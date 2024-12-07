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Ticaret Bakanlığı rakamları açıkladı: 59 ilin ihracatı arttı

Ticaret Bakanlığı rakamları açıkladı: 59 ilin ihracatı arttı

09:597/12/2024, Cumartesi
G: 7/12/2024, Cumartesi
AA
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Ticaret Bakanlığı 59 ilde de dış satımın arttığını açıkladı
Ticaret Bakanlığı 59 ilde de dış satımın arttığını açıkladı

Ticaret Bakanlığı, ocak-kasım döneminde 30 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığını ve 59 ilde ihracat artışı kaydedildiğini açıkladı.

Bakanlık, kasım ayına ilişkin illere göre ihracat verilerini açıkladı.


Buna göre, İstanbul, kasımda 5 milyar 38 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il oldu. Kentin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,8 azaldı.


İstanbul'u, 2 milyar 528 milyon dolar ve yüzde 2,7 azalışla Kocaeli, 1 milyar 973 milyon dolar ve yüzde 13,7'lik düşüşle İzmir takip etti.



İstanbul ihracatına 'kıymetli taş' damga vurdu


Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar faslı 956 milyon 732 bin dolarla İstanbul'un ihracatında ilk sırada yer aldı. Bu faslı, 537 milyon 905 bin dolarla örme giyim eşyası ve aksesuarı, 487 milyon 53 bin dolarla kazanlar, makineler izledi.


Kocaeli'nde motorlu kara taşıtları, 887 milyon 761 bin dolarla en fazla dış satım gerçekleştirilen sektör oldu. Bu faslı 238 milyon 643 bin dolarla mineral yakıtlar, mineral yağlar, 204 milyon 973 bin dolarla elektrikli makine ve cihazlar ve aksamları takip etti.


İzmir'in ihracatında mineral yakıtlar, mineral yağlar 484 milyon 288 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Söz konusu faslın ardından 178 milyon 410 bin dolarla motorlu kara taşıtları, 164 milyon 14 bin dolarla kazanlar, makineler geldi.



İlk 3 ilin en fazla ihracat yaptığı ülkeler


İstanbul'un ihracatında, 385 milyon 345 bin dolarla ABD ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 381 milyon 842 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri ve 328 milyon 710 bin dolarla İngiltere izledi.


Kocaeli, en fazla ihracatı 252 milyon 453 bin dolarla İngiltere'ye yaptı. Bu ülkeyi 169 milyon 817 bin dolarla Almanya ve 163 milyon 31 bin dolarla İtalya takip etti.


İzmir'in en fazla ihracat yaptığı ülke 180 milyon 412 bin dolarla ABD oldu. Bu ülkeyi 166 milyon 368 bin dolarla Almanya ve 159 milyon 943 bin dolarla Hollanda izledi.


Ocak-kasım döneminde 30 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaparken, 59 il ihracatını artırdı.



#Ekonomi
#İhracat
#Ticaret Bakanlığı

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