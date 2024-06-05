Ankara'daki bazı taşınmazlara yönelik ihaleyi Gamador şirketi kazandı

İlçenin Akköprü Mahallesi'nde bulunan 65253 ada 1 parsel numaralı, 32.927,26 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve 65253 ada 2 parsel numaralı, 32.494,69 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapılar olmak üzere toplam 65.421,95 m2 yüzölçümlü taşınmazların ve üzerinde yer alan yapılara yönelik bugün saat 16.30'da yapılan ihaleye 18 yatırımcı katıldı.