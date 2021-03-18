Altı yıl sonra yeniden tavan fiyat

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) akaryakıt fiyatlarında tavan fiyat uygulama kararı aldı. Geçtiğimiz gece yarısından itibaren devreye giren ve 2 ay geçerli olacak tavan fiyat uygulaması kapsamında akaryakıt fiyatlarında 17 ila 20 kuruş indirim gerçekleşecek. Tavan fiyat uygulaması kapsamında il bazında fiyatlar kurumun resmi internet sitesinde yayımlanacak. Bu fiyatlardan daha yüksek meblağlarda satış yapan şirketler hakkında soruşturma başlatılarak gerekli idari yaptırımlar uygulanacak. EPDK, daha önce 2009, 2014 ve 2015 yıllarında olmak üzere üç defa tavan fiyat uygulamasına gitmişti.

Mustafa Yılmaz

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GİZLİ ZAMMA GEÇİT YOK

EPDK tarafından akaryakıt fiyatlarında gizli zam yaptığı tespit edilen dağıtım şirketleri hakkında başlatılan incelemenin ardından gerçekleştirilen olağanüstü kurul toplantısında tüketicileri korumak, sektörün sürdürülebilir ve rekabetçi yapısını devam ettirebilmek, ortaya çıkan “kar oyunlarının” tekrarlanmaması amacıyla bu uygulamaya gidildiği ifade edildi. Tavan fiyat kararına göre, İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litre fiyatı en yüksek 7,07 lira, motorinin litre fiyatı 6,43 lira olacak. Anadolu Yakası’nda benzinin litresi en yüksek 7,08 liradan, motorinin ise 6,44 liradan satılacak. Ankara’da benzinin litresi en yüksek 7,13 lira, motorinin litresi de 6,49 lira olacak. İzmir’de benzinin litresi en yüksek 7,16 lira, motorinin litresi ise 6,52 liradan satılacak.

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DEVLETİN ADIMLARI SUİSTİMAL EDİLDİ

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, daha önce uyarılara rağmen bazı sektör oyuncularının gereken adımları atmadığını belirterek, “Devletimiz, eşel mobil sistemiyle üzerine düşeni yaptı ancak ne yazık ki bazı şirketler kar oyunlarıyla bu uygulamayı suiistimal etti. Yaptığımız incelemeler neticesinde tüketicimiz ve sektörümüz için en doğru kararı verdik” dedi. Kararın ardından tavan fiyattan daha aşağı rakamlarda akaryakıt satışı, daha fazla fiyat rekabeti beklediklerini söyleyen Yılmaz, “Fiyatlarda 17 ila 20 kuruşluk indirimler olacak. Ancak kimse tavan fiyattan bir kuruş pahalı satamayacak” diye konuştu. Akaryakıtta her 1 kuruşluk artışın ekonomiye maliyetinin 350 milyon TL olduğunu aktaran Yılmaz, daha dinamik bir otokontrol sistemi üzerinde çalıştıklarını belirtti.

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TÜKETİCİ MAĞDURİYETİNE MÜSAADE ETMEYİZ

Mustafa Yılmaz, enerji piyasalarında serbestliğe büyük önem verdiklerini ancak tüketicilerin mağdur edilmesine müsaade etmeyeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: “Toptan ve otomasyon satışlarındaki indirimlerin pazarlık gücü olmayan istasyon müşterilerinin üzerine zam olarak yüklenmesine izin vermeyiz. Tüketici grupları arasında çapraz sübvansiyona, serbest piyasanın yapısını bozacak manipülasyonlara asla kayıtsız kalamayız. Piyasalarımızın sağlıklı işleyişi için kanunla verilmiş yetkilerimizi kullanmaktan çekinmedik, çekinmeyiz. Umuyorum bu kararımız bütün sektör oyuncuları tarafından iyi anlaşılır, fiyatlar konusunda gereken hassasiyet gösterilir.”

EPGİS KARARI MAHKEMEYE GÖTÜRÜYOR

Fesih Aktaş

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, 2 ay süreyle uygulanacak olan tavan fiyat kararını mahkemeye götüreceklerini belirtti. Aktaş, kararın haksız olduğunu vurgularken müdahale edilen rakamın bayi kârı olduğunu, burada da zaten üst sınır olduğunu belirtti. Akaryakıt bayilerinin kârlılığına üst sınır getirildiğini vurgulayan Aktaş kararın kaçakçılığa yönlendireceğini de belirtti. Kaçakçılığın Türkiye ekonomisine 27 milyar TL maliyet getirdiğini belirten Aktaş, “Sayın EPDK Başkanı bu rakamdan haberdar mı acaba? Sanmıyorum, zira haberi olsa böyle bir karar almazdı” diye konuştu.

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