Ekonomi AK Partiden Kur Korumalı TL Mevduatı açıklaması Nurettin Canikli örtülü faiz iddialarına 13 maddeyle yanıt verdi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

AK Parti'den 'Kur Korumalı TL Mevduatı' açıklaması: Nurettin Canikli 'örtülü faiz' iddialarına 13 maddeyle yanıt verdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli, Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatı Sistemi’ne dair sosyal medya hesabı üzerinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Canikli, "Faiz ödemesi garanti bir ödemedir. Sigorta ödemesi ise şarta bağlı bir ödemedir. Sigortaya konu edilen şart gerçekleşmez ise ödeme de yapılmaz. ‘Eğer’ ile başlayan bir cümle kuruluyorsa burada faiz yoktur" diyerek faiz eleştirilerini 13 maddeyle cevapladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Partiden Kur Korumalı TL Mevduatı açıklaması: Nurettin Canikli örtülü faiz iddialarına 13 maddeyle yanıt verdi
Nurettin Canikli

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Ekonomi İşleri Başkanı ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli, Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatı Sistemi’ne 13 maddelik bir açıklama yaptı.

Canikli, Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatı Sistemi’ndeki koruma kalkanının faiz değil, sigorta esaslı bir güvenlik mekanizması olduğunu ifade ettiklerini belirtti.

Kur korumalı TL mevduatı nedir?
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Kur korumalı TL mevduatı nedir?

"BİLİMSEL VE RASYONEL ANALİZE DAYANMADAN ÖRTÜLÜ FAİZ DİYE ISRAR EDİYORLAR"

Konunun detaylandırıldıkça anlaşılırlığının daha kolay olacağını söyleyen Canikli, "Ancak bu konudaki tartışmalar bitmedi. Bir kesim bilimsel ve rasyonel bir analize dayandırmadan koruma kalkanının örtülü faiz olduğunda ısrar ediyor. Konunun biraz detaylandırılması, anlaşılmasını kolaylaştıracaktır" dedi.

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"FAİZ DEĞİL, SİGORTA ESASLI BİR GÜVENLİK MEKANİZMASI"

Nurettin Canikli'nin ifadeleri şu şekilde:

"Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatı Sistemi’ndeki koruma kalkanının faiz değil, sigorta esaslı bir güvenlik mekanizması olduğunu ifade etmiştik.

Ancak bu konudaki tartışmalar bitmedi. Bir kesim bilimsel ve rasyonel bir analize dayandırmadan koruma kalkanının örtülü faiz olduğunda ısrar ediyor. Konunun biraz detaylandırılması, anlaşılmasını kolaylaştıracaktır.

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FAİZ İLE SİGORTA AMAÇLI ÖDEME ARASINDAKİ FARK

Faiz ile sigorta amaçlı ödeme arasındaki temel fark şudur: Faiz ödemesi garanti bir ödemedir. Sigorta ödemesi ise şarta bağlı bir ödemedir. Sigortaya konu edilen şart gerçekleşmez ise ödeme de yapılmaz. ‘Eğer’ ile başlayan bir cümle kuruluyorsa burada faiz yoktur.

Sigorta muhtemel bir hasarın (zararın) karşılanması için dizayn edilir. Bir hasar yoksa sigorta amaçlı ödeme de söz konusu değildir.

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"FAİZDE VADE SONUNDA GARANTİLİ BİR ÖDEME YAPILIR"

Eğer otomobilinizi herhangi bir hasara karşı sigortalatmış iseniz, sigorta ödemesi alabilmeniz otomobilinizin hasar görmesine bağlıdır. Hasar yoksa ödeme de yoktur. Faizde ise vade sonunda size garantili bir ödeme yapılır.

Şunu sorabilirsiniz: Otomobilin ya da fiziki malların hasar görmesini anlayabiliyoruz, peki, bu Sistem’de hasar nasıl oluşuyor? Bu Sistem’de oluşabilecek hasar ‘finansal hasar’dır.

Kur korumalı TL mevduatına yasal destek yolda
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Kur korumalı TL mevduatına yasal destek yolda

RAKAMLARLA ÖRNEK VEREREK ANLATTI

Yani kurdaki artışın, elde edeceğiniz faiz tutarından büyük olması nedeniyle, vade başında TL’ye çevirip vadeli TL mevduat hesabına yatırdığınız dövizinizin ana para tutarının azalmasıdır.

