esnaf dayağı

Hırsıza esnaf dayağı

​Beyazıt'ta ayakkabı çaldı ortalık birbirine girdi.

Nijerya açıklarında Türk denizcilere saldıran korsanlar gemi şirketini aradı.

TÜBİTAK'tan heyecanlandıran mesaj

TÜBİTAK'tan heyecanlandıran mesaj

"​Yerli aşı virüse karşı etkinliği ve güvenilirliği daha yüksek olacak".

​TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde hitap ediyor.

FETÖ'nün mahrem imamı paket

FETÖ'nün mahrem imamı paket

​KKTC'de düzenlenen operasyonla Türkiye'ye getirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.