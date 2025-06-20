Allianz Türkiye 5 yılda 46 girişime destek oldu

Allianz Türkiye’nin açık inovasyon programı HackZone beşinci dönemini tamamladı. 2020 yılında başlatılan ve Türk sigorta sektörünün ilk açık inovasyon programı olma özelliğini taşıyan HackZone, bu yıl yapay zekâ, dijital sağlık ve iklim değişikliği gibi stratejik alanlara odaklandı.
Program kapsamında 5 senede 590’dan fazla girişim değerlendirildi ve 46’sı programa kabul edildi. Programa dahil olan girişimler toplamda 15,5 milyon doları aşan dış yatırım çekti.
ANA ODAĞIMIZ İNOVASYON
Allianz Türkiye Pazarlama ve Dijital Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Onur Kırcı, “HackZone ile yapay zeka ve makine öğrenim dili gibi teknolojilerle iş birliği geliştiriyor, start-up’ları finansal destek ve mentorlukla güçlendiriyoruz. Program kapsamında 26 girişim sigorta sektörüyle ilk kez iş birliği gerçekleştirdi. Açık sigortacılık yaklaşımımız sayesinde regülasyonlarla çevrili bu alanda girişimlerin adapte olması kolaylaşıyor. Allianz olarak 5 bini aşkın geliştiriciyle oluşturduğumuz API ekosistemimizi daha da büyütmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.