Altın haftayı yükselişle kapattı​

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 398,00 lira, Cumhuriyet altını 1.630,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,08 yükselişle 244,40 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
- 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 244,40
- Cumhuriyet Ata Lira 1.630,00
- 22 Ayar Bilezik(Gr.) 226,50
- Lira(Tam) Ziynet 1.593,00
- Yarım Ziynet 796,00
- Çeyrek Ziynet 398,00