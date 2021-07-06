Geçtiğimiz günlerde duyurmuştu: Kurduğu şirkette görevinden ayrıldı

Amazon'un sitesinde Andy Jassy, şirketin yeni CEO'su olarak yer aldı.

Şirketin kurulduğu 5 Temmuz 1994'ten bu yana CEO olarak görev yapan Bezos ise yönetim kurulu başkanı oldu.

Bezos, bu yılın başında CEO görevinden ayrılacağını duyurmuş, mayıs ayında ise görevini 5 Temmuz'da Andy Jassy'e devredeceğini açıklamıştı.

Uzay yolculuğu da dahil diğer projelere odaklanacağını belirten Bezos, haziran ayında sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımda, kardeşi Mark Bezos ile 20 Temmuz'da uzay yolculuğuna çıkacağını duyurmuştu.

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