Antalya'da 2 milyar dolarlık iş anlaşması

Pandemi sonrasında yaşanan lojistik krizi ve dünyanın farklı bölgelerindeki çatışmaların küresel ticarete olumsuz etkisi, özellikle Batılı şirketlerin Çin’e olan ithalat bağımlılığını sorgulamasına yol açtı. Çin ile züccaciye alanında önemli bir rekabet halinde olan Türkiye alternatif pazarlardan biri olarak öne çıkıyor. Bunun son örneği ise Antalya’da gerçekleşen ‘13. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları-Marka Zirvesi’nde görüldü.

50 DEV SATIN ALIM EKİBİ GELDİ

Züccaciyeciler Derneği’nin (ZÜCDER) organizasyonunda yapılan görüşme ve anlaşmalar sonunda 2 milyar dolarlık ticaret hacmi oluştuğu açıklandı. Almanya, Japonya, Hindistan, Güney Amerika, İngiltere gibi dünyanın dört bir yanından züccaciye sektörünün 50 dev satın almacısı 16-19 Mayıs tarihleri arasında bir araya gelerek 5 binin üzerinde görüşme yaptı.

Söz konusu etkinlikte, kriter olarak bir firmanın minimum 10 milyon doların üzerinde bir ithalat yapıyor olması ya da 10’un üzerinde perakende mağazası olması şartı arandı.

12 milyar dolarlık büyüklüğü bulunan züccaciye sektörü, en çok dış ticaret fazlası veren 5 sektör olmasının yanı sıra en çok markalaşan 2 alandan de bir tanesi. İhracat sıralamasında dünyanın ilk 10 ihracatçısı konumunda olan sektör, iç pazarda da markalaşarak büyümeye devam ediyor. Züccaciye sektörünün 2024 yılı için 7 milyar dolar ihracat hedefi bulunuyor.

Mesut Öksüz

PERAKENDENİN DEVLERİ BULUŞTU

Fuarda yaklaşık 2 milyar dolarlık iş anlaşması yapıldığının altını çizen ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, “Katılımcı firmaları dünyadan tek tek cımbızla çeker gibi seçiyoruz. 1 milyar dolarlık yıllık ithalat yapan firmayı bile Antalya’da ağırladık. Kriter olarak bir firmanın minimum 10 milyon doların üzerinde bir ithalat yapıyor olması ya da 10’un üzerinde perakende mağazası olması gerekiyor. Bu firmaları Antalya’da 50’den fazla üreticimizle bir araya getirdik" dedi. Çin'in küresel pazarda yeniden atağa geçtiğini kaydeden Öksüz şunları şöyle devam etti: "Çin sektöre hakim diye kendimizi çekmiyoruz. Bizim Züchex fuarımız dünyada hatrı sayılır firmaların geldiği bir etkinliğe dönüştü. Bizlerin yaptığı ticari heyetlerin de önemli katkıları olduğunu söyleyebilirim. Antalya’daki organizasyonlarımızda sürekli dünyanın çeşitli ülkelerinden satın almacıları ağırlıyoruz. 6 milyar dolar ihracat ile dünya pazarından yüzde 2 pay alıyoruz. Yüzde 2 payla dünyada 8. sıradayız. Bizim ilk 5 yılda 5. sıraya gelme gibi bir hedefimiz var” dedi. Öksüz, Türkiye'nin iç pazardaki tüm zorluklara rağmen, Çin'e karşı alternatif üretim pazarlarından biri olarak konumlandığını söyledi.







