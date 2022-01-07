Anadolu’nun ihracat kaplanları: 78 il ihracatını artırdı

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 225,4 milyar dolarlık 2021 ihracat başarısını sırtlayan Anadolu şehirleri dikkat çekti. Önceki dönemlerde, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Kayseri ve Konya gibi öncü şehirlerle anılan Türkiye'nin dış ticareti tabana yayılıyor. Artık yurdun hemen her ilinden genel ihracata miktar ve değer bazında önemli katkı sağlanıyor.

BÖLGESEL KALKINMA İÇİN YATIRIM VE İSTİHDAM DEMEK

2021 yılı performansları incelendiğinde, nüfus ve yüzölçümü bakımından küçük şehirlerin ihracata sektörel çeşitlilik açısından da destek verdiğini görüyoruz.

İstanbul ile kıyaslandığında milyar dolar seviyelerinde olmasalar da birçok Anadolu kenti potansiyellerini aşıyor. Bu sıçramanın meyvelerinin kısa zamanda istihdam ve yeni yatırım alanları şeklinde geri dönmesi bekleniyor.

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İHRACATINI %50'NİN ÜZERİNDE ARTIRAN İLLER

Önceleri 20 milyon dolar seviyesinde ve sadece birkaç sektörle sınırlı olan Anadolu şehirlerinin dış ticareti bugün yüz milyon dolarlar seviyesini aşıyor. OSB'lerdeki sektörel çeşitlilik özelikle dikkat çekiyor.

16 KENTTE %50'DEN FAZLA ARTIŞ KAYDEDİLDİ

Geçtiğimiz yıl 16 şehir ihracatını yüzde 50’nin üzerinde artırdı. Örneğin yüzde 68’lik artışla 4 milyar dolarlık ihracat yapan Hatay’da çelik ticareti ön plana çıkıyor. 1,3 milyar dolarlık dış satım yapan Kahramanmaraş’ta tekstil ve demir ürünlerinin başarısı görülüyor.

Çelik ticaretinin önemli katkısıyla Samsun yüzde 75’lik artışla ihracatını 1,2 milyar dolara, otomotiv sektörünün etkisiyle Kırşehir ihracatını yüzde 52 ile 309,4 milyar dolara çıkardı. Bunların arasında 2020 yılında 257 milyon dolarlık ihracatını yüzde 335’lik yükselişle 2021’de 1,1 milyar dolara çıkaran Çorum önemli bir başarı örneği olarak gösteriliyor.

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MADENCİLİK ÖN PLANDA

Bu illerin performansı incelendiğinde son yıllarda yoğunluk kazanan yatırımların ve üretime yönelik atılan adımların etkisi görülüyor. 1,1 milyar dolarlık ürünü yurt dışına satma başarısı gösteren Çorum’da madencilik yüzde 453 yükselişle 661 milyon dolara; mücevher ise yüzde 942’lik artışla 915 milyon dolara ulaştı. Tekstildeki yüzde 390’lık ve yaş meyve sebzede yüzde 142’lik yükseliş de gözlerden kaçmıyor.

Çorum Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal

ÇORUM’A ALTIN DOKUNUŞ

Çorum Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, bu başarıdaki büyük payın işlenmiş altın ve madenlerin olduğunu belirtti. Ayrıca makine sektörünün kalbinin Çorum’da attığını dile getiren Başaranhıncal “Çorum’da farklı sektörler var. Un ve yem sektörü, işlenmiş tarım ürünleri, makarna, kimyasal ürünler gibi birçok alanda üretim ve ihracat yapıyoruz. Bu sektörleri art arda koyduğumuzda rakamlar büyüyor” diye konuştu.

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Birçok kalemde ticaret yaptıklarını belirten Başaranhıncal, "Gıda ürünleri, un, turşu, makarna, kimyasal gübre, bilezik, künye gibi alanlarda ihracat yapıyoruz” dedi. Altın ticaretindeki artışa dikkat çeken Başaranhıncal, 2022 beklentilerinin yüksek olduğunu ve bu yönde çalışmalar yaptıklarını söyledi. Bir ihracat başarasını da Bayburt yazıyor. Yüzde 521’lik artışla ihracatını 7 milyon dolardan 44 milyon dolara çıkaran şehirde yine madencilik dikkat çekiyor. Yatırımlar sonraki yıllar için de umut veriyor.

Sektörel çeşitlilik dikkat çekiyor

Osmaniye’de ise yüzde 121’lik artış gösteren çelik ihracatı 330 milyon dolar seviyesine çıkarken, yüzde 474 artan hububat ticareti yüzde 474 oranında arttı. Şehrin ihracatına en büyük katkı, madencilik ve çelik sektörlerinden geliyor. 165 milyon dolarlık ihracatını bir yılda 335 milyon dolar seviyesine çıkarmayı başaran Elazığ’da ise 298 milyon dolar ile yine madencilik sektörü öne çıkıyor. Bunun yanında deri, hayvansal ürün ihracatında da önemli sıçrama yaşanmış durumda. Elazığ Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Asilhan Arslan ise şu bilgileri verdi: ‘‘Firmalarımızın ihracat kabiliyetlerini güçlü tuttuk. Dış ticaret hızlandırma merkezi ile ihracat yapabilme yetkinliği kazandık. Yeni yatırımlar geliyor. Mermer, maden, tekstil, mobilya sanayide ihracat öne çıkıyor. Yan sektörlerden özellikle bilişimde ihracatımız yükseldi.’’

Murat Aksoy

Lojistik yatırımların karşılığı alındı

Osmaniye Sanayi ve Ticaret odası Başkanı Devrim Murat Aksoy, “Osmaniye'de daha belirgin bir artış gözlenmesi diğer illerle kıyaslandığında lojistik açısından Osmaniye’nin bulunduğu avantajlı konum ve demir çelik sektöründeki firmaların yoğunluğu sebebiyle yaşanmıştır. Çünkü ihracat payının büyük bir kısmını yüzde 78 oranında demir çelik sektöründen yapılan ihracat oluşturuyor. 2022 yılında ihracat beklentimiz 500 milyon dolara ulaşmak” dedi.

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EKONOMİ İhracat 225.4 milyar dolar

EKONOMİ 15 bin firma ihracata başladı