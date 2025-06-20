Allianz Türkiye 5 yılda 46 girişime destek oldu

Allianz Türkiye Pazarlama ve Dijital Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Onur Kırcı, “HackZone ile yapay zeka ve makine öğrenim dili gibi teknolojilerle iş birliği geliştiriyor, start-up’ları finansal destek ve mentorlukla güçlendiriyoruz. Program kapsamında 26 girişim sigorta sektörüyle ilk kez iş birliği gerçekleştirdi. Açık sigortacılık yaklaşımımız sayesinde regülasyonlarla çevrili bu alanda girişimlerin adapte olması kolaylaşıyor. Allianz olarak 5 bini aşkın geliştiriciyle oluşturduğumuz API ekosistemimizi daha da büyütmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.