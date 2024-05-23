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Ekonomi

Aldatıcı yetkisiz servise mercek

İnternette markaların isimlerini vererek "yetkili servis" adı altında işlem yapan bazı özel servisler, Ticaret Bakanlığı'na yapılan başvurular sonucunda incelemeye alındı.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 - 23/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 01:40 - 23/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Konuyla ilgili şikayetleri soruşturan Ticaret Bakanlığı, aldatan yetkisiz servislere 15 milyon lira para cezası uyguladı. Kombi, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, klima ve cep telefonu gibi ürünlerin tamiri için kendini "yetkili servis" olarak tanıtan, ancak "yetkisiz" olan servisler, hem müşterilerin ürünlerinin bozulmasına hem de ürünlerde garanti kapsamına giren olayların garanti dışına çıkararak ceplerinden daha fazla para çıkmasına neden oluyor.


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#Ticaret Bakanlığı
#Dolandırıcılık
#Teknik Servis
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