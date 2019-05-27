Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Antalyada dizel arabalar mahkemeye taşınıyor
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Antalya'da dizel yasağı mahkemeye taşınacak - Avere Türkiye Elektro Mobilite Derneği haberleri

Antalya'da 'dizel arabalar' mahkemeye taşınıyor

Ulaştırma Bakanlığı'nın geçtiğimiz günlerde aldığı 'düşük emisyon bölgeleri oluşturulması' yönündeki kararının ardından farklı kuruluşlardan adımlar gelmeye devam ediyor. Türkiye Elektro Mobilite Derneği süreci bir adım daha ileriye taşımakta kararlı. Dernek, Antalya'dan başlayarak şehir içine dizel araçların girmesinin önlenmesi için mahkemeye gidecek. Dernek Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, hem neden Antalya'yı seçtiklerini anlattı, hem de mahkeme sürecine ilişkin bilgi verdi.

Haber Merkezi DHA
Yoğun trafikte ilerlemeye çalışan araçlar. Fotoğraf: Arşiv.
Yoğun trafikte ilerlemeye çalışan araçlar. Fotoğraf: Arşiv.

Son dönemlerde kamuoyunda daha sık tartışılan 'elektrikli araçlar' konusu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı 'Şehirlerde düşük emisyon bölgeleri oluşturulması' kararının ardından daha geniş çevrelerde yankı bulmaya başladı.

Dünya Elektrikli Araçlar Birliği WEVA Yönetim Kurulu Üyesi ve Avrupa Elektro Mobilite Derneği AVERE’nin Türkiye Dernek Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, 'düşük emisyon' önerisinin ardından mahkeme süreçlerinin başlaması gerektiğini açıkladı.

Yurt dışındaki örnekler ayrıntılarıyla incelendi

Avrupa’da şehirlerde dizel yasağı uygulamalarının belediyelerin inisiyatifiyle başlamadığına işaret eden Kumbaroğlu, Türkiye için de benzer bir yol haritası uygulanabileceğine değindi.

"Avrupa bu işi mahkemeler üzerinden çözdü" diyen Kumbaroğlu, şöyle devam etti:

  • "Oradaki örneklerin çoğunluğunu bizzat yerinde inceledik. İncelemekle kalmadık, süreci yöneten asli unsurlarla da görüşmeler yaptık. Başta dizel yakıtlı olmak üzere taşıtların egzoz gazı şehirlerde önemli bir kirlilik kaynağı durumunda. Buna karşın, bilindiği gibi elektrikli araçlar egzoz gazı üretmiyor, temiz ve sağlıklı şehirlerin oluşmasına katkı sağlıyor.

Antalya için süreci başlatacağız

İşte tam da bu noktadan hareketle ülkemizde de şehirlerde dizel yasağının başlaması gerektiğine inanıyoruz. Türkiye denilince akla ilk gelen turistik yerlerden biri olan, rekor yabancı ziyaretçi sayısı ile uluslararası tanıtımda gözbebeğimiz Antalya'yı özellikle önemsiyor ve bu dönüşümün meşale şehri olarak görüyoruz. Bu kapsamda, dernek olarak öncelikle Antalya Büyükşehir Belediyesi ile konuyu görüşmek istiyoruz.

İlk etapta şehir merkezini kapsayacak

Ancak kent yönetiminden bu yönde bir eğilim gelmezse, o zaman süreci mahkemeye taşıyacağız ve Antalya'da şehir merkezine dizel yakıtlı araçların girmesinin yasaklanmasını talep edeceğiz.

  • Antalya'da böyle bir farkındalığın gelişmesi, sadece Antalyalılar için temiz, sessiz ve sağlıklı bir şehir oluşması için değil, aynı zamanda Antalya’nın tanıtımı ve ülkemizin yurt dışındaki imajı açısından da çok olumlu katkılar sunabilir. Milyonlarca turistin geldiği bir şehirde 'daha çevreci bir yaşam' için bu yönde adımlar atılması, dışarıdan nasıl göründüğünüzü de doğrudan etkileyecek çapta bir olay."

Hatırlanacağı üzere Türkiye Elektro Mobilite Derneği, Bakanlığın açıklamasından önce 'Büyükşehirlerde dizel yasağı başlasın' ve 'Belediye Başkanlarının makam aracı elektrikli olsun' tarzı öneriler sunmuş ve bu yaklaşımlar kamuoyunda geniş yankı bulmuştu.

REKLAM

Başkanlara çağrı: Makam araçları elektrikli olsun
EKONOMİ
Başkanlara çağrı: Makam araçları elektrikli olsun

Trafikte yeni dönem: Köprüden geçişleri yasaklanabilir
EKONOMİ
Trafikte yeni dönem: Köprüden geçişleri yasaklanabilir
Ciddi talep var

Ciddi talep var

​2022'nin başlarında açılması hedefleniyor.
Şehir içinde dizelmahkemeye taşınıyor

Şehir içinde dizel
mahkemeye taşınıyor

Düşük emisyon bölgesi kararının ardından yeni adım.
21 aday yarışacak

21 aday yarışacak

İl Seçim Kurulu 23 Haziran için kesin listeyi açıkladı.
Marmara'yı karış karış inceliyor

Marmara'yı karış karış inceliyor

Türkiye'nin ilk yerli ve milli sismik araştırma gemisi.
'Başkan olmayacağım'

'Başkan olmayacağım'

F.Bahçe Eski Başkanı ​Aziz Yıldırım aylar sonra konuştu.
Yarı fiyatına<br>satışa çıkarıldı

Yarı fiyatına
satışa çıkarıldı

1990 yılında kurulup, ​400 mağazaya ulaşmıştı.
29 ilde baskın

29 ilde baskın

Sosyal medyadan uyuşturucuya özendirenlere operasyon.

Hedefini açıkladı

Hedefini açıkladı

G.Saraylı Feghouli şampiyonluk hikayesini anlattı.

İlk kez görüntülendi

İlk kez görüntülendi

Hudut kartalları burada düşmana korku salıyor.

İki cihaz listeden çıkarıldı

İki cihaz listeden çıkarıldı

​ABD ve Çin'in teknolojik savaşı resmen başladı.
4,2 milyar<br>dolar çekilecek

4,2 milyar
dolar çekilecek

​Merkez Bankası'ndan dolara karşı yeni hamle geldi.
Deterjan<br>gibi köpürdü

Deterjan
gibi köpürdü

​Mersin'deki görüntüye uzmanlar açıklık getirdi.
O canavar serbest!

O canavar serbest!

​Kaldırımda yürüyen vatandaşların arasına dalmıştı.
THY dünyayı <br>Çin'e taşıyacak

THY dünyayı
Çin'e taşıyacak

​1 milyon turist için yeni sefer planlanıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.