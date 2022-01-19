​Antalya turizm sezonunu 12 aya yaydı

32. ANFAŞ Hotel Equipment Fuarı’nda endüstriyel mutfak ve çamaşırhane ekipmanları, otel tekstili, mobilya, kategorilerinde ürün ve hizmetler tanıtılacak. 28. ANFAŞ Food Product Fuarı’nda ise gıda ve yeme-içme sektörünün önemli firma ve markalarının; bakliyat, hububat, baharat, katı ve sıvı yağlar, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri sergilenecek.

Turizmin başkenti Antalya kış aylarında düzenlenen önemli fuarlar sayesinde, sezonu 12 aya yaymayı başardı. Bu girişimlerden biri olan Türkiye’nin en büyük HORECA Buluşması 32.ANFAŞ Hotel Equipment ve 28.ANFAŞ Food Product fuarları, kapılarını ziyarete açtı.

3 BİN MARKA ULUSLARARASI YATIRIMCI İLE BULUŞACAK

Turizm ve gıda endüstrisinin konaklama, ağırlama, yiyecek ve içecek sektörlerini, 18-21 Ocak tarihleri arasında Antalya’da buluşturan fuarda, 600’den fazla katılımcı firma yer alıyor. 3 binin üzerinde marka ise yurt dışı pazarlar için önemli görüşmeler yapacak.

Büyük firmalar yanında Anadolu’nun farklı bölgelerinden gelen yerel işletmeler de küresel pazarlarda adını duyurmak için çalışacak. Migros, Metro Market, Bizim Gıda, Eker gibi önemli firmaların olduğu fuara 70 ülkeden 50 binin üzerinde katılımcı yer alacak

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Ali Bıdı

2022 TÜRKİYE İÇİN TURİZMDE ATILIM YILI

Açılış töreninde konuşan ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, 2022 yılının Türkiye için turizmde yeniden atılım yılı olacağını ifade etti. Bıdı, turizmin ülke cari açığının kapanmasında önemli rol oynayan ve aynı zamanda istihdam kapasitesi ile ülke ekonomisine katkı sağlayan stratejik öneme sahip bir sektör olduğunu söyledi.

50 MİLYON HEDEFİ YAKIN

Bıdı sözlerini şöyle sürdürdü: “Son fuarımızda Antalya’nın 2021 yılında ortalama 10 milyon turist ağırlayacağını öngördüğümü ifade etmiştim. Pandemi koşullarına rağmen devletimizin aldığı önlemlerden güç alarak 9 milyonu aşkın turisti Antalya’da ağırladık. Ülkemizin 2023 yılı için hedeflediği 50 milyon turist ve 50 milyar dolar turizm gelirine Antalya olarak önemli katkı sağlayacağımıza inanıyorum.”

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1 milyar dolarlık iş hacmi

Ali Bıdı, “Bu yıl 70’den fazla ülkeden ve yurt içinde 81 ilden 50 binin üzerinde ziyaretçiyi fuarımızda ağırlamak üzere kapılarımız ziyarete açtık. 600’ün üzerinde katılımcı firmamız ve 3 binin üzerinde markamızı uluslararası pazarlarla buluşturuyoruz. Bu yıl sektör için 1 milyar dolardan fazla ticaret hacmi oluşmasına katkı sağlamayı bekliyoruz” dedi.

Her zaman Türkiye'nin yanındayız

Fuarın açılışına katılan İran-Türkiye Ortak Ticaret Odası Başkanı Mehrdad Saadat Dehghan da konuşmasında 200 milyona yaklaşan iki komşu ülkenin potansiyelinin daha da artması için her türlü destek ve çalışmaya hazır olduklarına vurgu yaptı. İran’ın Türk markaları ve firmaları açısından cennet olduğuna dikkat çeken Dehghan “ Türk firmalarının her zaman yanındayız, destekçisiyiz. İki komşu ülkenin ticaretinin daha da gelişmesi için bu ve bunun gibi fuarları çok önemsiyoruz, bu vesileyle tüm iş insanlarının yanında olduğumuzu paylaşmak isterim” dedi.