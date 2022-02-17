​Altında yeni kazanç kapısı: Üç ayda en az %3,5 kazandıracak

Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılmasını sağlayacak ‘Altın Tasarruf Sistemi’nin ayrıntıları netleşti. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın detaylarını açıkladığı ve 1 Mart’ta başlayacak yeni sistemde, rafineriler ve kuyumcular anlaşarak kendi toplama ve dağıtım kanallarını oluşturacak, vatandaşlar kuyumcular üzerinden ziynet, işlenmiş veya hurda gibi fiziki altınlarını sisteme teslim edecek ve ister bankalarda bulunan altın hesaplarına isterse teslim ettiği altının Türk lirası karşılığının TL cinsi hesaplarına aktarımını talep edebilecek.

Söz konusu aktarım anlık gerçekleşecek. Kişiler, finansal sisteme aktardığı altın tasarrufunu, tercih ettiği şekilde değerlendirildikten sonra tekrar fiziki olarak çekmek istediğinde kuyumcu ve banka dağıtım kanalları üzerinden rahatlıkla alabilecek.

REKLAM

10 SORUDA SİSTEMİN İŞLEYİŞİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ‘altın tasarruf sistemi’nde en çok merak edilen 10 soru ve yanıtlarını şöyle açıkladı:

1-Kişiler, altınlarını sisteme nasıl dahil edecek, hangi kanallara teslim edecek?

Vatandaşlar, ziynet, meskuk, işlenmiş ve hurda altınları, kuyumcu ağları üzerinden banka hesaplarına aktarabilecek. Ayrıca banka şubeleri kanalıyla da fiziki altın teslim edebilecek.

2-Değerleme nasıl yapılacak, mağduriyetler nasıl önlenecek?

BDDK tarafından belirlenmiş ‘Hurda Altın Değerlemesinde Kullanılacak Asgari Milyem Değerleri’ esas alınacak. Vatandaşlar, en uygun değerlemeyi veren kuyumcuda işlem yapacak. Kuyumcuyu terk etmeden önce hesabına ne kadar altın veya TL aktarıldığı teyidini alacak.

3-Altınlar sistemde nasıl değerlendirecek, getirisi nasıl hesaplanacak?

Sisteme giren vatandaş, ‘Altın Depo Hesapları’, ‘Altın Katılım Hesapları’, ‘Çeyrek Hesap’, ‘Çeyrek Katılım Hesabı’, ‘Altın Dönüşümlü TL Mevduat’, ‘Altın Dönüşümlü TL Katılma Hesabı’ türlerini tercih edebilecek.

Getiri, vatandaşın seçtiği yatırım aracı ve bankaya bağlı değişkenlik gösterebilecek.

Sağlanacak ek avantajlar, bankalarca vatandaşlara duyurulacak.

Ayrıca ‘Altın Dönüşümlü TL Mevduat’ veya ‘Katılma Hesaplarında’ TCMB düzenlemesi uyarınca hesaplanan getiriler elde edilecek.

ZİYNET OLARAK DA ÇEKİLECEK

4-Yatırım geri çekilirken fiziki altın ya da mevduat olarak alınabilecek mi?

Vatandaşlar, teslim sonrası istedikleri zaman, 24 ayar gram, külçe veya çeyrek, fiziki altın ya da TL olarak geri alabilecek.

5-Altın teslim edilirken bir bankada hesap olması gerekecek mi?

Vatandaş fiziki altını teslim ederken, anlaşmalı bir bankada hesaplarının bulunması gerekecek.

Altının kuyumcular ve bankalara tesliminden sonra vatandaşın banka hesabına havale yapılacak. Altının değerlemesi yapılıp bankaya aktarılacak ve hak edeceği getiriler aktif hale gelecek.

1 MART’TA BAŞLAYACAK

6-Uygulama ne zaman başlayacak ve süre sınırı olacak mı?

Altın teslimi için anlaşmalı kuyumcu noktaları var. Bu noktalar 81 ilde yaygınlaşacak.

Vatandaşın altın tasarrufları için katılım bankaları ve kamu bankalarında doğrudan çeyrek hesabı açma uygulaması 1 Mart’ta başlayacak. Fiziki teslimde süre sınırı bulunmuyor.

7-Kuyumcular için kriter belirlendi mi?

Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kuyum işletmesi olması ve teyit sistemini kurmaları gerekecek.

8-Sisteme her banka ve tüm şubeleri dahil olacak mı?

Rafineriler ile bankalar arasında anlaşma yapılması gerekecek. Bu anlaşmayı yapan, kendi ağını oluşturan her banka veya şubeleri sisteme dahil olacak.

9-Vadesinden önce çekimde getiri miktarı değişebilecek mi?

Burada ‘Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Tebliği’ uygulanacak.

10-Altın nasıl değerlenecek?

Hesabın açıldığı gündeki dönüşüm kuru dikkate alınacak. Örneğin dönüşüm kuru 800 liradan hesaplandığında, vade sonu altın bu kurun altında kalırsa en düşük 2.808 TL, üstünde olursa hem altın hem ilave kazançla getiri 5 bine yükselecek.

