Alışveriş yaparken dikkat! Mağdur olabilirsiniz: Markaların indirim politikaları değişti

Reklam Kurulu, geçen yıl yanıltıcı indirimler nedeniyle markalara 40 milyon liradan fazla ceza kesti. Perakendeciler artan cezalar sonrası indirim yöntemini değiştirdi. Şu an sadece ikinci ürünü alana yüksek indirim yapılıyor. Markalar mecbur kaldıklarını savunurken, tüketici dernekleri bu uygulamaya karşı çıkıyor.

Uğurcan Gökçen'in haberine göre Ticaret Bakanlığı sahte indirimlerin önüne geçmek için 2022 yılında yasal düzenlemeye gitti. Markalar yaklaşık 3 yıldır indirim yaparken, yeni kurallara uymak zorunda. Düzenleme perakendecilerin indirimlerde son 30 gündeki en düşük fiyatı referans almasını şart koşuyor.

İndirimlere dikkat

100 liralık bir ürünün fiyatı yüzde 30 indirim yapıldığında 70 liraya düşüyor. Daha sonra bu ürünün fiyatı 60 liraya düşürülmek istenildiğinde indirim oranı yüzde 40 değil, yüzde 15 olarak hesaplanıyor.





Markalar bu yeni indirim uygulamasına ayak uydurmakta zorlandı. Reklam Kurulu, yanıltıcı indirimler nedeniyle sadece geçen yıl 40 milyon liradan fazla ceza kesti..

'İndirim kuralı değiştirilmeli'

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, yaptığı açıklamada, indirim kuralının değiştirilmesi gerektiğini belirtti. Yüksek enflasyon döneminde bu kuralın çok geçerli olamayacağını dile getirdi. Öncel, markaların yeni indirim yöntemine geçtiklerini bildirerek, ikinci ürüne yüzde 50 civarında indirim yapıldığını ifade etti.

Fiyatlar önce yükseltiliyor sonra indirim diye azaltılıyor

Tüketici dernekleri ise yeni formüle karşı çıkıyor. Tek bir ürün satın almak isteyen tüketicinin mağdur edildiğini savunuyorlar.





Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER ) Genel Başkanı Aziz Koçal, tüketicinin ihtiyacı olmayan ürüne yönlendirildiğini söylüyor. Fiyatların önce yükseltilerek, ikinci ürün alımında düşürüldüğünü belirtiyor. İndirim konusunun şeffaf bir şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini dile getiren Koçal, "Tüketici fazla ödemeye maruz kalıyor" değerlendirmesini yapıyor. Koçal ayrıca yeni indirim yönteminin mevzuata aykırı olduğunu iddia ediyor.















