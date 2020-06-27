Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Altının yükselişi kalıcı değil
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altının yükselişi kalıcı değil

Altının yükselişi düğün yapacakları kara kara düşündürüyor. Artışın kalıcı olmayacağını söyleyen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “Temmuz’da fiyatların gerilemeye devam edeceğini öngörüyorum. Düşüşler, iyi alım fırsatları sunacak” dedi.

Mesude Demirhan Yeni Şafak
Şu sıralar 388 lira seviyesinde alıcı bulan gram altındaki seyiri değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “Paniğe gerek yok. Temmuz ayında altın fiyatlarında agresif yükselişler beklemiyorum” dedi.
Şu sıralar 388 lira seviyesinde alıcı bulan gram altındaki seyiri değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “Paniğe gerek yok. Temmuz ayında altın fiyatlarında agresif yükselişler beklemiyorum” dedi.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle düğünler ertelendi, düğün salonları ise uzun bir süre kapalı kaldı. Mart ayının ortasında getirilen kısıtlama 3,5 ay aradan sonra kalktı. 1 Temmuz itibariyle düğün salonları tekrar kapılarını düğün yapacaklara açacak, ertelenmiş olan düğünler de sosyal mesafe kuralları içinde yapılacak. Altının dünya genelinde değer kazanması en çok düğün yapacak ya da altın borcu olanları tedirgin etti. 2020 yılına 291 lira seviyesinden başlayan altının gramı virüs salgının da etkisiyle tüm zamanların rekoru 396 liraya kadar yükselmişti. Şu sıralar 388 lira seviyesinde alıcı bulan gram altındaki seyiri Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'e sorduk. Yükselişlerin kalıcı olmayacağı tahmininde bulunan Memiş, “Ons fiyatında bin 630-bin 768 dolar, altının gram fiyatında 340-370 lira aralığını takip edeceğim” dedi.

KAZANDIRMAYA DEVAM EDECEK

Altın alım zamanını kaçırmış, eline yeni nakit geçmiş veya ilk kez altın yatırımına başlayacak olan vatandaşlara kademeli alım tavsiye eden Memiş, yüzde 25’lik dilimler şeklinde 370-360-350 ve 340 lira seviyelerinin iyi alım seviyeleri olacağını belirtti. Memiş, orta ve uzun vadede altının, yatırımcısına en çok kazandıran yatırım aracı olmaya devam edeceğine işaret etti ve şunları söyledi: “2009-2019 yılları arasında altın, yüzde 426’lık getiriyle diğer yatırım araçları arasında birinciliği elden bırakmadı. Merkez bankalarının düşük faiz politikaları, virüs salgını endişesi, jeopolitik riskler ve gelecekte öngöremediğimiz sürpriz gelişmeler, altın fiyatlarının değer artışlarını destekleyecek.”

TEMMUZ AYINDA FİYATLAR GERİLEYECEK

Dünyada düğünlerden kaynaklı fiziki altın talebinin bu aylarda artacağına dikkat çeken Memiş, şu değerlendirmelerde bulundu: "Temmuz ayında altın fiyatlarında agresif yükselişler beklemiyorum. Bugünkü şartlarda altın talebini artıracak nedenler yok. Düğün yapacak veya altın borcu olan vatandaşlarımızın Haziran ayının ilk haftasında gördüğü gibi dünya ekonomileri normalleştikçe fiyatlarında normalleştiğini görecek. Mayıs ayında 396 lira olan altının gram fiyatı, Haziran’ın ilk haftasında nasıl 364 liraya gerilemişse, Temmuz ayında da gerilemeye devam edeceğini öngörüyorum. Kısa vadeli beklediğim bu düşüşler, iyi alım fırsatları sunacak. Çünkü önümüzdeki aylarda altın fiyatlarında yükselişler sürecek. Altının ons fiyatı bin 860 dolar, altının gram fiyatı 420 lira seviyeleri görülürse piyasalar için sürpriz olmaz."

KURDELA YERİNE ŞEFFAF POŞET

İslam Memiş

İslam Memiş, aldıkları yeni önlemlerle ilgili olarak şunları söyledi: “Altın takılar bu yıl artık damat ve gelinin boynunda asılan kurdelalara takılmayacağından hediye kutularına bırakılacak. Takı hassasiyeti olan vatandaşlar için özel paketler hazırladık. Yani kim kime ne takmış belli olsun diye takıları şeffaf babet poşetlere koyarak üzerine isminin yazıldığı etiketler yapıştırıyoruz. Bu uygulama vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Düğün sonrası şu şunu takmış, sahte takmış, değersiz takmış vs tartışmaların önüne geçilmiş oldu.” Haziran ayında altının geri dönüşümünde hızlanma olduğunu ifade eden Memiş, “Yani düşük kredi faiz oranlarını fırsat gören vatandaşlar, yastık altındaki altınlarını bozdurarak konut almaya yöneldiklerini gördük” dedi.

TOKİ 25 ilde arsa satacak
EKONOMİ
TOKİ 25 ilde arsa satacak
Abone Ol Google News
Youtube oldu Faketube

Youtube oldu Faketube

​Milyonlarca sahte hesap, like ve dislike sistemini kullanıyor.
Türk futbolunda neler oluyor?

Türk futbolunda neler oluyor?

Futbol sahada oynansın, masalar ortadan kalksın!
Yetmiş iki ev karantinaya alındı

Yetmiş iki ev
karantinaya alındı

​Şanlıurfa'da tehlike giderek artıyor.
Türk ışını <br>dünyaya umut oldu

Türk ışını
dünyaya umut oldu

​Tedavi sonrası hastanın testi negatif çıktı.
Balıkesir'e <br>16 koyun gönderdi

Balıkesir'e
16 koyun gönderdi

Hayvanları telef olan Çelikel'e Beştepe'den telefon.
Beş bin polisle uygulama

Beş bin polisle uygulama

Araçlar teke tek arandı.

​Bursa Mevlevihanesi, özgün kimliği ile yeniden gün yüzüne çıkıyor
Burak Yılmaz'ın gecesi

Burak Yılmaz'ın gecesi

​Beşiktaş-Konyaspor maçına siyah beyazlıların kaptanı damga vurdu.
Dört milyonu aştı

Dört milyonu aştı

​Dünya genelinde sayılar yükselmeye devam ediyor.
FETÖ'nün hedefinde

FETÖ'nün hedefinde

​Yargıtay Üyesi Harun Kodalak'a karşı algı operasyonu başlattılar.
Bu sayıyı <br>ilk kez açıkladı

Bu sayıyı
ilk kez açıkladı

​Bakan Koca, son 24 saatin sayılarını açıkladı.
Kartondan <br>hastane kurdular

Kartondan
hastane kurdular

​Vaka sayıları hızla yükseliyor.
Erdoğan gençlerle türkü söyledi

Erdoğan gençlerle türkü söyledi

​Diyarbakır'dan bağlanan grup 'Fincanın Etrafı'yla mest etti.
Gereği neyse o yapılacak

Gereği neyse o yapılacak

​MHP Lideri Bahçeli TBMM Başkanı seçimi için kararını açıkladı.
Barolar bu teröristlere sessiz

Barolar bu teröristlere sessiz

​Cübbesinin ardına sığınan iki üst düzey DHKP-C'li kıskıvrak...
Gençler merak ettiklerini sordu

Gençler merak ettiklerini sordu

"Sınav neden ertelenmedi?", "Genç işsizlik için ne diyorsunuz?".
YSK'de sokağa çıkma yasağına ayar

YSK'de sokağa çıkma yasağına ayar

Yasaktan muaf tutulacakların listesi genişledi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.