FOTOĞRAF 14 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, \"Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı\"nda yaptığı konuşmada, yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması için, karşılığı TL tutarlarıyla altın dönüşümlü mevduat ve katılım hesabı açılarak değer korumasından faydalanılabileceğini açıklamıştı.<br><br> AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından aldığı bilgilere göre, yastık altı altınların ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan yeni sistem, rafinerileri ve bankaları daha sıkı bir iş birliğine sevk edecek, rafineriler ve kuyumcular anlaşarak kendi toplama ve dağıtım kanallarını oluşturacak. <br><br> Vatandaş, kuyumcular üzerinden ziynet, meskuk, işlenmiş ve hurda gibi fiziki altınlarını sisteme aktaracak ve sistemden çekebilecek. Vatandaşın fiziki altın teslim ve çekim sürecinde herhangi bir mağduriyet yaşamamasını sağlayacak teknolojik altyapı rafineriler tarafından oluşturulacak ve bankalar tarafından da doğrulama altyapıları ile desteklenecek.<br><br> Kuyumcu, rafineri ve banka arasında üçlü bir mutabakat veya teyit sistemi oluşturulacak. Vatandaş fiziki altınını teslim ettiğinde isterse bankalarda bulunan altın hesaplarına isterse teslim ettiği altının Türk lirası karşılığının TL cinsi hesaplarına aktarımını talep edebilecek.<br><br> Bu aktarım işlemi, anlaşmaya göre kuyumcu veya rafineri tarafından anlık olarak gerçekleştirecek. Hesaba aktarım yapıldığına ilişkin bilgilendirme sistem tarafından sağlanacak. Böylece ilgili kişi kuyumcuda işlemini bitirmiş, fiziki altınını teslim etmiş ve finansal kuruluş olan bankaya altın veya TL olarak aktarmış olacak.<br><br> Finansal sisteme bu yöntemle kazandırılan fiziki altın, kuyumcu tarafından rafineriye teslim edilecek. Rafineri tarafından da rafinajı yapılmış altın bankaya iletilecek. Söz konusu fiziki altın, karşılık olarak banka nezdinde tutulacak.<br><br> Kişiler, finansal sisteme aktardığı altın tasarrufunu, tercih ettiği şekilde değerlendirildikten sonra tekrar fiziki olarak çekmek istediğinde kuyumcu ve banka dağıtım kanalları üzerinden rahatlıkla çekebilecek.<br><br> Hali hazırda bulunan altına ilişkin hesap türlerine ek olarak yeni hesap türleri üzerinde bankalar tarafından çalışma yapılacak.<br><br>Ayrıca bankalarca finansal sisteme kazandırılan altınlar karşılığında hesap sahibine diğer bankacılık ürünlerinde kredi faiz oranı indirimi gibi çeşitli avantajlar sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütülecek. Bahsedilen sistem üzerinden bankalara aktarılan fiziki altın karşılığı TL tutarların \"Altın Dönüşümlü TL Mevduat Katılım Hesaplarında\" değerlendirilebilmesini teminen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından gerekli düzenleme çalışmaları yapılacak. Böylece kişi, tasarrufunun değerini korurken aynı zamanda TL cinsi kazanç sağlamış olacak.<br><br>Finansal sisteme aktarılan altınlar vatandaşların tercihleri doğrultusunda nemalandırılabilecek. Söz konusu sisteme ek olarak kişilerin darphane üretimi ziynet altın tasarruflarına özel olarak katılım bankalarında ve kamu bankalarında doğrudan çeyrek hesabı açma uygulaması da 1 Mart'tan itibaren başlayacak.<br><br> Örneğin, bir kişi 10 çeyrek altını banka şubesine götürdüğünde açtığı altın hesabının bakiyesini çeyrek altın cinsinden takip edebilecek. Bu çeyrek altın hesaplarında belirlenen şekillerde değerlendirildikten sonra bire bir hesabında gözüken altın miktarını fiziki olarak çekebilecek. Darphane bu süreçte gerekli ekspertiz desteğini bankalara sağlayacak.<br><br>Çeyrek katılım ve vadeli hesaplar uygulaması da 15 Mart'tan itibaren uygulamaya alınacak. Toplama kanallarının genişletilmesi için halihazırda banka ve rafinerilerin sahip oldukları kuyumcu ağları yaygınlaştırılacak, mart ayı itibarıyla her ilde en az bir kuyumcu olacak şekilde uygulanacak ve 1500'ün üzerinde kuyumcu sisteme dahil olacak.<br><br> Bankalar her ilde en az bir şubesini bu sistemle ilişkilendirecek. Altın toplama sürecinde bugüne kadarki uygulamalardan farklı olarak bankaların bazı şubeleri toplama işlemlerine sürekli aracılık edecek.<br><br>Kuyumcuların, bankaların ve rafinerilerin ayrı ayrı altyapıları üzerinden toplama ve teslim işlemlerini gerçekleştirmesi yerine, ortak bir platform üzerinden bu işlemlerin yapılmasına yönelik çalışmalar yapılacak. Hem kişilerin altın tasarruf talebini karşılayacak hem de doğrudan fiziki altın üretimine sebebiyet vermeyecek şekilde dijital altın çalışmalarına hız verilecek.<br><br>Takasbank tarafından uygulamaya koyulan altın transfer sisteminin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi yoluyla yatırımcılar, bankalarda bulunan altın hesaplarının transfer işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilecek. Merakla beklenen tedbirin detayı belli oldu: Yastık altındaki altın için 'üçlü teyit' sistemi Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik yeni tedbirlerin detayları belli oldu. Buna göre; kuyumcu, rafineri ve banka arasında üçlü bir mutabakat veya teyit sistemi oluşturulacak. Vatandaşlar, kuyumcular üzerinden ziynet, meskuk, işlenmiş ve hurda gibi fiziki altınlarını sisteme aktaracak ve sistemden çekebilecek. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder