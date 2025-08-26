AJet'in Ankara-Tiflis uçuşları 1 Ekim'de başlayacak

"Tiflis hattıyla birlikte Ankara’yı 24 ülkede 31 şehre bağlamış oluyoruz. Ankara’dan iç ve dış hatlarda en fazla şehre ve ülkeye uçuş yapan tek hava yolu olmanın gururunu yaşıyoruz. Ekim sonunda Madrid ve Barcelona’ya başlatacağımız seferlerle Ankara’dan 25 ülke 33 şehre ulaşmış olacağız. Brüksel, Milano ve Roma'ya da seferler için çalışmalarımız devam ediyor. İş ortaklarımız olan sanayi ve ticaret odalarımızın, turizm kuruluşlarımızın lobi konusunda bize yardımcı olmalarını, bu ülkelerdeki muhatap organizasyonlar nezdinde çalışmalarını bekliyoruz. Ankara’ya sadece hava köprüsü kurmuyoruz, turizmde hak ettiği noktaya gelmesi için de yoğun bir tanıtım kampanyası da yürütüyoruz. Ankara’yı bölgesinin yükselen merkezi olarak konumlandırmak istiyoruz."