Ekonomi Altında yeni kazanç kapısı Üç ayda en az 3,5 kazandıracak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altında yeni kazanç kapısı: Üç ayda en az %3,5 kazandıracak

Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılmasını sağlayacak ‘Altın Tasarruf Sistemi’nin ayrıntıları netleşti. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre bilezik, çeyrek ya da ziynet altınını sisteme kazandıran vatandaş 3 ay vadede en az %3,51 ek kazanç sağlayacak. Vatandaşlar, ziynet, işlenmiş ve hurda altınları, kuyumcu ağları üzerinden banka hesaplarına aktarabilecek. Uygulama 1 Mart’ta başlayacak.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
​Altında yeni kazanç kapısı: Üç ayda en az %3,5 kazandıracak
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Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılmasını sağlayacak ‘Altın Tasarruf Sistemi’nin ayrıntıları netleşti. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın detaylarını açıkladığı ve 1 Mart’ta başlayacak yeni sistemde, rafineriler ve kuyumcular anlaşarak kendi toplama ve dağıtım kanallarını oluşturacak, vatandaşlar kuyumcular üzerinden ziynet, işlenmiş veya hurda gibi fiziki altınlarını sisteme teslim edecek ve ister bankalarda bulunan altın hesaplarına isterse teslim ettiği altının Türk lirası karşılığının TL cinsi hesaplarına aktarımını talep edebilecek.

Söz konusu aktarım anlık gerçekleşecek. Kişiler, finansal sisteme aktardığı altın tasarrufunu, tercih ettiği şekilde değerlendirildikten sonra tekrar fiziki olarak çekmek istediğinde kuyumcu ve banka dağıtım kanalları üzerinden rahatlıkla alabilecek.

10 SORUDA SİSTEMİN İŞLEYİŞİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ‘altın tasarruf sistemi’nde en çok merak edilen 10 soru ve yanıtlarını şöyle açıkladı:

1-Kişiler, altınlarını sisteme nasıl dahil edecek, hangi kanallara teslim edecek?

  • Vatandaşlar, ziynet, meskuk, işlenmiş ve hurda altınları, kuyumcu ağları üzerinden banka hesaplarına aktarabilecek. Ayrıca banka şubeleri kanalıyla da fiziki altın teslim edebilecek.

2-Değerleme nasıl yapılacak, mağduriyetler nasıl önlenecek?

  • BDDK tarafından belirlenmiş ‘Hurda Altın Değerlemesinde Kullanılacak Asgari Milyem Değerleri’ esas alınacak. Vatandaşlar, en uygun değerlemeyi veren kuyumcuda işlem yapacak. Kuyumcuyu terk etmeden önce hesabına ne kadar altın veya TL aktarıldığı teyidini alacak.

3-Altınlar sistemde nasıl değerlendirecek, getirisi nasıl hesaplanacak?

  • Sisteme giren vatandaş, ‘Altın Depo Hesapları’, ‘Altın Katılım Hesapları’, ‘Çeyrek Hesap’, ‘Çeyrek Katılım Hesabı’, ‘Altın Dönüşümlü TL Mevduat’, ‘Altın Dönüşümlü TL Katılma Hesabı’ türlerini tercih edebilecek.
  • Getiri, vatandaşın seçtiği yatırım aracı ve bankaya bağlı değişkenlik gösterebilecek.
  • Sağlanacak ek avantajlar, bankalarca vatandaşlara duyurulacak.
  • Ayrıca ‘Altın Dönüşümlü TL Mevduat’ veya ‘Katılma Hesaplarında’ TCMB düzenlemesi uyarınca hesaplanan getiriler elde edilecek.

ZİYNET OLARAK DA ÇEKİLECEK

4-Yatırım geri çekilirken fiziki altın ya da mevduat olarak alınabilecek mi?

  • Vatandaşlar, teslim sonrası istedikleri zaman, 24 ayar gram, külçe veya çeyrek, fiziki altın ya da TL olarak geri alabilecek.

5-Altın teslim edilirken bir bankada hesap olması gerekecek mi?

