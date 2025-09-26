Somali'nin en büyük limanı 11 yıldır Albayrak Grubu'na emanet: Uluslararası seviyede hizmet veriyor

Somali'nin başkenti Mogadişu'da yer alan ülkenin en büyük limanı, Albayrak Grubu tarafından modernize edildi. 11 yıldır uluslararası seviyede hizmet veren limana ilişkin konuşan Albayrak Grubu'nun Somali Temsilcisi Ahmet Sami İşler, "Somali, o zaman çok zor bir durumdaydı. Bir kriz halindeydi. Her türlü yatırımı yapıyoruz. Devlete de çok güzel bir katkı sunduğumuzu biliyoruz. Somali'yle artık özdeşleşmiş durumdayız." dedi. Somali'ye her şeyin dışarıdan geldiğini; fabrika, yatırım ve turizm olmadığını vurgulayan İşler, "Bunları tekrar hayata geçirebilmek için iş adamlarına ihtiyaç çok. Bizlerden bunu bekliyorlar. Biz de Türk iş adamlarına, girişimcilere, 'Somali'ye gelin, görün. Risk almasını seviyorsanız imkan var.' diyoruz." çağrısını yaptı.
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Somali İş Konseyi Başkanı ve Albayrak Grubu'nun Somali Temsilcisi Ahmet Sami İşler ile Mogadişu Limanı Müdürü Umut Yurdakul, çalışmaları ve limanın önemi konusunda değerlendirmelerde bulundu.
Albayrak Grubu olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011'de Somali'ye gerçekleştirdiği ziyaretin ardından ülkeye geldiklerini belirten İşler, ilk başta amaçlarının insani olduğunu dile getirdi.
Ülkenin imkanlarını ayağa kaldırmak için harekete geçtiklerini ifade eden İşler, ülkenin kapısı niteliğindeki Mogadişu Limanı'nda restorasyon çalışmalarına başladıklarını söyledi.
"Somali'yle özdeşleşmiş durumdayız"
Limanın yanı sıra 2012'de yıkık hastaneyi ayağa kaldırdıkları bilgisini paylaşan İşler, Somali Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesini Afrika'nın en büyük ve en gelişmiş hastanelerinden biri haline getirdiklerini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleriyle 2015'te açılışını gerçekleştirdiklerini anlattı.
İşler, grup olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin dış misyonlardaki en büyük elçiliğini inşa etme şerefine nail olduklarını, bu kapsamda 2014 yılında Mogadişu Büyükelçiliğinin yapımına başladıklarını ve 2016'da bitirdiklerini anlattı.
"Somali Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin inşaatını üstlendik"
Başkent Mogadişu'da bulunan ve aynı ismi taşıyan limanın ülkenin ticaret kapısı olduğunu anlatan İşler, Somali'ye malların yaklaşık yüzde 70'inin Türkiye'den geldiğini, daha önce Çin'in ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerden getirildiğini söyledi.
İşler, Somali ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin yarım milyar doları bulduğunu, bunu artırmayı hedeflediklerini belirtti.
"Riskin olduğu her yerde imkan vardır"
Üretim olmadığı için ülkenin hemen hemen bütün ihtiyaçlarının bu liman üzerinden ülkeye girdiğine dikkati çeken Yurdakul, Türk ürünlerinin öncesine göre biraz azaldığını, bunun da dünyada değişen lojistik rotalar ve savaşlar gibi nedenlerden kaynaklandığını dile getirdi.
Yurdakul, buna rağmen hala en büyük tedarikçinin Türkiye olduğuna işaret ederek, bunun yanında Hindistan, Çin ve Orta Doğu coğrafyasından ithal ürünlerin geldiğini söyledi.
Aynı zamanda dünyanın her yerinden komşu ülke Kenya üzerinden transit ticaretle ürünlerin bu limandan Somali'ye girdiği bilgisini paylaşan Yurdakul, limanın yapımına 1973 yılında başlandığını anlattı.
"1983 yılına kadar kademeli olarak yapımı devam etmiş. 1991 yılında başlayan iç savaşla birlikte 2006 yılına kadar kapalı kalmış. O dönemde Somali halkı gerçekten dünyadaki hem bütün ürünlere hem de gelişmelere uzak kalmış. Daha sonrasında hem ülkede ticaretin geliştirilmesi hem de insani yaşam seviyesinin artırılması sebebiyle bazı tedbirler alınmaya başlanmış. O tedbirlerden en büyüğü de bu liman çünkü hem insani yardımın ulaşabilmesi hem de ticaretin devam edebilmesi için bu limana ihtiyaç var."
"Uluslararası seviyede hizmet vermekteyiz"
Yurdakul, 2014 yılının sonunda yapılan imtiyaz sözleşmesiyle Albayrak Grubu'nun limanın hem işletmesini hem de modernizasyon çalışmalarını üstlendiğini belirtti.
Yurdakul, hem ülke içinde hem de diğer ülkelerle bağlantı konusunda kara ve demir yolu bakımından ciddi sıkıntıların yaşandığına işaret ederek, bütün ülkeyi besleyecek tek noktanın bu liman olduğunun altını çizdi.
Somali'nin yaklaşık 3 bin 300 kilometre sahil şehrine sahip olduğunu söyleyen Yurdakul, bölgedeki yerleşimin çok dağınık olduğunu, bu yerleşkelerin yoğun olduğu yerlerde küçük limanların bulunduğunu ifade etti.
Yurdakul, Somaliland, Aden Körfezi'nde de büyük bir liman bulunduğunu ama kapasitesinin Mogadişu Limanı kadar olmadığını söyledi.
Yurdakul, Somali'nin yeniden inşasında kullanılan çimento ve demirin yanında tüm gıda ürünlerinin bu liman üzerinden sevk edildiğine dikkati çekerek, "(Ülkenin) Hayat damarı diyebiliriz." ifadesini kullandı.