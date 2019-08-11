Alım fiyatları yüz güldürdü

Tarım ürünlerinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından yapılan alımlarda 2019 yılında yaşanan fiyat artışları çiftçileri sevindirdi. Fındıktan buğdaya, ayçiçeğinden mısıra kadar alım yapılan ürünlerin birçoğunda fiyatlar yüzde 20’nin üzerinde artarken, sektör temsilcileri ise mahsullerin değer kazanmasının teşvik edici olduğunun altını çizdi. Fındık, buğday, arpa, ayçiçeği ve mısır gibi ürünlerde bu yıl verilen fiyatlar, çiftçinin yüzünü güldürdü.

Son olarak Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı açıklamada Ayçiçeği alım fiyatının 2019/2020 üretim sezonu için ton başına 2 bin 500 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Pakdemirli, “Bakanlığımızca verilen ton başına 400 lira fark ödemesi ve 92 lira mazot-gübre desteğiyle birlikte toplam 492 lira daha kazanacak” ifadelerini kullandı.

TMO’nun bu yılki alımlarda yaptığı fiyat artışı çiftçiyi sevindirdi.

FINDIKTA ALIM FİYATI YÜZDE 17 ARTTI

Geçtiğimiz yıl 14,5 lira olan Giresun kalite kabuklu fındık için alım fiyatı bu yıl 17 liraya yükselirken, fiyat bazında en büyük artış ise yüzde 33 ile arpada yaşandı. Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı fındık fiyatlarında TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal da başka aktörlerin fiyatı speküle etmemesi adına alım fiyatlarını erken tarihte belirlediklerini söylemişti. Güldal, ayrıca Kurban Bayramı sonrasında çiftçilerin ürünlerini almaya başlayacaklarını vurgulayarak, “Fındıkta bu yıl rekolte geçen yıldan daha yüksek. Üreticilerimizin de belirlenen fiyattan memnun olduklarını duyuyoruz” açıklamasında bulunmuştu.

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SEKTÖRLE ORTAK HAREKET

2018 yılında ton başına 825 lira olan arpa alım fiyatı 2019 yılında bin 100 liraya yükseldi. Çiftçilere verilen desteklerde göz önüne alındığında üretime yönelik atılan adımların önemi de ortaya çıkmış oldu. Geçtiğimiz yıl alımı yapılmayan ayçiçeğinde bu yıl alım fiyatı ton başına 2 bin 500 lira olarak belirlenirken, daha önce de ayçiçeği üreticilerinin sık sık dile getirdiği 2 bin 500 bandına ulaşılmış oldu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bakanlık ile sektör temsilcilerinin bir süredir fiyat konusunda

birlikte çalışma yürüttüklerini ve bu çalışmaların nihayete erdiğini belirtti. Pakdemirli, üreticilerin fiyata ilave olarak, ton başına 400 lira fark ödemesi ve 92 lira mazot-gübre desteğiyle birlikte toplam 492 lira daha kazanacaklarına dikkat çekti.

MISIRDA TON BAŞINA 390 LİRA KÂR

Geçen yıl ton başına 950 lira olan mısır fiyatının da, 2019 yılında yüzde 21 artırıldığına vurgu yapan Pakdemirli, alım fiyatının 2019 yılında ton başına 1150 lira olarak belirlendiğini bildirdi. Mısır için belirlenen bu fiyatın, Bakanlık tarafından verilecek yaklaşık ton başına 60 liralık prim ve diğer desteklerle birlikte 1210 liraya kadar yükseldiğine dikkati çeken Pakdemirli, “Açıklanan bu fiyatla üreticimiz, maliyete göre yüzde 48, diğer bir ifadeyle ton başına 390 lira gelir elde etmiş olacaktır” ifadesini kullandı.

ÇİFTÇİ HUBUBAT FİYATLARINDAN MEMNUN

Alım fiyatında ki en büyük artışlardan bir diğeri ise buğdayda yaşandı. Toprak Mahsulleri Ofisi kısa zaman önce geçen yıl bin 50 liradan alınan sert buğdayın alım fiyatını bu yıl yüzde 29 artışla ton başına bin 350 lira olduğunu açıkladı. Hububat fiyatlarındaki artış çiftçiyi memnun ederken, mevsim yağışlarının ortalamanın altında kalması ve ekim alanlarındaki daralma da bu yıl hububat ürünlerinde verimliliği düşürmüştü. Buna rağmen çiftçiler mahsul fiyatlarının beklentinin üzerinde arttığını ve girdi maliyetlerinin altında ezilmediklerini dile getirdi. Hububat ekiminde çiftçi kayıt sistemine kayıtlı üreticilere ayrıca 200 lira mazot, gübre desteği de yapılacak.

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Üretici huzurlu

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, daha önceki sezonlarda fındık üreticilerinin ürününün satış fiyatını bilmeden bahçeye girdiğini anımsattı.Bu durumun üreticiyi olumsuz etkilediğini vurgulayan Soydan, şöyle devam etti: “Üreticilerimiz şu an uzun yıllardan sonra hasat başlamadan önce fiyatları öğrendi ve kaça satacağını da biliyor. Bu açıdan fiyatların erken açıklan- masından dolayı çoğu huzurlu.”