  • Vatandaş fiziki altını teslim ederken, anlaşmalı bir bankada hesaplarının bulunması gerekecek.
  • Altının kuyumcular ve bankalara tesliminden sonra vatandaşın banka hesabına havale yapılacak. Altının değerlemesi yapılıp bankaya aktarılacak ve hak edeceği getiriler aktif hale gelecek.

1 MART’TA BAŞLAYACAK

6-Uygulama ne zaman başlayacak ve süre sınırı olacak mı?

  • Altın teslimi için anlaşmalı kuyumcu noktaları var. Bu noktalar 81 ilde yaygınlaşacak.
  • Vatandaşın altın tasarrufları için katılım bankaları ve kamu bankalarında doğrudan çeyrek hesabı açma uygulaması 1 Mart’ta başlayacak. Fiziki teslimde süre sınırı bulunmuyor.

7-Kuyumcular için kriter belirlendi mi?

  • Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kuyum işletmesi olması ve teyit sistemini kurmaları gerekecek.

8-Sisteme her banka ve tüm şubeleri dahil olacak mı?

  • Rafineriler ile bankalar arasında anlaşma yapılması gerekecek. Bu anlaşmayı yapan, kendi ağını oluşturan her banka veya şubeleri sisteme dahil olacak.

9-Vadesinden önce çekimde getiri miktarı değişebilecek mi?

  • Burada ‘Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Tebliği’ uygulanacak.

10-Altın nasıl değerlenecek?

  • Hesabın açıldığı gündeki dönüşüm kuru dikkate alınacak. Örneğin dönüşüm kuru 800 liradan hesaplandığında, vade sonu altın bu kurun altında kalırsa en düşük 2.808 TL, üstünde olursa hem altın hem ilave kazançla getiri 5 bine yükselecek.

