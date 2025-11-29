AB'ye savunma ve Ar-Ge'de iş birliği daveti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Hedefimiz Avrupa Birliği'nin (AB) özellikle önümüzdeki dönemde güvenlik alanında atacağı adımlarda Türkiye'nin de güçlü şekilde rol oynaması" dedi. Kacır, Brüksel temasları kapsamında AB Komisyonu'nun Startup, Araştırma ve İnovasyondan sorumlu üyesi Ekaterina Zaharieva ile AB Komisyonu merkez binasında

yaptığı görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE İÇİN YENİ FIRSATLAR DOĞACAK

AB içinde 2028-2034 dönemini kapsayacak programlarla ilgili hazırlık çalışmalarının büyük bir hızla devam ettiğini anlatan Kacır, "Biz de AB programlarına dahil olmaya yönelik çalışmalar sürdürüyoruz. 2028-2034 yıllarını kapsayacak bir sonraki AR-GE çerçeve programının, Ufuk Avrupa programının bir sonraki versiyonunun mevcudun iki katına yakın bir bütçeye sahip olması öngörülüyor. 10. çerçeve programının 175 milyar avroya çıkması öngörülüyor.

Bu Türkiye için yeni fırsatların doğacağına işaret ediyor" dedi.

DÜNYA PAZARININ %68'İ TÜRK MARKALARINDA

Türkiye'nin bazı kritik savunma teknolojilerinde dünyanın lider ülkeleri arasında olduğuna işaret eden Kacır, "Savunma sanayinin en önemli unsurlarından biri haline gelen insansız hava araçlarından dünya pazarının yüzde 68'i Türk markalarının elinde. Yine pek çok savunma teknolojisi başlığında Türkiye Avrupa'ya değer katacak kritik imkan ve kabiliyetlere sahip.

Kazan-kazan anlayışı içinde Türkiye'nin kabiliyetlerini, imkanlarını, fırsatlarını Avrupalı paydaşlarımızla buluşturmak ve daha güvenli bir Avrupa için birlikte çalışmak arzusundayız" diye konuştu.







