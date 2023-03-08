Almanlardan tedarikçiye yerinde denetim

Almanya’nın “Tedarik Zinciri Yasası” konusunda Türk tedarikçiler uyarıldı.
Almanya’nın “Tedarik Zinciri Yasası” konusunda Türk tedarikçiler uyarıldı. Alman firmalar ile çalışan şirketlerin işçi çalıştırma faaliyetlerinde bir eksiklik gözlemlenirse, Alman firmaların görevlendirdiği yabancı kuruluşlar dünya çapındaki tedarikçileri denetleyebilecek. Alman Tedarik Zinciri Yasası 3 binden fazla çalışanı olan Alman firmaları için 1 Ocak’ta yürürlüğe girerken binden fazla çalışanı olan firmaları ise seneye kapsayacak. Yasa, zorla çalıştırma ve çocuk işçi çalıştırılması gibi yasa dışı çalıştırma faaliyetlerinde bulunan tedarikçiler ile ülke ya da o bölgenin yasası fark etmeksizin sözleşmelerini bedelsiz bir şekilde sonlandırabilme hakkı içeriyor.
ŞİRKETLER BİLGİLENDİRİLDİ
Yasa ile Alman firmalara pek çok sorumluluk yükleniyor. Alman firmalar yasaya uymadığı tespit edilen tedarikçilerine karşı önleyici tedbirler alma yükümlülüğü tanınıyor. Ticaret Bakanlığı kanalıyla ise tedarikçiler bilgilendirildi. Firmaların insan hakları ya da işçi çalıştırma ihlalleri yapıp yapmadıklarının yanı sıra çevresel mevzuat ve düzenlemelere uyup uymadıklarının inceleneceği öngörülüyor.