Merakla beklenen tedbirin detayı belli oldu: Yastık altındaki altın için 'üçlü teyit' sistemi
FOTOĞRAF 14
Title
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, \"Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı\"nda yaptığı konuşmada, yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması için, karşılığı TL tutarlarıyla altın dönüşümlü mevduat ve katılım hesabı açılarak değer korumasından faydalanılabileceğini açıklamıştı.<br><br>
Title
AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından aldığı bilgilere göre, yastık altı altınların ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan yeni sistem, rafinerileri ve bankaları daha sıkı bir iş birliğine sevk edecek, rafineriler ve kuyumcular anlaşarak kendi toplama ve dağıtım kanallarını oluşturacak. <br><br>
Title
Vatandaş, kuyumcular üzerinden ziynet, meskuk, işlenmiş ve hurda gibi fiziki altınlarını sisteme aktaracak ve sistemden çekebilecek. Vatandaşın fiziki altın teslim ve çekim sürecinde herhangi bir mağduriyet yaşamamasını sağlayacak teknolojik altyapı rafineriler tarafından oluşturulacak ve bankalar tarafından da doğrulama altyapıları ile desteklenecek.<br><br>
Title
Kuyumcu, rafineri ve banka arasında üçlü bir mutabakat veya teyit sistemi oluşturulacak. Vatandaş fiziki altınını teslim ettiğinde isterse bankalarda bulunan altın hesaplarına isterse teslim ettiği altının Türk lirası karşılığının TL cinsi hesaplarına aktarımını talep edebilecek.<br><br>
Title
Bu aktarım işlemi, anlaşmaya göre kuyumcu veya rafineri tarafından anlık olarak gerçekleştirecek. Hesaba aktarım yapıldığına ilişkin bilgilendirme sistem tarafından sağlanacak. Böylece ilgili kişi kuyumcuda işlemini bitirmiş, fiziki altınını teslim etmiş ve finansal kuruluş olan bankaya altın veya TL olarak aktarmış olacak.<br><br>
Title
Finansal sisteme bu yöntemle kazandırılan fiziki altın, kuyumcu tarafından rafineriye teslim edilecek. Rafineri tarafından da rafinajı yapılmış altın bankaya iletilecek. Söz konusu fiziki altın, karşılık olarak banka nezdinde tutulacak.<br><br>
Title
Kişiler, finansal sisteme aktardığı altın tasarrufunu, tercih ettiği şekilde değerlendirildikten sonra tekrar fiziki olarak çekmek istediğinde kuyumcu ve banka dağıtım kanalları üzerinden rahatlıkla çekebilecek.<br><br>
Title
Hali hazırda bulunan altına ilişkin hesap türlerine ek olarak yeni hesap türleri üzerinde bankalar tarafından çalışma yapılacak.<br><br>Ayrıca bankalarca finansal sisteme kazandırılan altınlar karşılığında hesap sahibine diğer bankacılık ürünlerinde kredi faiz oranı indirimi gibi çeşitli avantajlar sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütülecek.
Title
Bahsedilen sistem üzerinden bankalara aktarılan fiziki altın karşılığı TL tutarların \"Altın Dönüşümlü TL Mevduat Katılım Hesaplarında\" değerlendirilebilmesini teminen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından gerekli düzenleme çalışmaları yapılacak. Böylece kişi, tasarrufunun değerini korurken aynı zamanda TL cinsi kazanç sağlamış olacak.<br><br>Finansal sisteme aktarılan altınlar vatandaşların tercihleri doğrultusunda nemalandırılabilecek.
Title
Söz konusu sisteme ek olarak kişilerin darphane üretimi ziynet altın tasarruflarına özel olarak katılım bankalarında ve kamu bankalarında doğrudan çeyrek hesabı açma uygulaması da 1 Mart'tan itibaren başlayacak.<br><br>
Title
Örneğin, bir kişi 10 çeyrek altını banka şubesine götürdüğünde açtığı altın hesabının bakiyesini çeyrek altın cinsinden takip edebilecek. Bu çeyrek altın hesaplarında belirlenen şekillerde değerlendirildikten sonra bire bir hesabında gözüken altın miktarını fiziki olarak çekebilecek. Darphane bu süreçte gerekli ekspertiz desteğini bankalara sağlayacak.<br><br>Çeyrek katılım ve vadeli hesaplar uygulaması da 15 Mart'tan itibaren uygulamaya alınacak.
Title
Toplama kanallarının genişletilmesi için halihazırda banka ve rafinerilerin sahip oldukları kuyumcu ağları yaygınlaştırılacak, mart ayı itibarıyla her ilde en az bir kuyumcu olacak şekilde uygulanacak ve 1500'ün üzerinde kuyumcu sisteme dahil olacak.<br><br>
Title
Bankalar her ilde en az bir şubesini bu sistemle ilişkilendirecek. Altın toplama sürecinde bugüne kadarki uygulamalardan farklı olarak bankaların bazı şubeleri toplama işlemlerine sürekli aracılık edecek.<br><br>Kuyumcuların, bankaların ve rafinerilerin ayrı ayrı altyapıları üzerinden toplama ve teslim işlemlerini gerçekleştirmesi yerine, ortak bir platform üzerinden bu işlemlerin yapılmasına yönelik çalışmalar yapılacak.
Title
Hem kişilerin altın tasarruf talebini karşılayacak hem de doğrudan fiziki altın üretimine sebebiyet vermeyecek şekilde dijital altın çalışmalarına hız verilecek.<br><br>Takasbank tarafından uygulamaya koyulan altın transfer sisteminin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi yoluyla yatırımcılar, bankalarda bulunan altın hesaplarının transfer işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilecek.
Merakla beklenen tedbirin detayı belli oldu: Yastık altındaki altın için 'üçlü teyit' sistemi
Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik yeni tedbirlerin detayları belli oldu. Buna göre; kuyumcu, rafineri ve banka arasında üçlü bir mutabakat veya teyit sistemi oluşturulacak. Vatandaşlar, kuyumcular üzerinden ziynet, meskuk, işlenmiş ve hurda gibi fiziki altınlarını sisteme aktaracak ve sistemden çekebilecek.

