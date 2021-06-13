Akıllı AVM 14 ülkeden yatırımcı çekti

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını dengeleri değiştirdi. Dijitalleşmenin öne çıktığı, konutta balkonlu, bahçeli evlere talebin yoğunlaştığı bir dönem başladı. Salgınla mücadele tüm hızıyla sürerken, uzun vadeli düşünen yatırımcı Türkiye’de yatırımlarına devam etti. Yabancının radarına aldığı projelerden biri de İsra Holding tarafından geliştirilen V Mall İstanbul. Başakşehir’de 1.2 milyar liralık yatırımla yükselen, Çam ve Sakura şehir hastanelerine yakın konumdaki proje, 14 ülkeden yatırımcı çekti. İlk dijital alışveriş merkezi V Mall İstanbul’un detaylarını, Kovid-19’un etkisini ve sektördeki gelişmeleri İsra Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Tavlı’yla konuştuk. Kovid-19’la bir yavaşlama olsa da sektörün büyümeyi hiç bırakmadığını söyleyen Tavlı, böylelikle 300 alt sektöre ikamenin sürdüğünü vurguladı.

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Abdurrahim Tavlı

TALEBİ DOĞRU OKUDUK

Bu süreçte yabancılara satış ve ortaklık taleplerini doğru okuduklarını söyleyen Tavlı, son üç yılda Emlak Konut'tan yapılan alımları da talebe göre projelendirdiklerini açıkladı. İnşaat, gayrimenkul, turizm olmak üzere bünyelerinde 10’un üzerinde firma olduğunu söyleyen Tavlı, “Holding bazında ana nokta olarak yüzde 100 Türk firmasıyız. Ancak diğer firmalarımızda proje bazlı farklı uluslararası ortaklıklarımız var” diye konuştu.

BANKA DERDİMİZ YOK

Bu kapsamda V Mall İstanbul projesine 14 ülkeden 40’a yakın iş insanıyla ortaklıklarının bulunduğuna işaret eden Tavlı, şöyle devam etti: “Yeni nesil akıllı AVM projesi V Mall İstanbul’da ruhsat çıktı. Şu anda hafriyat çalışmaları sürüyor. Tamamlandığında ilk dijital AMV olacak. Çam ve Sakura şehir hastanelerinin yanı başında, Kanal İstanbul ile İstanbul Havalimanı'nın kesişme noktasında yer alıyor. Bu projede yüzde 50’sini kendimizde tuttuk, yüzde 50’sini ortaklıklara açtık. Proje ortaklıkları arasında Danimarka, Katar, Kuveyt, Suud, Pakistan, Hollanda gibi 14 farklı ülkeden iş insanı bulunuyor” dedi. Firma olarak çoklu ortaklıklı yapıyla riski dağıttıklarının altını çizen Tavlı, “Banka gibi bir derdimiz yok. Kur riski derdimiz yok. Daha operasyonel olarak hareket ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

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Tavlı, bu süreçte yabancıya konut satışlarının yüzde 400’ün üzerinde artış gösterdiğini söyledi.

PANDEMİ İLE ORTAYA ÇIKAN YENİ YAŞAM MODELİ BURADA

Pandeminin sektörde ciddi bir farkındalık oluşturduğuna dikkat çeken Tavlı, kendi projelerinde de doğayla iç içe ve daha çok yeşil alanın öne çıkacağını vurguladı. Tavlı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şirket olarak bu noktalara yatırım yapıyorduk. Şimdi bu yatırımın ne kadar önemli olduğunu pandemiyle de gördük. Kovid-19 öncesinde başlattığımız V Orman da doğayla iç içe olan bir projelerimiz. Burada 70 adet villa, apart, otel, tarım arazileri, hayvan çiftliği, insanların sütünü gidip kendisinin sağabileceği, balık tutabileceği bir proje geliştirdik.”

Salgınla yeni yerleşim noktalarında siteden çok villaların öne çıkacağına işaret eden Abdurrahim Tavlı, “Pazar bunu tercih edecek, üreticiler de buna uyacak. Pandemi öncesi apart daireler talep görüyordu. Şimdi sitelerin yerini yoğun olarak villalar alacak diyebiliriz. Villalara ciddi talep var. Hatta rezervi olanlar eritti, yeni noktada arayışlarının olduğunu görüyoruz. Biz de bunlardan biriyiz” dedi. Villa projelerinde orta kesimde ciddi bir açık olduğunu söyleyen Tavlı, “Normal sosyal konut, sosyal villa anlayışıyla oturtulmalı. Ciddi bir pazar var orada” dedi.

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