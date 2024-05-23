Aldatıcı yetkisiz servise mercek

Konuyla ilgili şikayetleri soruşturan Ticaret Bakanlığı, aldatan yetkisiz servislere 15 milyon lira para cezası uyguladı. Kombi, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, klima ve cep telefonu gibi ürünlerin tamiri için kendini "yetkili servis" olarak tanıtan, ancak "yetkisiz" olan servisler, hem müşterilerin ürünlerinin bozulmasına hem de ürünlerde garanti kapsamına giren olayların garanti dışına çıkararak ceplerinden daha fazla para çıkmasına neden oluyor.