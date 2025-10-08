Albayrak Grubu Afrika’nın en büyük bankalarından Zenith Bank ile proje finansman kredisi sözleşmesi imzaladı

Altyapı yatırımları Afrika’da çoğunlukla kalkınma bankaları tarafından fonlanırken, ticari bankaların bu tür projelere katılımı sınırlı kalmaktadır. Bu bağlamda Albayrak Grubu’nun Banjul Limanı için ticari bir bankadan sağladığı uzun vadeli kredi, projenin ticari potansiyelini ve finansal sürdürülebilirliğini ortaya koymaktadır.

Zenith Bank Gambiya Genel Müdürü Sn. Kabiru Imoagene Mustapha ve Bölge Direktörü Inna Buya Puye’nin katıldığı imza töreninde konuşan Albayrak İnşaat Genel Müdürü Sn. Yunus Yılmaz, bu gelişmenin yalnızca mevcut proje için değil, aynı zamanda ilerleyen safhalarda ticari bankaların liman projelerine daha güçlü bir şekilde katılım göstermesi açısından önemli bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekti.