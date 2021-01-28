ABD'li hava yolu şirketlerini salgın vurdu: Peş peşe zarar açıkladılar

American Airlines ve Southwest Airlines, 2020'nin son çeyreğine ilişkin bilançolarını açıkladı.

American Airlines'tan yapılan açıklamaya göre, şirket geçen yılın dördüncü çeyreğinde 2,2 milyar dolar zarar etti. Firma, bir önceki yılın aynı döneminde 414 milyon dolar kar elde etmişti.

Hava yolu şirketi, 2020 yılı genelinde ise 8,9 milyar dolarlık zarar açıkladı. American Airlines, 2019'da 1,7 milyar dolar kar elde etmişti.

American Airlines'ın geçen yılın son çeyreğindeki geliri ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 64,4 azalışla 4 milyar dolara indi. Şirketin 2019'un aynı dönemindeki geliri 11,3 milyar dolar olmuştu.

REKLAM

American Airlines'ın geliri 2020 genelinde ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 62,1 azalışla 17,3 milyar dolar oldu. Şirket, 2019'da 45,8 milyar dolar gelir elde etmişti.

American Airlines Üst Yöneticisi Doug Parker, şirketin tarihindeki en zorlu yılı tamamladığını, 2021'in ise bir toparlanma yılı olacağını kaydetti.

KORONAVİRÜS ABD’de sağlık skandalı: Sahte korona aşısını 1000 dolara sattı

Southwest Airlines'ın 1972'den bu yana ilk zararı

Southwest Airlines'tan yapılan açıklamaya göre, şirket geçen yılın dördüncü çeyreğinde 908 milyon dolar zarar etti. Firma, bir önceki yılın aynı döneminde 514 milyon dolar kar elde etmişti.

Hava yolu şirketinin zararı 2020 yılı genelinde ise 3,1 milyar dolar olarak hesaplandı. Şirket, 2019'da 2,3 milyar dolar kar açıklamıştı.

REKLAM

Firmanın geçen yılın son çeyreğindeki geliri yüzde 64,9 azalarak 2 milyar dolara geriledi. Şirketin 2019'un son çeyreğindeki geliri 5,7 milyar dolar olmuştu.

Southwest Airlines'ın geliri 2020 genelinde ise bir önceki yıla göre yüzde 59,7 azalarak 9,1 milyar dolara geriledi. Şirket 2019'da 22,4 milyar dolarlık gelir elde etmişti.

Southwest Airlines Üst Yöneticisi Gary Kelly, Kovid-19 salgınının dünyayı mahvettiğini belirterek, "Özellikle hava yolu sektörü 2020'de darbe aldı ve 1972'den bu yana ilk yıllık zararımızı yaşadık." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'li hava yolu şirketlerinden United Airlines da 21 Ocak'ta açıkladığı bilançosunda, geçen yıl 7,1 milyar dolar zarar ettiğini duyurmuştu.

REKLAM