1.000 dolarınızı 12’lik parite ile 12 bin TL’ye dönüştürdünüz ve 3 ay vade ve yüzde 16’lık faiz oranı ile Sistem’e dahil ettiniz. Eğer dolar kuru 3 ay sonra 13’e yükselirse, vade bitiminde 12 bin TL anapara ve 480 TL tutarındaki faiz ile ancak 960 dolar alabilirsiniz.

Halbuki dönem başında 1.000 dolarınız vardı. Bu örnekte oluşan ‘Finansal Hasar’ aradaki fark tutarı kadar, yani, 40 dolar olmaktadır. Devlet, dövizin, belirlenmiş kurallar çerçevesinde TL’ye çevrilerek Sistem’e dahil edilmesi halinde işte bu hasarı karşılamaktadır.

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"AÇIKÇA BİR SİGORTA İŞLEMİ İLE KARŞI KARŞIYA BULUNMAKTAYIZ"

Yani, açıkça bir sigorta işlemi ile karşı karşıya bulunmaktayız. Şu soru da sorulabilir: Peki, bir sigorta işleminde bulunması gereken ‘prim’ nerededir?

Devlet, egemenliğinin sembollerinden birisi olan ulusal para birimi TL’ye değer kazandırmak istemektedir. Döviz olarak tutulan tasarrufların TL’ye dönüşümünü sağlayacak her işlem, TL’nin değer kazanmasına katkı sağlayacağı için Devlet açısından çok kıymetli bir primdir.

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"BİR KORUMA VE GÜVENLİK MEKANİZMASIDIR"

Devlet de elde ettiği bu son derece kıymetli prim karşılığında, dönüşümü gerçekleştiren mevduat sahibine döviz cinsinden ana para koruması sağlamaktadır.

Sözün özü, Sistem’in sağladığı koruma kalkanı ‘örtülü bir faiz’ değil, açık bir ‘sigorta’ işlemidir. Tıpkı swap gibi, tıpkı opsiyon ve diğer vadeli işlemler gibi bir korunma ve güvenlik mekanizmasıdır."

10 soruda 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' desteği
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Türkiye, yeni ekonomi modeliyle düşük faiz ortamında yatırımların desteklenmesini, büyümenin ve istihdamın sürdürülebilir hale getirilmesini, rekabetçi kur avantajıyla ihracatın artırılmasını, ithalatın düşürülmesini böylelikle de cari açığın cari fazlaya dönüştürülerek dış borca bağımlılığın ortadan kaldırılmasını amaçlıyor.
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Üretim odaklı ihracatı önceleyen Türkiye Ekonomi Modeli uygulanırken, para ve maliye politikalarının eşgüdümüyle tüm araçların etkin şekilde kullanılması hedefleniyor.
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Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada, yeni ekonomi modelinde \"Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat\"ın da aralarında olduğu yeni destekleri açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı da bu yeni ürünün uygulanmasına yönelik detayları paylaştı.
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Uygulanacak sistemde, gerçek kişilerin Türk lirası vadeli hesapları üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak, yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak. Kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) her gün saat 11.00'de Amerikan doları döviz alış kuru yayımlayacak. Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına Türk lirası olarak yansıtılacak.<br><br>Söz konusu yeni desteğe ilişkin en çok merak edilen 10 soru ve yanıtları şöyle:
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Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat sisteminden kimler yararlanabilecek?<br><br>Yurt içine yerleşik gerçek kişiler bu sistemden faydalanabilecek. Tüzel kişiler bu sisteme dahil olamayacak.
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Hesaplar hangi vadelerde açılabilecek?<br><br>Hesaplar 3, 6, 9 ve 12 aylık vadelerde olabilecek.
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Vadeden önce hesaptan para çekilebilir mi, çekilirse nema alınabilir mi?<br><br>Vadeden önce hesaptan para çekilebilir ancak destekten fayda sağlanamaz. Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda hesap, vadesiz hesaba dönüşecek, faiz hakkı ortadan kalkacak. Hesabın açıldığı tarihteki TCMB kuru ile hesabın kapatıldığı tarihteki TCMB kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi güncellenecek.
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Mevduattan herhangi bir kesinti olacak mı?<br><br>Mevduattan herhangi bir kesinti yapılmayacak, bu ürüne stopaj uygulanmayacak.
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Sisteme birden fazla giriş-çıkış olabilir mi?<br><br>Sisteme giriş-çıkış için herhangi bir kısıt yok.
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Tasarruf sahibine getirisi ne olacak?<br><br>Gerçek kişilerin Türk lirası vadeli hesapları üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak, yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak.
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Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ürününe geçiş için her bankaya başvurulabilecek mi?<br><br>Sisteme dahil olan tüm bankalara başvuru yapılabilecek.
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Halihazırda Türk lirası mevduatlar da bu sisteme entegre olabilecek mi? Hesabın açılış tarihi dikkate alınacak mı?<br><br>Mevcut TL mevduat hesapları da bu sisteme dahil olabilecek.
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Halihazırda Türk lirası mevduatların sisteme dahil olması için gerçek kişilerin başvuruda mı bulunması gerekecek, yoksa otomatik olarak geçiş yapılacak mı?<br><br>Bireysel bankacılık işlemi olduğu için tasarruf sahibinin bankaya başvuru yapması gerekecek.
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Katılım bankaları da bu sisteme dahil olacak mı?<br><br>Katılım bankaları da sisteme dahil olacak, şu anda teknik altyapı için çalışmalar sürüyor.
10 soruda 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' desteği
Türkiye'de uygulamaya konulan yeni ekonomi modelinde, para ve maliye politikalarının eşgüdümüyle tüm araçların etkin kullanımı hedeflenirken, açıklanan "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" ürününde detaylar belli oldu.

