Almanya'da şirket iflasları artıyor: Ekimde yüzde 22'nin üzerinde yükseliş var

Ağustos 2023'de en çok iflas, her 10 bin şirkette 9,9 vaka ile taşımacılık ve depolama sektöründe görüldü. Bunu her 10 bin şirkette 7,7 vaka ile geçici iş bulma kurumları gibi hizmet sektörü takip etti. Enerji tedarik sektörü ise her 10 bin şirkette 0,6 vaka ile iflasların en az görüldüğü sektör oldu.