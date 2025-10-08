Yeni Şafak
Albayrak Grubu Afrika’nın en büyük bankalarından Zenith Bank ile proje finansman kredisi sözleşmesi imzaladı

Halil Akkoç
15:198/10/2025, Çarşamba
G: 8/10/2025, Çarşamba
Albayrak Grubu, Gambiya Banjul Limanı rehabilitasyon projesi için uluslararası ticari bankadan uzun vadeli finansman sağladı.
Albayrak Grubu, Gambiya Banjul Limanı rehabilitasyon projesi için uluslararası ticari bankadan uzun vadeli finansman sağladı.

Albayrak Grubu, Gambiya’nın başkenti Banjul’da yürütmekte olduğu liman rehabilitasyon projesi kapsamında, Afrika’nın en büyük bankalarından Zenith Bank ile proje finansman kredisi sözleşmesi imzaladı. Bu kredi, uluslararası ticari bankaların Afrika’daki liman altyapı yatırımlarına sağladığı nadir finansman örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Altyapı yatırımları Afrika’da çoğunlukla kalkınma bankaları tarafından fonlanırken, ticari bankaların bu tür projelere katılımı sınırlı kalmaktadır. Bu bağlamda Albayrak Grubu’nun Banjul Limanı için ticari bir bankadan sağladığı uzun vadeli kredi, projenin ticari potansiyelini ve finansal sürdürülebilirliğini ortaya koymaktadır.

Zenith Bank Gambiya Genel Müdürü Sn. Kabiru Imoagene Mustapha ve Bölge Direktörü Inna Buya Puye’nin katıldığı imza töreninde konuşan Albayrak İnşaat Genel Müdürü Sn. Yunus Yılmaz, bu gelişmenin yalnızca mevcut proje için değil, aynı zamanda ilerleyen safhalarda ticari bankaların liman projelerine daha güçlü bir şekilde katılım göstermesi açısından önemli bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekti.

Albayrak Grubu, 30 yıllık imtiyaz süresi boyunca Banjul Limanı’nın modernizasyonu ve işletmesinden sorumlu olacak. Proje tamamlandığında, Gambiya’nın uluslararası ticaretteki konumunun güçlenmesine ve bölge ekonomisinin büyümesine önemli katkılar sağlanması bekleniyor.


