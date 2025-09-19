Amasya’da konut satışları yılda yüzde 9 arttı

Amasya, 675 konut satışı ile Türkiye genelinde toplam satışların yüzde 0,5’ini oluşturdu ve satış sayısına göre 49. sırada yer aldı. Türkiye’de en çok konut satışı İstanbul’da gerçekleşti (21 bin 814 konut, yüzde 15,2 pay), onu Ankara (12 bin 419, yüzde 8,7) ve İzmir (7 bin 695, yüzde 5,4) izledi.

Amasya’da ipotekli konut satışları yüzde 51,7 artışla 88 olarak kaydedildi. Türkiye genelinde ipotekli satışların payı yüzde 13,8 olurken, Amasya ipotekli satış sıralamasında 44. sırada yer aldı. İpotekli satışlarda İstanbul 3 bin 813 konutla ilk sırada yer aldı; en az satış ise Bayburt ve Hakkari’de 5, Ardahan’da 6 konut olarak gerçekleşti.

Diğer konut satışlarında Amasya bir yılda yüzde 4,6 artışla 587 konut el değiştirdi. Türkiye genelinde diğer satış türlerinin payı yüzde 86,2 olarak belirlendi. Bu kategoride Amasya 47. sırada yer alırken, İstanbul 18 bin 1 konut ile ilk sırada, Ankara 12 bin 419, İzmir 6 bin 424 konut ile takip etti. En düşük diğer satış sayısı 43 konut ile Ardahan’da gerçekleşti.







