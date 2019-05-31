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Ekonomi Altın haftayı yükselişle kapattı
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altın haftayı yükselişle kapattı​

Altın haftayı yükselişle kapattı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,08 artışla 244,40 liradan tamamladı.

Haber Merkezi AA
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ARŞİV

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 398,00 lira, Cumhuriyet altını 1.630,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,08 yükselişle 244,40 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:


  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 244,40
  • Cumhuriyet Ata Lira 1.630,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 226,50
  • Lira(Tam) Ziynet 1.593,00
  • Yarım Ziynet 796,00
  • Çeyrek Ziynet 398,00
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