Altını olanlar merakla bekliyor: Yastık altından 100 milyar dolar çıkabilir
FOTOĞRAF 23
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​Hükümetin devreye aldığı yeni ekonomi paketinin önemli maddelerden biri olan yastık altı altınların ekonomiye kazandırılmasına ilişkin yeni tedbirlerin ayrıntıları belli olurken, yeni uygulamadan beklenen rakam da ortaya çıktı.
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Türkiye’de yastık altında 5 bin ton altın olduğunu, bunun da rakamsal olarak 300 milyar dolara tekabül ettiği belirtilmişti.
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Ancak 5 bin tonluk altının hepsi tasarruf için alınmış altın değil.
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Dünya Gazetesi'ne konuşan Mücevher İhracatçıları Birliği (JTR) Başkanı Mustafa Kamar, söz konusu altınların yüzde 70’inin takı olduğunu belirtti.
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İşin püf noktası burada olduğunu ve hükümetin esas amaçlarından birinin takılan takılar olmadığına vurgu yapan Kamar, ''Takı dışındaki yatırımlık külçe ve ziynet gibi sarrafiye grubu altınlar. Bu da az bir rakam değil, 100 milyar dolar” dedi.
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Türkiye’de altınla döviz arasında küçük bir fark var olduğunu, Türkiye’de özellikle altının kötü gün dostu olarak saklandığına işaret eden Kamar, “Altın, daha çok takı olarak alınır ve ihtiyaç zamanında satılır. Bu, Osmanlı’dan beri böyledir. Hatta Doğu’ya gittikçe altın kültürü bu şekildedir. Dolayısıyla Türkiye’deki yastık altındaki altınların takı ağırlıklı olması çok normaldir” dedi.
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Uygulamada en kolay çözülecek olan kısmın bankalardaki altın mevduatları olduğundan söz eden Mustafa Kamar, “Altın mevduatları, takı olmadığı için çok hızlı bir şekilde sisteme girecektir. Bu, işin kolay kısmı. Bir de, özellikle 2017-2020’de altına yatırım yapan iş adamları, bu altınları kasalarında tutuyor. Bunları bozdurup sisteme aktarmaları lazım” dedi.
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Öte yandan altın fiyatlarının dünyadaki enflasyondan dolayı yükseldiğini söyleyen Kamar, “Eğer ki, uluslararası arenada faizler yükselmeye başlarsa altın fiyatlarında bir gerileme olur. Dolayısıyla bu da hükümete destek verir. Şu anda globalde altın fiyatları sağlam duruyor, çünkü enflasyon korkusu var. Bir de Rusya-Ukrayna gerginliğinden dolayı fiyat yükseldi. Eğer bu gelişmeler dillendirilmeye başlanırsa, herkes altından kaçar, dolayısıyla yastık altındaki altının yüzde 30’u sisteme girer” diye konuştu.
Title
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda yastık altı altın sisteminin ayrıntılarını açıkladı.
Title
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgileye göre, yastık altı altınların ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan yeni sistem, rafinerileri ve bankaları daha sıkı bir iş birliğine sevk edecek, rafineriler ve kuyumcular anlaşarak kendi toplama ve dağıtım kanallarını oluşturacak.
Title
Yurttaş, kuyumcular üzerinden ziynet, meskuk, işlenmiş ve hurda gibi fiziki altınlarını sisteme aktaracak ve sistemden çekebilecek. Yurttaşın fiziki altın teslim ve çekim sürecinde herhangi bir mağduriyet yaşamamasını sağlayacak teknolojik altyapı rafineriler tarafından oluşturulacak ve bankalar tarafından da doğrulama altyapıları ile desteklenecek.
Title
Kuyumcu, rafineri ve banka arasında üçlü bir mutabakat veya teyit sistemi oluşturulacak. Yurttaş fiziki altınını teslim ettiğinde isterse bankalarda bulunan altın hesaplarına isterse teslim ettiği altının Türk lirası karşılığının TL cinsi hesaplarına aktarımını talep edebilecek.<br><br>
Title
Bu aktarım işlemi, anlaşmaya göre kuyumcu veya rafineri tarafından anlık olarak gerçekleştirecek. Hesaba aktarım yapıldığına ilişkin bilgilendirme sistem tarafından sağlanacak. Böylece ilgili kişi kuyumcuda işlemini bitirmiş, fiziki altınını teslim etmiş ve finansal kuruluş olan bankaya altın veya TL olarak aktarmış olacak.
