Altın fiyatları nın hareketliliği, Merkez Bankası politikaları, jeopolitik gelişmeler ve döviz kuru gibi bir dizi global ve yerel faktöre bağlı olarak değişiyor.





Yatırımcıların altına olan ilgisi, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler, Fed'in faizi 50 baz puan düşürmesi ve piyasaların Fed'den yeni faiz indirimi beklentisi güçlenmiş durumda. Güvenli liman arayışında olan yatırımcılar bu nedenle altına daha da yönelmiş durumda.

Altın fiyatları, global ekonomik belirsizlikler ve iç piyasa dinamikleriyle 25 Eylül 2024 itibarıyla hareketli bir seyir izlemeye devam ediyor.





Gram altın güne 2915 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2904 lira, en yüksek de 2931 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2920 liradan işlem görüyor. 2931 lira küresel piyasalardaki rekor olarak öne çıktı. Ons altın güne 2657 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2655 dolar, en yüksek de 2670 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2660 dolardan işlem görüyor. Rekor seviyesi 2670 dolar oldu.

Altın fiyatları, serbest piyasada şu seviyelerde işlem görüyor:

Gram altın: Alış 2.915,51 TL, Satış 2.916,01 TL

Çeyrek altın: Alış 4.882,00 TL, Satış 4.927,00 TL

Yarım altın: Alış 9.735,00 TL, Satış 9.847,00 TL

Tam altın: Alış 19.470,00 TL, Satış 19.626,00 TL​

Kapalıçarşı'da gram altın 2985 liradan alınırken 3028 liradan satılıyor.

Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

Yatırım uzmanlarına göre, altın fiyatlarının yükseliş trendi bir süre daha devam edebilir. Özellikle faiz indirimlerinin süreceği beklentisi altını destekliyor. Bununla birlikte, global ekonomik toparlanma sinyalleri gelirse, fiyatlarda bir duraklama veya hafif düşüşler yaşanabilir.

Yatırım uzmanları, altının uzun vadede güvenli bir liman olmaya devam edeceği görüşünde. Ancak kısa vadede ani dalgalanmalara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor. Özellikle dolar ve ons altın arasındaki korelasyonun izlenmesi, doğru zamanda alım ve satım yapabilmek açısından önemli.

Yükseliş beklentileri: Ekonomik belirsizliklerin devam etmesi, ABD’de faiz indirimlerinin süreceği beklentisi ve enflasyonist baskılar, altın fiyatlarının kısa vadede artış gösterebileceği yönünde yorumlara yol açıyor. Ayrıca, jeopolitik risklerin artması durumunda, altına olan talep daha da yükselebilir.

Düşüş Olasılığı: Ancak, küresel ekonomide toparlanma sinyalleri görülmesi veya Fed’in beklenenden daha agresif bir faiz artırımı yapması durumunda, altın fiyatlarında düşüşler yaşanabilir. Özellikle doların güçlenmesi, altın fiyatlarını baskılayabilir.

Paraşütleri hazırlayın

İslam Memiş, YouTube kanalında yayınladığı yeni videosunda, altın yatırımcılarına önemli uyarılarda bulundu. Sadece altın değil, döviz kurları, borsa ve kripto para piyasalarını da değerlendiren Memiş, altın sahiplerine “paraşütleri hazırlayın” diyerek dikkat çekici bir mesaj verdi.

Sürpriz olmayacak

İlk olarak Borsa İstanbul’un (BIST 100) durumu üzerinde duran Memiş, geçtiğimiz haftayı düşüşle kapatan endeksin bu hafta 9800-10200 puan aralığında izleneceğini ve 10380 puana kadar yükselişin sürpriz olmayacağını ifade etti.

Dolar ve euro paritelerinin de ele alındığı, euroda bu hafta ara satışlar olabileceğini ve paritenin yıl sonuna kadar 1.13 seviyesini test etmesinin muhtemel olduğunu belirtti.





Dolar ve euro'da son durum

Dolar TL ve Euro TL hakkında da konuşan Memiş, dolar ve euro paritesindeki yükselişinde euroyu bu hafta olumlu bekleme etkilemesini beklediğini söyledi. Euro’da bu haftaki ara satışları olabileceğini de sözlerine ekleyerek, paritenin sene sonuna kadar 1.13 seviyesini test etmesinin muhtemel olduğunu ifade etti.

Gram altında alım fırsatı var mı?

En çok merak edilen ve takip edilen yatırım aracı olan Altın piyasası ile ilgili de değerlendirme yapan İslam Memiş, gram altında hala alım fırsatı olduğunu söyledi. ABD Merkez Bankası FED’in 50 baz puanlık faiz indiriminin ardından ons Altın fiyatlarının 2616 doları test etmeye başladığını belirten Memiş, orta ve uzun vadede bu yükselişin süreceğini söyledi. Ons altında hedefin 3.000 dolar seviyesi olduğunu da sözlerine ekleyen Memiş, kısa vadedekiler satışlarının görülebileceğini ancak bunun uzun sürmeyeceğini dile getirdi.

Gümüşte yıl sonu hedefi

Gram altın yatırımcılarının ons altını iyi takip etmeleri gerektiğini de belirten İslam Memiş, gün yıl sonunda gram altın beklentisinin 3000-3500 TL bandında olduğunu ifade etti. Bu hafta Gümüş fiyatlarında da yükseliş var. İslam Memiş, gümüşte gram fiyatının yıl sonuna kadar 37 TL seviyesine çıkmasını beklediğini dile getirdi..





Daha da yükselecek mi?

Yeni yılda altının daha da yükseleceğini belirten Memiş, gram altının 4000-4500 TL aralığını görebileceğini dile getirdi.



































