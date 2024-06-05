Ankara'daki bazı taşınmazlara yönelik ihaleyi Gamador şirketi kazandı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bazı taşınmazlara yönelik ihale açıldı.
İlçenin Akköprü Mahallesi'nde bulunan 65253 ada 1 parsel numaralı, 32.927,26 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve 65253 ada 2 parsel numaralı, 32.494,69 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapılar olmak üzere toplam 65.421,95 m2 yüzölçümlü taşınmazların ve üzerinde yer alan yapılara yönelik bugün saat 16.30'da yapılan ihaleye 18 yatırımcı katıldı.
Başkanlık tarafından yapılan açıklamada ihaleyi, 7.500.000.000 TL bedelle Gamador İnşaat Taahhüt Hayvancılık İthalat İhracat İmalat Üretim Anonim Şirketi'nin kazandığı belirtildi.