Title
Finansal sisteme bu yöntemle kazandırılan fiziki altın, kuyumcu tarafından rafineriye teslim edilecek. Rafineri tarafından da rafinajı yapılmış altın bankaya iletilecek. Söz konusu fiziki altın, karşılık olarak banka nezdinde tutulacak.
Title
Kişiler, finansal sisteme aktardığı altın tasarrufunu, tercih ettiği şekilde değerlendirildikten sonra tekrar fiziki olarak çekmek istediğinde kuyumcu ve banka dağıtım kanalları üzerinden rahatlıkla çekebilecek.<br><br>Hali hazırda bulunan altına ilişkin hesap türlerine ek olarak yeni hesap türleri üzerinde bankalar tarafından çalışma yapılacak.
Title
Ayrıca bankalarca finansal sisteme kazandırılan altınlar karşılığında hesap sahibine diğer bankacılık ürünlerinde kredi faiz oranı indirimi gibi çeşitli avantajlar sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütülecek.
Title
Bahsedilen sistem üzerinden bankalara aktarılan fiziki altın karşılığı TL tutarların \"Altın Dönüşümlü TL Mevduat Katılım Hesaplarında\" değerlendirilebilmesini teminen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından gerekli düzenleme çalışmaları yapılacak. Böylece kişi, tasarrufunun değerini korurken aynı zamanda TL cinsi kazanç sağlamış olacak.<br><br>Finansal sisteme aktarılan altınlar yurttaşların tercihleri doğrultusunda nemalandırılabilecek.<br><br>
Title
Söz konusu sisteme ek olarak kişilerin darphane üretimi ziynet altın tasarruflarına özel olarak katılım bankalarında ve kamu bankalarında doğrudan çeyrek hesabı açma uygulaması da 1 Mart'tan itibaren başlayacak.
Title
Örneğin, bir kişi 10 çeyrek altını banka şubesine götürdüğünde açtığı altın hesabının bakiyesini çeyrek altın cinsinden takip edebilecek. Bu çeyrek altın hesaplarında belirlenen şekillerde değerlendirildikten sonra bire bir hesabında gözüken altın miktarını fiziki olarak çekebilecek. Darphane bu süreçte gerekli ekspertiz desteğini bankalara sağlayacak.<br><br>Çeyrek katılım ve vadeli hesaplar uygulaması da 15 Mart'tan itibaren uygulamaya alınacak.
Title
Toplama kanallarının genişletilmesi için halihazırda banka ve rafinerilerin sahip oldukları kuyumcu ağları yaygınlaştırılacak, mart ayı itibarıyla her ilde en az bir kuyumcu olacak şekilde uygulanacak ve 1500'ün üzerinde kuyumcu sisteme dahil olacak.
Title
Bankalar her ilde en az bir şubesini bu sistemle ilişkilendirecek. Altın toplama sürecinde bugüne kadarki uygulamalardan farklı olarak bankaların bazı şubeleri toplama işlemlerine sürekli aracılık edecek.
Title
Kuyumcuların, bankaların ve rafinerilerin ayrı ayrı altyapıları üzerinden toplama ve teslim işlemlerini gerçekleştirmesi yerine, ortak bir platform üzerinden bu işlemlerin yapılmasına yönelik çalışmalar yapılacak.
Title
Hem kişilerin altın tasarruf talebini karşılayacak hem de doğrudan fiziki altın üretimine sebebiyet vermeyecek şekilde dijital altın çalışmalarına hız verilecek.<br><br>Takasbank tarafından uygulamaya koyulan altın transfer sisteminin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi yoluyla yatırımcılar, bankalarda bulunan altın hesaplarının transfer işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilecek.
Altını olanlar merakla bekliyor: Yastık altından 100 milyar dolar çıkabilir
Yastık altındaki tonlarca altının sisteme kazandırılması için devreye sokulan yeni sistemin mart ayında uygulamaya alınması beklenirken, uygulamaya ilişkin dikkat çeken bir detay da ortaya çıktı. Sektör temsilcileri yastık altındaki altınların ne kadarının sisteme girebileceğine ilişkin tahminlerini paylaştı. Yastık altı altının sisteme kazandırılması için martta 81 ilde birer tane, 2022'de 1500 adet fiziki altın teslim noktası belirlenecek. Fiziki altın kuyumcular ve bankalar aracılığı ile sisteme sokulacak. Yatırılan altınlar fiziki olarak geri çekilebilecek.
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