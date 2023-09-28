Alman ekonomisinin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor: 2023 yılında küçülme bekleniyor

Ekonomi Araştırma Enstitüsü’nün (Ifo) de içinde yer aldığı 4 ekonomik düşünce kuruluşu ekonomiye ilişkin ilkbaharda paylaştıkları 2023-2024'ü kapsayan büyüme tahminlerini 2025 yılını da alarak aşağı yönlü güncelledi.





Düşünce kuruluşlarının ortak hazırladığı “Satın alma gücü geri dönüyor – Siyasi belirsizlik yüksek" adlı rapora göre, bu yıl için GSYH büyüme tahmini yüzde 0,9’dan 0,6’ya çekildi.





Kuruluşlar, ekonominin gelecek yıl için büyüme tahminini yüzde 1,5’ten 1,3’e düşürdü ve 2025’te Alman ekonomisinin 1,5 büyüyeceği tahminine yer verdi.





İstihdam edilen kişi sayısının gelecek yıl 45 milyon 910 binden 46 milyon 38 bine çıkacağını öngören kuruluşlar, işsizliğin 2023’te 5,3’ten 5,6'ya çıkacağı tahmininde bulundu.





İşsizliğin bu yıl ılımlı bir artışla 2,6 milyon kişiye çıkması beklenirken, 2024 için de hafif bir düşüş öngörüldü. Yıllık enflasyonun bu yıl yüzde 6,1’e ineceği, gelecek yıl için enflasyonun yüzde 2,6’ya düşeceği öngörüsü de paylaşıldı. 2025’te ise enflasyonun yüzde 1,9’a gerileyeceği vurgulandı.

Düşünce kuruluşlarının yaptığı ortak açıklamada, Alman ekonomisinin bir yılı aşkın süredir “krizde” olduğu belirtilerek, “2022 yılında enerji fiyatlarında yaşanan keskin artış, Kovid-19 pandemisinden toparlanmaya ani bir son verdi. Zaten yükselişte olan tüketici fiyatları enflasyonu yüzde 8'in üzerine çıkardı. Bu, hane halkının satın alma gücünü olumsuz etkiliyor. Ana faiz oranları yüzde 4’ün üzerinde artarak özellikle inşaat sektörünü etkiledi.” yorumu yapıldı.





Ortak açıklamada, “İş dünyasının ekonomiye güveni son zamanlarda, özellikle de artan siyasi belirsizlik nedeniyle yeniden kötüleşti. Genel olarak göstergeler, üretimin 2023'ün üçüncü çeyreğinde yeniden belirgin şekilde düştüğünü gösteriyor..” denildi.





Son zamanlarda enflasyon nedeniyle çalışanların ücretlerin arttığının hatırlatıldığı açıklamada, “Enerji fiyatları düştü ve ihracatçılar yüksek maliyetlerin bir kısmını üstlendiler, böylece satın alma gücü yeniden arttı.” değerlendirmesinde bulunuldu.





Alman ekonomisine ilişkin rapor, Münih merkezli Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW), Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IWH) ve Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü’nce (DIW) ortaklaşa hazırlandı.





Rapor, Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı adına yılda iki kez yayınlanıyor.





Söz konusu rapor, Alman hükümetinin ekonomik tahmini için temel teşkil ediyor ve bu da kamu bütçelerinin hazırlanması için zemin oluşturuyor.

Bu arada, Alman ekonomisi artan faiz oranları, zayıf küresel ekonomi ve yüksek enflasyon nedeniyle üst üste üç çeyrektir büyüyemedi.





Ekonomi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,4, yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,1 küçülürken, yılın ikinci çeyreğinde büyüme gösteremedi.





Uluslararası Para Fonu (IMF) tahminlerine göre, Almanya, bu yıl küçülmesi beklenen tek G7 ülkesi olacak.











