Afyon’un ihracatını uçuracak girişim

Boeing (ABD), Airbus (Avrupa Birliği), Bombardier (Kanada), Embraer (Brezilya) gibi büyük uçak üretici firmaları önümüzdeki 20 yıl içinde yaklaşık 140 bin hava aracı üretmeyi planlıyor. Girişimci Önder Artuk tarafından Afyon’da kurulan Artuk Aviation isimli şirket havacılık ve savunma sanayinin bu ihtiyacına yönelik parça üreterek, Afyon ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Önder Artuk

YÜKSEK KATMA DEĞERLİ ÜRETİM

Havacılık sektöründe üretilen parçanın birim fiyatının otomotiv sektörü ile kıyaslandığında 1’e 60 oranında daha yüksek olduğuna işaret eden Önder Artuk, “Şirketimiz üniversite-sanayii işbirliğini tesis ederek, ülkemizin katma değerli ihracatına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Artuk Aviation’un, Airbus Military şirketi ile yaptığı iş başlatma / iş geliştirme görüşmelerinin yoğun bir şekilde devam ediyor” bilgisini paylaştı. “Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde A400M gibi büyük gövdeli 8 adet uçak bulunuyor. Bunların sayısının 2022 yılına kadar 10’a çıkarılması planlanıyor. Bu uçakların bakım, onarım, yenileme süreçlerinde ihtiyaç duyulan parçalarının şirketimiz üzerinden tedarik edilmesi hedefleniyor” diyen Önder Artuk, patent çalışmaları kapsamında, şirketlerinin yüksek mühendislik yetenekleri çerçevesinde hava araçları parçalarının yorulmalarını anlık ölçen tasarımı ile uluslararası patent başvurusunu gerçekleştirdiğini söyledi.

TUSAŞ VE TEİ İLE TEMASLAR SÜRÜYOR

Afyon Kocatepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve teknopark yetkilileri ile müteaddit toplantılar gerçekleştirdiklerini belirten Önder Artuk, yapılan görüşmelerde alanda üniversite-sanayi işbirliğinin hayata geçirilmesine yönelik projeksiyonlar oluşturulduğunu ifade etti. Önder Artuk, bu kapsamda, girişimlerinin bir teknopark kuruluşu haline geleceğine vurgu yaptı. Artuk, firmalarının ileri mühendislik teknikleri kullanarak, hava araçlarında mevcut parçaların üretimlerini gerçekleştirebilecek talepler doğrultusunda, yeni parçaların tasarımlarını gerçekleştirebileceğini bildirdi. Türkiye’nin havacılık sanayinde önemli üretim birimleri olan TUSAŞ, ALP Havacılık, TEI gibi kuruluşlarla iş oluşturma ve geliştirmeye yönelik temaslarının devam ettiğini kaydeden Önder Artuk, Aviation olarak Eylül 2020’ye kadar uçak parçalarının seri üretimine geçmeyi planladıklarını aktardı.

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13 MİLYON LİRALIK YATIRIMA ULAŞACAK

Şirketlerinin tamamen ihracat odaklı olduğuna dikkati çeken Önder Artuk, “Yapacağımız yatırıma başlangıç için 8 milyon TL bütçe ayırdık, bunun 2021 yılı sonuna kadar 13 milyon TL’ye ulaşağını tahmin ediyoruz. 40 kişilik istihdamla başlayacağız. 2021 yılsonu için ise 10 milyon TL ciro hedefimiz var” dedi.