Alman şirketleri belirsizlik nedeniyle önünü göremiyor

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Alman şirketleri için nisan ayı "belirsizlik" anketinin sonuçlarını yayınladı. Ankete göre, Almanya'da nisan ayında ankete katılan şirketlerin yüzde 28,3’ü faaliyetlerine ilişkin gelişmeleri tahmin etmekte zorlandığını belirtti. Bu oran martta yüzde 24,8 olarak kayıtlara geçmişti. Böylece, söz konusu gösterge, Kasım 2022'den beri en yüksek seviyesine yükseldi. Ifo’nun açıklamasında, “Şirketlerin yanıtları ekonomik belirsizliğin bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Neredeyse tüm sektörlerde, şirketler kendi gelişimlerini tahmin etmeyi daha zor buluyor" denildi.
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Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, "Giderek daha fazla sayıda şirket kendi gelecekleri söz konusu olduğunda karanlıkta kalıyor. Bunun ana nedeni ABD ile tırmanan gümrük vergisi anlaşmazlığı. Yeni hükümetin müzakere ettiği altyapı ve savunma yatırımları gibi olumlu teşvikler şu ana kadar bunu telafi edemedi" dedi.