TL'de sınır olmayacak: Kur korumalı mevduat nasıl olacak?
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ‘Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat’ için ilk adım atıldı.<br><br>
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Merkez Bankası, döviz tevdiat hesaplarından (DTH) TL’ye geçişler için gerekli tebliği çıkarırken, Hazine ve Maliye Bakanlığı da önümüzdeki günlerde TL birikimlerinin bu mevduata yönlendirilmesi için gerekli yasal altyapıyı oluşturacak.<br><br>
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TL mevduatlarında verilmesi öngörülen kur garantisinin ise, DTH’lerden farklı olarak süresiz olması öngörülüyor.<br><br>
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DÖVİZ HESAPLARINA BİR KEZ<br>Döviz tevdiat hesaplarıyla ilgili tebliğ önceki gece Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayınlandı. Tebliğe göre, gerçek kişiler destekten yararlanabilecek.<br><br>
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Buna göre 20 Aralık 2021 itibariyle mevcut olan ABD Doları, Euro ve İngiliz Sterlini cinsinden DTH’ler ve döviz cinsinden katılım fonu hesapları, hesap sahibinin istemesi halinde dönüşüm kuru üzerinden TL’ye çevrilecek ve 3,6 ay veya 1 yıl vadeli hesap açılacak.<br><br>
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Vade sonunda hesap sahibine anapara ile faiz veya kâr payı banka tarafından ödenecek. Kur farkının banka tarafından ödenecek faiz veya kar payından yüksek olması durumunda ise, Merkez Bankası devreye girecek.<br><br>
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Bu durumda aradaki farkı Merkez Bankası hesap sahibine ödemek üzerine ilgili bankaya aktaracak. Ödeme tek seferlik olacak. Hesaptan vadeden önce çekim yapılması halinde ise, Merkez Bankası’nca kur farkına ilişkin ödeme yapılmayacak.<br><br>
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TL’DE SINIR OLMAYACAK<br>Yetkililer Merkez Bankası’nın çıkardığı düzenlemenin sadece döviz tevdiat hesaplarını kapsadığını ve Türk Lirası birikimleri için ayrı bir düzenleme yapılacağını belirtiyor. DTH’lerden farklı olarak Türk Lirası birikimlerinde ‘tek seferlik’ kısıtlaması olmayacağını belirten yetkililer şu bilgileri veriyor:<br><br>
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“Dövizden dönüşte tek bir kere sınırı var. Ancak TL hesaplarda böyle bir sınır olmayacak. Yapılan açıklamalar doğrultusunda 3, 6, 9, 12 aylık vadelerde söz konusu garanti geçerli olacak. Bunun için gerekli yasal altyapı için çalışmalar başladı. Merkez Bankası’nın tebliğ çalışması bittiği için o bölüm önceden yayınlandı. Hazine düzenlemesi, yapılan açıklamalara paralel şekilde oluşturulacak.”<br><br>
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‘DOLAR ALMAYIN DİYORUZ’<br>Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de, önceki gece çıktığı TRT 1 kanalında sistemin iki koldan işleyeceğini belirterek şu bilgileri verdi:<br><br>
