Altında yeni kazanç kapısı: Üç ayda en az %3,5 kazandıracak
Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılmasını sağlayacak ‘Altın Tasarruf Sistemi’nin ayrıntıları netleşti. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre bilezik, çeyrek ya da ziynet altınını sisteme kazandıran vatandaş 3 ay vadede en az %3,51 ek kazanç sağlayacak. Vatandaşlar, ziynet, işlenmiş ve hurda altınları, kuyumcu ağları üzerinden banka hesaplarına aktarabilecek. Uygulama 1 Mart’ta başlayacak.
Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılmasını sağlayacak ‘Altın Tasarruf Sistemi’nin ayrıntıları netleşti. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın detaylarını açıkladığı ve 1 Mart’ta başlayacak yeni sistemde, rafineriler ve kuyumcular anlaşarak kendi toplama ve dağıtım kanallarını oluşturacak, vatandaşlar kuyumcular üzerinden ziynet, işlenmiş veya hurda gibi fiziki altınlarını sisteme teslim edecek ve ister bankalarda bulunan altın hesaplarına isterse teslim ettiği altının Türk lirası karşılığının TL cinsi hesaplarına aktarımını talep edebilecek.
Söz konusu aktarım anlık gerçekleşecek. Kişiler, finansal sisteme aktardığı altın tasarrufunu, tercih ettiği şekilde değerlendirildikten sonra tekrar fiziki olarak çekmek istediğinde kuyumcu ve banka dağıtım kanalları üzerinden rahatlıkla alabilecek.
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10 SORUDA SİSTEMİN İŞLEYİŞİ
Hazine ve Maliye Bakanlığı, ‘altın tasarruf sistemi’nde en çok merak edilen 10 soru ve yanıtlarını şöyle açıkladı:
1-Kişiler, altınlarını sisteme nasıl dahil edecek, hangi kanallara teslim edecek?
Vatandaşlar, ziynet, meskuk, işlenmiş ve hurda altınları, kuyumcu ağları üzerinden banka hesaplarına aktarabilecek. Ayrıca banka şubeleri kanalıyla da fiziki altın teslim edebilecek.
2-Değerleme nasıl yapılacak, mağduriyetler nasıl önlenecek?
BDDK tarafından belirlenmiş ‘Hurda Altın Değerlemesinde Kullanılacak Asgari Milyem Değerleri’ esas alınacak. Vatandaşlar, en uygun değerlemeyi veren kuyumcuda işlem yapacak. Kuyumcuyu terk etmeden önce hesabına ne kadar altın veya TL aktarıldığı teyidini alacak.
3-Altınlar sistemde nasıl değerlendirecek, getirisi nasıl hesaplanacak?
Getiri, vatandaşın seçtiği yatırım aracı ve bankaya bağlı değişkenlik gösterebilecek.
Sağlanacak ek avantajlar, bankalarca vatandaşlara duyurulacak.
Ayrıca ‘Altın Dönüşümlü TL Mevduat’ veya ‘Katılma Hesaplarında’ TCMB düzenlemesi uyarınca hesaplanan getiriler elde edilecek.
ZİYNET OLARAK DA ÇEKİLECEK
4-Yatırım geri çekilirken fiziki altın ya da mevduat olarak alınabilecek mi?
Vatandaşlar, teslim sonrası istedikleri zaman, 24 ayar gram, külçe veya çeyrek, fiziki altın ya da TL olarak geri alabilecek.
5-Altın teslim edilirken bir bankada hesap olması gerekecek mi?
Vatandaş fiziki altını teslim ederken, anlaşmalı bir bankada hesaplarının bulunması gerekecek.
Altının kuyumcular ve bankalara tesliminden sonra vatandaşın banka hesabına havale yapılacak. Altının değerlemesi yapılıp bankaya aktarılacak ve hak edeceği getiriler aktif hale gelecek.
1 MART’TA BAŞLAYACAK
6-Uygulama ne zaman başlayacak ve süre sınırı olacak mı?
Altın teslimi için anlaşmalı kuyumcu noktaları var. Bu noktalar 81 ilde yaygınlaşacak.
Vatandaşın altın tasarrufları için katılım bankaları ve kamu bankalarında doğrudan çeyrek hesabı açma uygulaması 1 Mart’ta başlayacak. Fiziki teslimde süre sınırı bulunmuyor.
7-Kuyumcular için kriter belirlendi mi?
Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kuyum işletmesi olması ve teyit sistemini kurmaları gerekecek.
8-Sisteme her banka ve tüm şubeleri dahil olacak mı?
Rafineriler ile bankalar arasında anlaşma yapılması gerekecek. Bu anlaşmayı yapan, kendi ağını oluşturan her banka veya şubeleri sisteme dahil olacak.
9-Vadesinden önce çekimde getiri miktarı değişebilecek mi?
Burada ‘Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Tebliği’ uygulanacak.
10-Altın nasıl değerlenecek?
Hesabın açıldığı gündeki dönüşüm kuru dikkate alınacak. Örneğin dönüşüm kuru 800 liradan hesaplandığında, vade sonu altın bu kurun altında kalırsa en düşük 2.808 TL, üstünde olursa hem altın hem ilave kazançla getiri 5 bine yükselecek.