Antalya’da 1 milyar $’lık iş anlaşması

Küresel züccaciye liginde ilk 10’a adını yazdırmayı başaran yerli firmalar, özellikle kalitesi ve çeşitliliği ile dikkat çeken ürünlerini onlarca ülkeye ulaştırıyor. Pandemi sonrasında hem coğrafi açıdan üretim hem de tedarik merkezi olma açısından önemli avantaj sağlayan Türk züccaciye şirketleri, markalaşma adına da önemli çalışmalar yapıyor. Yüzde 50’si ihracat, yüzde 50’si iç pazar olmak üzere 12,5 milyar dolarlık büyüklüğe sahip sektörün çatı derneği Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER), Antalya’da “Üretici- Marka Buluşmaları Zirvesi”nden yenisini 4-7 Aralık arasında Antalya’da gerçekleştirdi.





60 ÜLKEDEN HEYETLERLE 5 BİN İŞ GÖRÜŞMESİ

Etkinlikte başta Rusya, Suudi Arabistan, Almanya, İtalya olmak üzere 60 ülkeden yerli ve yabancı 150’den fazla satın almacı 5 bin kadar iş görüşmesi yaptı. Organizasyon sayesinde doğrudan ve dolaylı iş görüşmeleri sayesinde 1 milyar dolarlık iş hacmi oluştuğunu söyleyen ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, “Birçok sektörün küçüldüğü bir dönemde züccaciye sektörü olarak ilk 9 ayda yüzde 2,5’luk bir büyüme yakaladık. Bu seneyi 6,25 milyar dolarla kapatmaya hazırlanıyoruz. 2025 yılı için ise hedefimiz minimum 6,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirmek. Ülkelerin neredeyse yüzde 90’ına ihracat yapıyoruz” dedi.





MARKALARIMIZIN BİLİNİRLİĞİ ARTTI

En fazla ihracat yapan ülkeler sıralamasında Türkiye’nin, 9’uncu olduğunu belirten Öksüz, şu bilgileri verdi: “Sektör ihracatta liste başında İngiltere var. Bugün dünya çapında hatırı sayılır çok sayıda Türk markası bulunuyor. Birçok ülkedeki firma, ‘Biz şu şirketin distribütörlüğünü almak istiyoruz, bize vermiyorlar, yardımcı olur musunuz?’ diyerek bize ulaşıyor. Bu da yerli üretici ve şirketlerimizin önemli noktada olduğunu gösteriyor.”