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“Diyelim ki döviz hesabınız var 10 bin Dolar ya da 100 bin liranız var. İki yoldan gidelim. Getirin 10 bin dolarınızı bugünkü kurdan çevir diyoruz. Üç ay sonra ben dövizimi istiyorum derseniz 10 bin dolar karşılığı liranızı alırsınız, Merkez Bankası’nın o gün 11.00’de açıkladığı fiyatlarla... İkinci olarak 100 bin lira ile dolar almak isterseniz biz almayın diyoruz. Biz 100 bin lira karşılığı kaç dolar geliyorsa o kurdan parasını lira olarak tutuyoruz. Dönem sonunda kaç dolar karşılığıysa 100 bin liranın üstünü biz tamamlıyoruz. Altta kalırsa git paranı harca diyoruz. Katılım bankaları da sistemin içerisinde resmi olarak. Ama kendileri enstrümanlarını geliştirerek sisteme adapte olacaklar.”<br><br>
Title
“Diyelim ki döviz hesabınız var 10 bin Dolar ya da 100 bin liranız var. İki yoldan gidelim. Getirin 10 bin dolarınızı bugünkü kurdan çevir diyoruz. Üç ay sonra ben dövizimi istiyorum derseniz 10 bin dolar karşılığı liranızı alırsınız, Merkez Bankası’nın o gün 11.00’de açıkladığı fiyatlarla... İkinci olarak 100 bin lira ile dolar almak isterseniz biz almayın diyoruz. Biz 100 bin lira karşılığı kaç dolar geliyorsa o kurdan parasını lira olarak tutuyoruz. Dönem sonunda kaç dolar karşılığıysa 100 bin liranın üstünü biz tamamlıyoruz. Altta kalırsa git paranı harca diyoruz. Katılım bankaları da sistemin içerisinde resmi olarak. Ama kendileri enstrümanlarını geliştirerek sisteme adapte olacaklar.”<br><br>
Title
KUR FARKI İÇİN KANUN ÇIKACAK<br>AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, döviz endeksli TL mevduat (DEM) hesaplarında kur koruma farkını ödemek amacıyla yasa değişikliği yapılacağını açıkladı. AK Parti İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz de, Meclis’te konuyla ilgili yasa teklifi üzerinde kendisinin çalıştığını duyurdu.<br><br>
TL'de sınır olmayacak: Kur korumalı mevduat nasıl olacak?
Kur korumalı TL vadeli mevduat için ilk adım atıldı. Merkez Bankası, döviz tevdiat hesaplarından TL'ye geçişler için gerekli tebliği çıkarırken, Hazine ve Maliye Bakanlığı da TL birikimlerinin bu mevduata yönlendirilmesi için gerekli yasal altyapıyı oluşturacak.

Kur korumalı mevduat hesaplarından stopaj alınmayacak: Resmi Gazete'de yayımlandı
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Cumhurbaşkanlığı'nın konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
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Karara göre, kur korumalı Türk lirası vadeli hesaplar ile döviz hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen hesaplardan elde edilen gelirlerde stopaj sıfırlandı.<br><br>
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Sıfır stopaj oranı, kur korumalı mevduat sisteminin yürürlüğe alındığı tarih olan 21 Aralık'tan itibaren sistem kapsamında açılan tüm hesapları kapsıyor.<br><br>
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Karar kapsamında, yüzde sıfır stopaj uygulamasından kur korumalı sistem kapsamında açılan katılma hesapları da yararlanacak.<br><br>
Kur korumalı mevduat hesaplarından stopaj alınmayacak: Resmi Gazete'de yayımlandı
Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında sıfır stopaj uygulanması yürürlüğe girdi.


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