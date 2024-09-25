Altın piyasaları, hem global hem de yerel gelişmelerle hareketli günler geçiriyor. Fed yetkililerinin faiz indirimine yönelik açıklamalarıyla beraber spot altın tarihi rekor kırarak ons başına 2 bin 635 dolara ulaştı. Gram altın da dolar/TL kuru ile hesaplandığında tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Yatırımcılar, altın fiyatlarının yukarı yönlü seyrinin sürüp sürmeyeceğini merak ederken, uzmanlar da fiyatların geleceği hakkında farklı yorumlar yapıyor. Altında yeni rekorların yaşanacağını işaret eden İslam Memiş ise paraşütleri hazırlayın dedi. Peki, altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 25 Eylül 2024 altın fiyatlarında son durum ve beklentilere dair detaylı bilgiler...
Yatırımcıların altına olan ilgisi, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler, Fed'in faizi 50 baz puan düşürmesi ve piyasaların Fed'den yeni faiz indirimi beklentisi güçlenmiş durumda. Güvenli liman arayışında olan yatırımcılar bu nedenle altına daha da yönelmiş durumda.
- Gram altın:Alış 2.915,51 TL, Satış 2.916,01 TL
- Çeyrek altın:Alış 4.882,00 TL, Satış 4.927,00 TL
- Yarım altın:Alış 9.735,00 TL, Satış 9.847,00 TL
- Tam altın:Alış 19.470,00 TL, Satış 19.626,00 TL
- Kapalıçarşı'da gram altın 2985 liradan alınırken 3028 liradan satılıyor.
Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?
Yatırım uzmanlarına göre, altın fiyatlarının yükseliş trendi bir süre daha devam edebilir. Özellikle faiz indirimlerinin süreceği beklentisi altını destekliyor. Bununla birlikte, global ekonomik toparlanma sinyalleri gelirse, fiyatlarda bir duraklama veya hafif düşüşler yaşanabilir.
- Yatırım uzmanları, altının uzun vadede güvenli bir liman olmaya devam edeceği görüşünde.Ancak kısa vadede ani dalgalanmalara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor. Özellikle dolar ve ons altın arasındaki korelasyonun izlenmesi, doğru zamanda alım ve satım yapabilmek açısından önemli.
- Yükseliş beklentileri:Ekonomik belirsizliklerin devam etmesi, ABD’de faiz indirimlerinin süreceği beklentisi ve enflasyonist baskılar, altın fiyatlarının kısa vadede artış gösterebileceği yönünde yorumlara yol açıyor. Ayrıca, jeopolitik risklerin artması durumunda, altına olan talep daha da yükselebilir.
- Düşüş Olasılığı:Ancak, küresel ekonomide toparlanma sinyalleri görülmesi veya Fed’in beklenenden daha agresif bir faiz artırımı yapması durumunda, altın fiyatlarında düşüşler yaşanabilir. Özellikle doların güçlenmesi, altın fiyatlarını baskılayabilir.
Paraşütleri hazırlayın
İslam Memiş, YouTube kanalında yayınladığı yeni videosunda, altın yatırımcılarına önemli uyarılarda bulundu. Sadece altın değil, döviz kurları, borsa ve kripto para piyasalarını da değerlendiren Memiş, altın sahiplerine “paraşütleri hazırlayın” diyerek dikkat çekici bir mesaj verdi.
Sürpriz olmayacak
İlk olarak Borsa İstanbul’un (BIST 100) durumu üzerinde duran Memiş, geçtiğimiz haftayı düşüşle kapatan endeksin bu hafta 9800-10200 puan aralığında izleneceğini ve 10380 puana kadar yükselişin sürpriz olmayacağını ifade etti.
- Dolar ve euro paritelerinin de ele alındığı, euroda bu hafta ara satışlar olabileceğini ve paritenin yıl sonuna kadar 1.13 seviyesini test etmesinin muhtemel olduğunu belirtti.
Dolar ve euro'da son durum
Dolar TL ve Euro TL hakkında da konuşan Memiş, dolar ve euro paritesindeki yükselişinde euroyu bu hafta olumlu bekleme etkilemesini beklediğini söyledi. Euro’da bu haftaki ara satışları olabileceğini de sözlerine ekleyerek, paritenin sene sonuna kadar 1.13 seviyesini test etmesinin muhtemel olduğunu ifade etti.
Gram altında alım fırsatı var mı?
En çok merak edilen ve takip edilen yatırım aracı olan Altın piyasası ile ilgili de değerlendirme yapan İslam Memiş, gram altında hala alım fırsatı olduğunu söyledi. ABD Merkez Bankası FED’in 50 baz puanlık faiz indiriminin ardından ons Altın fiyatlarının 2616 doları test etmeye başladığını belirten Memiş, orta ve uzun vadede bu yükselişin süreceğini söyledi. Ons altında hedefin 3.000 dolar seviyesi olduğunu da sözlerine ekleyen Memiş, kısa vadedekiler satışlarının görülebileceğini ancak bunun uzun sürmeyeceğini dile getirdi.
Gümüşte yıl sonu hedefi
- Gram altın yatırımcılarının ons altını iyi takip etmeleri gerektiğini de belirten İslam Memiş, gün yıl sonunda gram altın beklentisinin 3000-3500 TL bandında olduğunu ifade etti.Bu hafta Gümüş fiyatlarında da yükseliş var. İslam Memiş, gümüşte gram fiyatının yıl sonuna kadar 37 TL seviyesine çıkmasını beklediğini dile getirdi..
Daha da yükselecek mi?
Yeni yılda altının daha da yükseleceğini belirten Memiş, gram altının 4000-4500 TL aralığını görebileceğini dile getirdi.